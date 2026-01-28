Tres investigadores del extremo norte de Chile están en el Top 1 de citas académicas mundialmente

La académica e investigadora del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, Gloria Calaf, es la científica de Chile más citada en el área de Oncología y Carcinogénesis. Por su parte, Sapana Jadoun, es la primera a nivel nacional en el área de Polímeros. Y Saravanan Rajendran lidera en Ciencias Medioambientales.

Todos tienen en común estar en el ranking de los científicos más citados del mundo que elabora cada año la Editorial Elsevier y la Universidad de Stanford y ser académicos de una universidad ubicada en el extremo norte de Chile: UTarapacá. Esta casa de estudios se caracteriza por su alto nivel de excelencia académica y científica, gracias a las políticas institucionales para fomentar la investigación de nivel global.

El notable aumento en la producción científica de la Universidad de Tarapacá (UTA) es resultado de la implementación de políticas institucionales con una visión de largo plazo, estructuradas a partir del “Sistema de Dirección Estratégica Horizonte 2030”. Esto ha significado la elaboración sistemática de incentivos al desarrollo de la investigación. Asimismo, se han generado una serie de proyectos con recursos internos para incentivar la publicación en revistas de alto impacto, y se ha creado una política robusta y sistemática para la renovación de cuadros académicos.

“Hemos trabajado para ser un referente de excelencia en investigación y producción científica en Chile, para lo cual hemos estableciendo políticas estratégicas en dicho sentido e incentivos claramente definidos que han permitido generar un ecosistema propicio para la investigación y el incremento en nuestra producción e indicadores que nos destacan a nivel nacional e internacional”, afirmó el rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez Ponce.

Trayectoria de investigadores

El profesor Rajendran Saravanan, quien es Doctor en Física de Materiales, es 4° en el ranking nacional de los científicos más influyentes y 1° en Ciencias Medioambientales. “Durante los últimos ocho años, he permanecido consistentemente entre el 2% de los científicos más citados. Mi investigación se centra en materiales nano/funcionales para estudiar los desafíos energéticos, ambientales y de salud”, afirmó.

Por su parte la Doctora en Química, Sapana Jadoun, está en la posición 28 en ranking nacional y tiene el 1° lugar en el área de Polímeros en Chile. Uno de sus trabajos más destacados es la recuperación de cobre utilizando energía solar, recuperando los desechos que se generan en la explotación de este mineral. “La clave del éxito en este campo es la constancia, el trabajo duro y la pasión por la investigación. Este reconocimiento refuerza mi determinación por innovar en soluciones para la sostenibilidad”, resaltó la investigadora que principalmente trabaja en química ambiental y de materiales, con especial atención al desarrollo de materiales avanzados para la fotocatálisis, la adsorción y la eliminación de contaminantes.

La destacada académica Gloria Calaf, es 1° en el área de Oncología y Carcinogénesis. La Doctora en Ciencias Biológicas lleva décadas desarrollando modelos para comprender cómo factores como pesticidas, radiación y hormonas influyen en el cáncer de mama. La científica destacó que entre sus trabajos más citados están aquellos relacionados con la cúrcuma, “substancia que en combinación con fármacos usados terapéuticamente logran matar sólo las células malignas, teniendo efecto sinérgico” para revertir el cáncer.

Ella tiene una amplia trayectoria, reconocida nacional e internacionalmente, teniendo cientos de artículos publicados a lo largo de su carrera académica: “Mi primera contribución tuvo que ver con encontrar la relación entre inmunología y patología renal de origen parasitario. Luego con la carcinogénesis mamaria. Se sabe que la carcinogénesis es un proceso de múltiples pasos que incluyen la iniciación, promoción, y progresión de cáncer. La identificación de genes involucrados en la carcinogénesis mamaria inducidos por sustancias ambientales y endógenas es de crítica importancia para comprender mejor los mecanismos involucrados”. Esto, sólo por mencionar algunas de sus investigaciones.

Asimismo, el Doctor en Ciencias del Suelo, Alexander Neaman, ocupa el 5° lugar en el área de Agronomía y Agricultura en Chile. Según explicó, su actual área de investigación es la evaluación de los factores que inciden sobre el comportamiento de conservación de suelos por parte de agricultores. “El concepto de ‘conexión con el suelo’ capta el vínculo emocional que las personas desarrollan con la tierra. La contribución de mi investigación radica en destacar la importancia de la conexión con el suelo para fomentar la conservación de este recurso. Asimismo, se requiere fomentar entre los estudiantes universitarios de agronomía una conexión más emocional con la tierra”, detalló.

Neaman es profesor titular del Departamento de Recursos Ambientales de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la UTA desde julio de 2022, sus trabajos se enfocan principalmente en las ciencias del suelo, el estudio de bioindicadores para analizar la calidad de tierras agrícolas y el comportamiento de metales en el suelo. Su última investigación FONDECYT regular abordó el potencial alivio de la tierra mediante enmiendas de calcio, magnesio y zinc en suelos agrícolas contaminados por cobre.