Ranking Stanford: científico de universidad chilena entre los más influyentes del mundo por 8° año

Desde Arica, en el extremo norte de Chile, el investigador Saravanan Rajendran, realiza un importante aporte a la ciencia en el área de nanotecnología y materiales funcionales. Su trabajo ha sido tan relevante que en ocho ocasiones ha sido incluido en el ranking de los científicos más citados del mundo, es decir, es uno de los investigadores más influyentes del planeta según el ranking que cada año elabora la Editorial Elsevier junto a la Universidad de Stanford.

Saravanan es máster en Física Nuclear y PhD en Física de Materiales. Desde 2017 se ha mantenido entre el 2% de científicos más citados del mundo y de Chile. El científico, quien trabaja específicamente en el Laboratorio de Nanotecnología y Materiales Funcionales de la Universidad de Tarapacá y es académico del Instituto de Alta Investigación de dicha institución, explicó que sus investigaciones “se centran en materiales nanofuncionales para estudiar los desafíos energéticos, ambientales y de salud”.

Asimismo, mencionó que “nos hemos concentrado en temas relacionados a la eliminación del arsénico en el agua y el medio ambiente, y los desarrollos actuales en el uso de energía solar”.

El científico, que se encuentra en la cuarta posición del ranking general a nivel nacional y primero en el área de ciencias medioambientales y de energía en Chile, agradeció a la casa de estudios del extremo norte del país “por mantener un ambiente propicio para nuestras investigaciones”.

Orgullo institucional

Este prestigioso ranking identifica a los investigadores líderes a escala global, sobre la base de indicadores bibliométricos estandarizados. Formar parte de este selecto grupo implica ubicarse entre el 2% más influyente de la comunidad científica mundial, o dentro de los 100.000 investigadores con mayor impacto a nivel global.

En tal sentido, el director general de Investigación e Innovación de la Universidad de Tarapacá, Ignacio Jessop, resaltó que “la presencia sostenida del Dr. Rajendran en este ranking constituye un hito de excelencia académica, que no solo da cuenta de la relevancia e impacto internacional de su investigación, sino que también fortalece de manera directa el prestigio científico e institucional de nuestra universidad. Su trabajo en el ámbito de la ciencia de materiales nanoestructurados ha contribuido significativamente al avance del conocimiento en esta área, posicionando a la institución como un referente en investigación de frontera”.

Trabajo del laboratorio

Dado que en la Región de Arica y Parinacota los recursos hídricos están contaminados por contaminantes orgánicos e inorgánicos el trabajo específico que realizan en el Laboratorio de Nanotecnología y Materiales Funcionales “está orientado a la síntesis y caracterización de nanomateriales altamente estables con diferentes combinaciones (metales, semiconductores, materiales basados en carbono, polímeros conductores y zeolitas) para la degradación de diversos contaminantes orgánicos e inorgánicos emergentes bajo diferentes condiciones de luz UV y radiación solar”.

El profesor Saravanan tiene más de 300 publicaciones en Web of Science y en 2022 recibió el Premio WoS Highly Cited Paper Award.