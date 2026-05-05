Poduje admite críticas por su estilo tras cita con Kast, pero descarta cambios de fondo

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó las críticas que han surgido en torno a su estilo de conducción, luego de una reunión con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda, en una cita que se produjo en medio de cuestionamientos políticos por sus formas de enfrentar la gestión de la cartera.

Consultado por la prensa tras el encuentro, Poduje reconoció que siempre es posible corregir la manera en que se expresan o transmiten las ideas. En esa línea, sostuvo que cuando esas formas no son las correctas, él mismo es el primero en admitirlo, aunque puso el acento en evitar que ese plano termine afectando el fondo de su trabajo. “Lo que digo yo es que siempre uno puede mejorar las formas”. Aseguró que “cuando esas formas no son correctas, yo soy el primero en reconocerlo“.

Pese a esa admisión, el ministro evitó presentar la reunión con el Mandatario como un tirón de orejas o una instancia centrada en su tono. Por el contrario, aseguró que con Kast tuvieron una buena reunión de trabajo, que se definieron prioridades y que el foco está en seguir funcionando como equipo. También dijo que no hablaron específicamente de un cambio de tono.

Al explicar el origen de su estilo, Poduje lo vinculó al contacto directo con familias damnificadas y personas que llevan años esperando una solución habitacional. Según planteó, ese vínculo lo enfrenta con frustración, burocracia y enojo ciudadano, energía que él intenta transmitir, aunque reconoció que debe aprender a canalizarla mejor.

El ministro también fue consultado por las críticas surgidas desde dirigentes oficialistas, entre ellos el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y la presidenta de RN, Andrea Balladares. Sobre esta última, respondió que recién venía llegando y que no había podido revisar en detalle sus declaraciones, aunque insistió en que seguirá trabajando por mejorar todo lo que sea necesario. “Lo que les puedo decir es que vamos a seguir trabajando por Chile, y vamos a mejorar todo lo que haya que mejorar para generar en el país un clima de optimismo que se requiere”, señaló Poduje.

En paralelo, Poduje rechazó que exista una controversia de fondo respecto de la reconstrucción en Viña del Mar. Afirmó que no hay un recorte real en esa materia y que lo que existe es un ajuste menor, de alrededor de 3%, que —según aseguró— no afecta los presupuestos disponibles para este año.