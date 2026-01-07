Admisión sin PAES: conoce las vías alternativas para ingresar a la educación superior

Este lunes 5 de enero de 2026 se dieron a conocer los resultados de la última Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), instancia de reflexión en la que miles de jóvenes, adultos y familias deben definir qué estudiar y dónde hacerlo.

Hoy el sistema educativo chileno ofrece hoy múltiples alternativas formativas y diversas rutas de acceso, que van más allá de los resultados de la PAES.

En este escenario, la educación técnico-profesional se posiciona como una opción concreta para quienes buscan la continuidad de estudios y una vinculación directa con el mundo laboral. “La entrega de resultados PAES no debe entenderse como un punto de llegada, sino como el inicio de un proceso de decisión informado, donde las personas pueden explorar distintas alternativas de educación superior y encontrar trayectorias formativas acordes a sus proyectos de vida”, explica Diego Errázuriz, director de Admisión de Duoc UC.

Esta institución también ofrece diversas vías para validar conocimientos y experiencias previas, más allá de la admisión tradicional y que no requieren de puntajes PAES. Una de estas es la progresión académica, la cual permite a quienes poseen un título técnico de nivel superior continuar estudios hacia una carrera profesional, convalidando asignaturas y permitiendo el ingreso en niveles avanzados (generalmente a partir del tercer año). Otra forma es a través de la convalidación de estudios, dirigido a quienes han cursado estudios superiores (completos o incompletos) en otras instituciones, facilitando la convalidación de materias y el reintegro. Por último, está la opción de reconocimiento de experiencia laboral (RAP) que valida las competencias y conocimientos adquiridos a través de la experiencia laboral (con un mínimo de tres años comprobables), permitiendo a los postulantes ingresar y convalidar módulos de la carrera.

De forma adicional, existen experiencias de acercamiento vocacional que buscan complementar la información que ya existe, como talleres prácticos y actividades formativas que permiten conocer las carreras desde la experiencia directa. Uno de estas es el programa “Tu Primer Paso” de Duoc UC, que ofrece instancias para que los postulantes conozcan en primera persona cómo es estudiar una carrera técnico-profesional

Para resolver dudas, ver los requisitos y recibir orientación sobre el proceso de Admisión 2026, pueden hacerlo todo en el siguiente link.