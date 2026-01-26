Histórico: realizan la primera titulación en Campus Universitario Cabo de Hornos

Un hito histórico vivió la Universidad de Magallanes (UMAG) al celebrar, por primera vez, una ceremonia de titulación en la comuna de Cabo de Hornos, la más austral de la región y el país. Esta actividad marca un avance concreto en la descentralización de la educación superior pública y consolida la presencia efectiva de la universidad estatal en la región más extrema del país.

En la ceremonia se tituló la primera promoción de la carrera de Técnico de Nivel Superior en Turismo de Conservación Biocultural del Campus Universitario Cabo de Hornos, integrada por Max Schiesewitz Castro y Evelyn Vergara Puelpán, quienes se convierten en pioneros de un proyecto académico diseñado en respuesta a las características únicas del entorno natural y cultural del territorio.

La actividad contó con la participación de autoridades universitarias, académicas y académicos, representantes de la comunidad científica, autoridades locales, familiares y miembros de la comunidad, reflejando el carácter colectivo y simbólico de este logro para Puerto Williams y la provincia Antártica.

El rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani Maripani, destacó la relevancia de este acontecimiento, señalando que “vivimos un hito histórico para nuestra universidad y para el territorio más austral del país, ya que esta primera titulación en el Campus Universitario Cabo de Hornos confirma que la educación superior pública cumple su misión cuando llega efectivamente a los territorios, formando personas con pertinencia, identidad y vocación de futuro”. Asimismo, subrayó que este proceso no solo representa el cierre de una etapa académica, sino también la apertura de nuevas oportunidades para el desarrollo local, al formar capital humano en el propio territorio y fortalecer las capacidades de la comunidad.

La directora del Campus Universitario Cabo de Hornos, Francisca Massardo, valoró profundamente este momento, destacando el orgullo institucional que representa esta primera generación formada íntegramente en el territorio. “Nosotros aquí estamos enormemente contentos y contentas, con mucho orgullo por esta primera promoción que entró aquí en Puerto Williams, en la comuna de Cabo de Hornos, el año 2023”, señaló.

En relación con el rigor académico y la metodología formativa, Massardo subrayó el exigente proceso vivido por las y los estudiantes, resaltando la combinación de distintas estrategias de aprendizaje. “Ha sido muy bonito que, después de cinco semestres intensos, con mucho trabajo de terreno, con laboratorio, con clases online y presenciales —fundamentalmente presenciales—, hoy podamos concretar este proceso de titulación”, indicó, enfatizando la calidad y pertinencia de la formación impartida en un contexto territorial único.

Finalmente, expresó un mensaje de gratitud y aprendizaje colaborativo: “Yo agradezco enormemente la confianza de estos titulados en nuestra universidad, la confianza de las familias, y creo que como el aprendizaje es recíproco, aquí todos y todas aprendemos”.

Una experiencia transformadora

Desde la mirada de las y los titulados, este logro fue valorado como una experiencia transformadora. Evelyn Vergara Puelpán, primera egresada de su especialidad, manifestó un profundo compromiso con la protección de la naturaleza y el respeto por las culturas locales, destacando su proyección personal y profesional en el territorio. “Ahora los planes están en quedarme acá en la isla, seguir avanzando en el tema del turismo”, señaló, agregando que su objetivo es “trabajar ahí en conjunto por este sueño de tener ya un propio emprendimiento turístico” y “poder compartir esto con todas las personas que visitan el lugar”.

Por su parte, Max Schiesewitz Castro destacó su especial interés por el estudio de las aves y la botánica, recordando con particular afecto las salidas a terreno y la posibilidad de interactuar directamente con investigadores especializados en distintas áreas científicas. Si bien actualmente se desempeña en un área distinta, relevó la conexión significativa que mantiene con los proyectos de investigación local, especialmente aquellos vinculados al control de especies invasoras, reafirmando el valor de la formación recibida y su vínculo permanente con el territorio.

La carrera de Técnico de Nivel Superior en Turismo de Conservación Biocultural se enmarca en el trabajo que la UMAG ha desarrollado durante décadas en Cabo de Hornos, especialmente a través de la investigación científica, la conservación biocultural y la vinculación con la comunidad, esfuerzos que hoy se ven fortalecidos con la infraestructura del campus universitario y la presencia del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC).