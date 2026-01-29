Universidad regional alcanza 100% de vacantes y suma nuevos integrantes a su comunidad estudiantil

Entre el 20 y el 22 de enero, la Universidad Católica de Temuco desarrolló su proceso de matrícula de manera presencial y en línea. Ciclo que culminó con una positiva convocatoria de estudiantes que iniciarán en marzo sus estudios.

El despliegue de equipos académicos, administrativos y estudiantiles, permitió que miles de nuevos estudiantes recibieran una atención oportuna, clara y cercana al momento de formalizar su ingreso a la comunidad UCT.

Felisa Solar Rocha, vicerrectora académica de la UC Temuco, relevó el compromiso institucional por hacer del proceso una experiencia significativa y acogedora, y explicó que “la matrícula es el primer acercamiento concreto de las y los estudiantes con la universidad y con lo que se les ofrece como proyecto académico. Para nosotros es fundamental que conozcan nuestras carreras, el entorno, el acompañamiento y las oportunidades que tendrán durante su formación”.

Desde la Dirección de Admisión y Registro Académico, su directora Lorena Mora dio a conocer el balance positivo del proceso y la respuesta de las y los postulantes, y puntualizó que “la UCT superó el 100% de matrículas respecto a las vacantes proyectadas, lo que da cuenta del interés por nuestras carreras y del exitoso desempeño de los equipos que formaron parte de este trabajo colaborativo”.

Programas de acceso inclusivo

Sumado a las matrículas de acceso regular, la UCT registró 853 estudiantes matriculados a través de sus 9 vías de acceso inclusivo, mecanismos que reconocen trayectorias, esfuerzo y talento, y que se encuentran presentes en el 100% de las facultades de la institución. Entre estas vías destaca el Programa PACE, que concentró más de 500 ingresos, consolidándose como una de las principales puertas de entrada a la educación superior en la casa de estudios.

Expectativas y motivaciones

Durante las jornadas de matrícula, las y los nuevos estudiantes compartieron su motivación para escoger la UC Temuco y sus expectativas frente al inicio de la vida universitaria.

Camila Romero, egresada del Complejo Educacional La Granja de Vilcún, cumplirá su sueño de estudiar Medicina luego de ser parte del Programa de Acceso Inclusivo PACE. “Es el inicio de un sueño y también un reconocimiento al esfuerzo que hace uno para cumplirlo”. La recién matriculada agregó que cuando ella y su familia recibieron la noticia “no lo podíamos creer, estábamos muy emocionados y orgullosos”, comenta la estudiante, quien valoró la orientación recibida durante todo el proceso.

Juan Navarrete, matriculado en la carrera de Derecho, explicó que esta decisión responde a su interés y vocación por la argumentación y el análisis: “Lo que más me gusta de la carrera es la investigación, formar correctamente un argumento y una postura”, afirmando además que eligió la UCT por su “prestigio a nivel regional”.

Con el cierre del proceso de matrícula 2026, la Universidad Católica de Temuco da la bienvenida a una nueva generación de estudiantes que forman parte de una comunidad universitaria comprometida con la formación integral, el acompañamiento permanente y el desarrollo académico desde el sur de Chile.