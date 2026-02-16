¿Por qué estudiar Telecomunicaciones y Servicios Digitales? Carrera alcanza  96% de empleabilidad

Chile se ha consolidado como el líder digital de Latinoamérica, destacando por poseer el internet más rápido de la región y estar entre los primeros a nivel mundial. Con una sólida infraestructura de fibra óptica y redes 5G, nos hemos posicionado como un hub digital clave, encabezando el Índice Global de Innovación y el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial.

Para mantener y expandir este liderazgo tecnológico, la carrera de Telecomunicaciones y Servicios Digitales se ha vuelto indispensable, al formar a los profesionales que, en diversos roles y sectores industriales como minería, salud, retail, logística, finanzas, servicio público y educación, contribuyen a la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras y seguras.

Impartida en Sedes Inacap de Chillán, Biobío, Osorno, Talca, Valparaíso y algunas de la Región Metropolitana, Técnico en Telecomunicaciones y Servicios Digitales alcanza un 96% de empleabilidad y un sueldo promedio que supera el $1 millón al primer año de titulado, según el último Estudio de Empleabilidad realizado por la casa de estudios.

Tal como señala Gonzalo Labra, director de Área de Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones de Inacap, “la carrera de Telecomunicaciones y Servicios Digitales prepara a los estudiantes para diseñar, implementar y gestionar redes de telecomunicaciones y servicios digitales, abarcando áreas como servicios digitales, seguridad de redes, gestión de proyectos y tecnologías emergentes como 5G y IoT. Los profesionales adquieren conocimiento en manejo de herramientas tecnológicas como Cisco, Linux, Python y software de gestión de redes”.

Una carrera que evoluciona con la industria

En un contexto en permanente evolución, estudiar Telecomunicaciones y Servicios Digitales se ha convertido una excelente opción para aquellos que buscan una profesión con futuro, oportunidades de crecimiento y aprendizaje constante, gracias a la alta demanda laboral y variedad de roles en todas las regiones del país. En este sentido en Inacap los estudiantes “aprenden desde el primer año lo que realizará en el mundo laboral, si bien existe lo teórico, se va mezclando con la práctica en los talleres de redes, Networking y Datacenter, lo que permite acceder a una preparación de calidad y acorde a las necesidades reales del mercado”, asegura Labra.

Con el objetivo de entregar las herramientas necesarias, Inacap cuenta con el primer Data Center didáctico de Chile, que permite fortalecer el aprendizaje práctico de los estudiantes tanto de manera presencial como remota. Se trata de una infraestructura pionera y clave para la formación de profesionales de algunas de las carreras técnico-profesionales del futuro como Telecomunicaciones y Servicios Digitales; alineada con las demandas del sector productivo impulsadas por la digitalización, la inteligencia artificial y la economía basada en datos.