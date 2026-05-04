Estudiantes chilenos competirán en China tras clasificar a prestigioso mundial tecnológico

Chile volverá a tener presencia en uno de los certámenes tecnológicos más importantes del mundo. Tres estudiantes de Ingeniería en Informática de Duoc UC clasificaron a la final mundial de la Huawei ICT Competition 2025-2026, que se desarrollará en junio en China y reunirá a delegaciones de distintos continentes para enfrentar desafíos avanzados en computación, redes y nube.

La delegación chilena estará integrada por Francisca Barrera, Alan Lander y Jorge Soto, estudiantes de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, quienes lograron avanzar tras superar una prueba práctica de cuatro horas en la categoría Computing.

La competencia internacional se realizará entre el 2 y el 5 de junio en Shenzhen, China, ciudad considerada uno de los principales polos tecnológicos del mundo y sede de Huawei.

El avance del equipo marca un hecho inédito para el país: será la primera vez que Chile participe en la categoría Computing de la Huawei ICT Competition a nivel mundial.

Presencia femenina marca un nuevo hito para Chile

La clasificación también tendrá un componente histórico en materia de representación femenina. Francisca Barrera se convirtió en la primera mujer chilena en avanzar a esta instancia internacional dentro de esta categoría tecnológica.

“Representar a Chile en la final mundial es un sueño hecho realidad y un reconocimiento al trabajo en equipo que hemos realizado. Además, ser la primera mujer en clasificar en esta categoría es un hito que espero inspire a más mujeres a sumarse a estas áreas”, señaló Barrera.

El equipo además cuenta con otro elemento poco habitual en este tipo de competencias: dos de sus integrantes cursan estudios en jornada vespertina, reflejando trayectorias académicas diversas dentro del ámbito tecnológico.

Desafíos en computación en la nube y sistemas de alto rendimiento

Durante la fase clasificatoria, los estudiantes debieron enfrentar problemas vinculados a entornos de computación en la nube, configurando sistemas de alto rendimiento y asegurando operaciones eficientes y seguras en tiempo real.

La prueba evaluó conocimientos técnicos y capacidad de resolución bajo presión, en áreas que hoy concentran parte importante de la demanda de la industria tecnológica global, como infraestructura digital, cloud computing y administración de sistemas.

La final mundial reunirá a más de 100 equipos provenientes de distintos países y exigirá resolver, en ocho horas continuas, desafíos tecnológicos utilizando herramientas y plataformas desarrolladas por Huawei en categorías como Network, Computing y Cloud.

Un certamen global que reúne a miles de estudiantes

La Huawei ICT Competition se realiza desde 2015 y se ha consolidado como uno de los principales encuentros internacionales de formación tecnológica.

Cada año convoca a estudiantes de países como India, Brasil, Singapur y Polonia, con el objetivo de fortalecer habilidades digitales y acercar a los participantes a problemáticas reales de la industria tecnológica.

Desde Duoc UC destacaron el impacto de esta clasificación para la formación técnica y profesional en Chile.

“Esta clasificación es una muestra concreta del talento, esfuerzo y nivel de preparación de nuestros estudiantes en un escenario global altamente competitivo”, señaló Alejandra Acuña, directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la institución.

El crecimiento de Chile en competencias tecnológicas internacionales

La clasificación del equipo chileno se suma a otros resultados obtenidos recientemente por estudiantes nacionales en esta misma competencia.

En 2025, otro grupo de alumnos de Duoc UC —Ignacio Catalán, Ian Pardo y Diego Gutiérrez— consiguió el segundo lugar mundial en la categoría Network de la Huawei ICT Competition.

En esa edición participaron más de 210 mil competidores de distintos países, posicionando a Chile dentro de los equipos destacados en formación tecnológica aplicada.

El avance de delegaciones chilenas en este tipo de torneos ocurre en un contexto donde las habilidades digitales, la computación en la nube y la ciberseguridad han adquirido creciente relevancia tanto para universidades como para empresas.

Tecnología y participación femenina: un desafío pendiente

Aunque la presencia de mujeres en carreras STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— ha mostrado avances en los últimos años, las cifras todavía reflejan una brecha importante en áreas ligadas a informática y computación.

Por ello, la clasificación de Francisca Barrera adquiere relevancia más allá de la competencia misma, en un sector donde históricamente la representación femenina ha sido menor.

La participación chilena en Shenzhen buscará ahora consolidar el crecimiento del país en competencias tecnológicas internacionales y abrir nuevas oportunidades para estudiantes vinculados al desarrollo digital y la innovación.