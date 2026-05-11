Universidad eleva estándar en formación académica con inauguración del Centro de Simulación en Salud

Con la participación de autoridades universitarias, académicas y académicos de las Facultades de Enfermería, Farmacia, Medicina y Odontología, la Universidad de Concepción realizó la ceremonia inaugural del Centro Institucional de Simulación en Salud (CISS UdeC), una iniciativa que fortalece la innovación académica y el aprendizaje interdisciplinario basado en simulación.

La actividad fue encabezada por el rector, Carlos Saavedra Rubilar, y la vicerrectora y patrocinadora del proyecto estratégico, Paulina Rincón González, quienes destacaron el impacto de esta infraestructura en los procesos formativos y en el desarrollo institucional.

Durante la ceremonia, se presentaron los principales hitos del proyecto desde su formulación en 2021 y su impacto institucional. Además, se exhibió un video realizado por la Dirección de Comunicaciones que abordó la historia de la iniciativa con imágenes de archivo de las distintas etapas de construcción de la obra.

Posteriormente, las autoridades realizaron el simbólico corte de cinta en el frontis del edificio y luego recorrieron las instalaciones del Centro en una visita guiada por la jefa de Unidad del Centro Institucional de Simulación en Salud, Fabiola San Martín León.

“Es un día de alegría institucional por la posibilidad de entregar esta infraestructura con capacidades formativas, de investigación y vinculación con el sector de la salud. Este proyecto se fue desarrollando en el tiempo, asumimos la tarea y el desafío, sobre todo, después de la experiencia de pandemia en que vivimos las limitaciones en el acceso a los campos clínicos y entendimos que es vital para la Universidad también contar con una infraestructura y capacidades propias para fortalecer la formación clínica”, señaló el rector.

La autoridad agregó que el desafío en el corto y mediano plazo será continuar fortaleciendo el Centro. “Esperamos que el CISS UdeC siga avanzando y fortaleciéndose en el futuro; es un desafío institucional de un altísimo estándar que permitirá dar respuestas integrales a las necesidades de los procesos formativos, investigativos y de generación de conocimiento que hoy en día tiene nuestra Universidad”, enfatizó el rector, Carlos Saavedra Rubilar.

Para la vicerrectora Paulina Rincón González, la inauguración del CISS UdeC refleja el resultado de un trabajo de excelencia y articulación institucional.

“El Centro Institucional de Simulación en Salud es una obra arquitectónica muy impactante de 4.489 metros cuadrados de construcción con cuatro niveles, un subterráneo, estacionamientos, una cubierta verde, además de salas especializadas en salud. Sin embargo, más allá de las dimensiones, nos llena de alegría el trabajo realizado que nos permite que la simulación clínica que venimos realizando hace años en la Universidad pase a desarrollarse de manera integrada en un único espacio institucional”, señaló la Vicerrectora.

Líneas de desarrollo del proyecto

La construcción del CISS UdeC, emplazado en Barros Arana 1765, Concepción, avanzó en paralelo al desarrollo de distintas líneas de trabajo impulsadas por el proyecto: adecuaciones a los planes de estudio a las carreras de la salud, fortalecimiento de las capacidades docentes, acompañamiento organizacional para la incorporación de un nuevo paradigma formativo mediante gestión del cambio, equipamiento y materiales, además del desarrollo de la línea de personal vinculada al modelo de gestión y perfiles de cargo del Centro.

“Nos hemos preparado capacitando al cuerpo académico, más de 300 profesores y profesoras se han formado en el Diplomado que desarrollamos junto a Formación Permanente. También hemos rediseñado y ajustado los planes de estudio para incorporar a la simulación clínica como metodología de enseñanza, aprendizaje y evaluación; hemos generado distintas iniciativas para vencer la resistencia al cambio de paradigma institucional. Hemos realizado un trabajo integrado, articulado desde distintas reparticiones centralizadas y con cuatro facultades que han trabajado codo a codo en este proyecto”, precisó la vicerrectora.

