El cine político y series latinoamericanas marcan la edición 2026 de los Premios Platino en México

La XIII edición de los Premios Platino volvió a confirmar el peso que el audiovisual iberoamericano ha adquirido como espacio de reflexión política y cultural.

Desde el Teatro Gran Tlachco de Xcaret, en la Riviera Maya mexicana, la ceremonia reunió este sábado a las principales figuras del cine y las series en español y portugués, en una edición marcada por el triunfo de producciones brasileñas, argentinas y españolas que han instalado debates sobre dictadura, memoria, desigualdad y crisis contemporáneas.

La gran ganadora de la noche fue El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho, que obtuvo el Platino a Mejor Película Iberoamericana de Ficción y consolidó el fuerte momento internacional que vive el cine político brasileño. La cinta, protagonizada por Wagner Moura, también destacó en categorías técnicas y de interpretación, reforzando el reconocimiento que el cine brasileño ha obtenido recientemente en festivales y premios internacionales.

En televisión, la gran protagonista fue la serie argentina El Eternauta, adaptación del histórico cómic de Héctor Germán Oesterheld, que acumuló múltiples estatuillas y se transformó en uno de los fenómenos audiovisuales del año. La producción dirigida por Bruno Stagnaro confirmó el renovado interés de la industria por relatos distópicos y políticos vinculados a la experiencia latinoamericana, además de instalar nuevamente la figura de Ricardo Darín como uno de los grandes referentes del audiovisual regional.

Otro de los momentos centrales de la ceremonia fue la entrega del Platino de Honor a Guillermo Francella, reconocido por su trayectoria en cine, televisión y teatro. El actor argentino repasó durante la gala una carrera marcada por la versatilidad entre comedia y drama, con títulos como El secreto de sus ojos, El clan y la serie El encargado, una de las producciones latinoamericanas más exitosas de los últimos años. “Este es un reconocimiento al camino andado”, señaló el intérprete durante las actividades previas a la premiación.

Cine chileno: financiamiento, inteligencia artificial y reconocimiento internacional

En la antesala de la gala, los representantes chilenos presentes en Riviera Maya abordaron las dificultades que enfrenta actualmente la industria audiovisual nacional, especialmente en torno al financiamiento cultural y la protección de los derechos de autor frente al avance de la inteligencia artificial.

Leonora González, vicepresidenta de la Academia de Cine de Chile, manifestó la preocupación generada durante las actividades de industria por el artículo 8 del proyecto legislativo impulsado por el Gobierno, que permitiría utilizar material protegido por propiedad intelectual para alimentar sistemas de inteligencia artificial sin pago a sus creadores.

“Hubo mucha preocupación por el artículo 8 que nuestro gobierno envió al Congreso, donde se plantea que la propiedad intelectual puede ser utilizada para alimentar la inteligencia artificial sin el pago a los creadores. Entonces, es una alerta que no solamente se ha levantado en Chile a través de Anatel, de las radios, de los medios de comunicación, como la SCD y las distintas organizaciones que agrupan al cine y a los creadores, sino que hoy en día está generando también alarmas a nivel iberoamericano, porque no existen antecedentes en el mundo de algo así”, señaló.

La dirigenta agregó que el tema podría derivar en acciones conjuntas de las academias de cine de la región. “Probablemente se va a generar un apoyo por parte de las academias o una carta para que esto se revise con mucho cuidado y mucha atención, porque es peligroso. Los creadores tenemos derechos consolidados y la creación de una obra no puede ser entregada gratuitamente sin el pago correspondiente”, afirmó.

Por su parte, Giancarlo Nasi, productor de La misteriosa mirada del flamenco —la única cinta chilena nominada en esta edición de los Platino— destacó el impacto internacional que ha tenido la película dirigida por Diego Céspedes y valoró el nombramiento del realizador como jurado de la competencia oficial del Festival de Cannes.

“La nominación a los Platino vino un poco a cerrar este proceso de premios internacionales en los que la película ha sido reconocida. Es una película que ha dado mucho que hablar en la crítica internacional, pero también en la audiencia. Ya vamos por la octava semana en cartelera y más de 50 mil espectadores en Chile”, comentó.

Nasi también subrayó la relevancia simbólica de la participación de Céspedes en Cannes. “Siempre estamos reclamando que el Festival de Cannes no le da suficiente visibilidad al cine chileno y ahora, con el hecho de que Diego esté ahí como jurado, es un espaldarazo muy claro y explícito al cine chileno, al cine latinoamericano y al talento de Diego”, sostuvo.

El productor cerró con un llamado al fortalecimiento de las políticas culturales en la región: “Hay que seguir trabajando y apoyándonos. Y también el gobierno debe entender que en cultura no se gasta, sino que se invierte”.

La edición 2026 de los Premios Platino evidenció nuevamente cómo las plataformas, las coproducciones y las discusiones sobre propiedad intelectual están redefiniendo el mapa audiovisual iberoamericano. Entre debates sobre memoria política, inteligencia artificial y financiamiento cultural, la ceremonia dejó instalada una pregunta central para la región: cómo sostener una industria capaz de competir globalmente sin perder el vínculo con las historias, identidades y conflictos que atraviesan a América Latina.