El proyecto CISS UdeC fue apoyado por la iniciativa ministerial UCO22101 “Fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje a través de la simulación clínica», implementada entre 2023 y 2025, que permitió conformar equipos de trabajo multidisciplinarios de académicos y académicas pertenecientes a las facultades de Enfermería, Farmacia, Medicina y Odontología, junto a profesionales de unidades y reparticiones centrales de la Universidad.

En este marco, la Dirección de Docencia tuvo un rol importante en la adecuación de los planes de estudio con la revisión especializada y asesoría técnica respectiva.

“Este Centro cambia paradigmas, porque se percibe la formación de nuestros y nuestras estudiantes de una manera integrada, segura y holística. Esto significa que, en este nuevo escenario, les permite practicar, errar y, sobre todo, aprender de los errores, recibir retroalimentación, aprender de sus pares, y desarrollar habilidades, destrezas y competencias que les van a permitir enfrentar de mejor manera el escenario real”, comentó la directora de Docencia, Carolyn Fernández Branada.

Fortalecimiento de competencias en salud

El Centro Institucional de Simulación en Salud fortalecerá la formación de más de 6.200 estudiantes de la Universidad de Concepción. Debido a sus dimensiones y características de infraestructura especializada se posiciona además como el edificio universitario de simulación en salud más grande del centro sur del país.

“Este es un sueño cumplido, y los sueños se cumplen cuando se trabaja, se es perseverante, y es lo que hemos demostrado como institución. Es un hito histórico, porque esto nos entrega la posibilidad de seguir trabajando en excelencia, asegurando la oportunidad a nuestros estudiantes de pre y postgrado de poder adquirir las competencias en un ambiente más seguro y con un estándar de primer nivel”, indicó la decana de Medicina, Ana María Moraga Palacios.

El nuevo edificio representa un cambio significativo en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación para las carreras de la salud. Esto tendrá un impacto significativo en la formación práctica y el desarrollo de competencias para el estudiantado.

“Esta es la concreción de un anhelo histórico que hemos tenido todas las carreras de la salud para que nuestros estudiantes puedan realizar simulación antes de enfrentarse al mundo real. En Odontología hacemos simulación, pero obviamente aquí hay un nuevo estándar, mucho más avanzado, moderno y tecnológico, que permite a nuestros/as estudiantes desarrollar actividades en un espacio muy bien diseñado y equipado con el fin último de que tengan mejores competencias y lleguen mejor preparados a enfrentar la atención a usuarios”, destacó el decano de Odontología, Raúl Alcántara Dufeu.

Nuevo estándar institucional

El CISS UdeC marca un hito institucional al convertirse en la primera obra con Certificación de Edificio Sustentable (CES). Este sistema acredita el alto estándar de eficiencia energética y el bajo impacto ambiental del edificio, incorporando criterios de sustentabilidad en el diseño, la construcción y la futura operación del Centro.

La obtención de esta certificación pionera en la Universidad fue desarrollada y coordinada por la Dirección de Servicios, y refleja la envergadura y proyección del proyecto.

“En el CISS UdeC contamos con diferentes tipos de salas, que son las salas de procedimientos, donde se realizan actividades asociadas a la memoria muscular y a la práctica repetitivita, contenidos que son abordados en los años iniciales de las carreras de la salud, y que en términos de simulación se consideran baja fidelidad”, precisó la jefa de Unidad del Centro Institucional de Simulación en Salud, Fabiola San Martín León.

Además de las salas de habilidades, el Centro cuenta con box de atención y salas de simulación especializadas.

“En los box de atención se podrán realizar actividades para desarrollar competencias conductuales, como las entrevistas, por ejemplo, y todo aquello que sea necesario para desarrollar una adecuada y profesional relación de salud con las y los usuarios, en términos de competencias genéricas. Además, el edificio cuenta con salas de simulación, que son el corazón del Centro, donde se llevarán a cabo escenarios complejos, por ejemplo, simulando una Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias o un pabellón, ya que son salas multipropósito que se adaptan de acuerdo a las necesidades de las carreras”.

De esta manera, señala la jefa de Unidad, en el CISS UdeC las y los estudiantes podrán desarrollar competencias técnicas, conductuales y que favorezcan la interdisciplina.