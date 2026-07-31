Icare Joven reunirá a más de 180 líderes para construir soluciones concretas a los desafíos del país

El desempleo juvenil en Chile alcanzó un 11%, una cifra que refleja no solo las dificultades para acceder al mercado laboral, sino también la brecha que existe entre la formación de los estudiantes y las habilidades que hoy demandan las organizaciones. Frente a ese escenario, más de 180 jóvenes provenientes de todas las regiones del país se reunirán en agosto para participar en un encuentro que busca conectar a estudiantes, empresas y academia con el objetivo de desarrollar propuestas para algunos de los principales desafíos del país.

Se trata de Icare Joven 2026, un bootcamp nacional de liderazgo impulsado por Icare junto a la Universidad Adolfo Ibáñez e INACAP, que se realizará entre el 21 y el 23 de agosto en Punta de Tralca, Región de Valparaíso.

Durante tres jornadas, estudiantes de distintas carreras y realidades territoriales trabajarán junto a representantes del mundo empresarial y académico en torno a una pregunta central: ¿qué necesita Chile para crecer con fuerza y sentido, y qué puede aportar la generación joven para hacerlo posible? El concepto de crecimiento será abordado desde una mirada amplia, incorporando aspectos como el desarrollo económico, la innovación, la sostenibilidad, la generación de oportunidades, el bienestar y la recuperación de la confianza.

El programa contempla tres etapas. La primera, “Sueña”, estará orientada a la inspiración y apertura; la segunda, “Innova”, se enfocará en el trabajo colaborativo sobre desafíos reales; mientras que “Crece” será la instancia en que los equipos presentarán las soluciones desarrolladas durante el encuentro.

“El desempleo juvenil en Chile llegó a un 11%, uno de los niveles más altos desde la pandemia. Parte de ese problema no es solo económico, sino que muchos jóvenes egresan sin saber realmente qué buscan hoy las empresas en un líder, y muchas empresas tampoco conocen de cerca lo que esta generación quiere, busca y puede aportar. Icare Joven es una oportunidad concreta para disminuir esa brecha”, señaló el presidente de Icare, Renzo Corona.

Desde la Universidad Adolfo Ibáñez, su rector Francisco Covarrubias explicó que la iniciativa nació a partir de una reflexión sobre el tipo de liderazgo que requerirá el país en las próximas décadas. Según indicó, el objetivo no es entregar respuestas prediseñadas, sino desarrollar capacidades para comprender problemas complejos, dialogar con personas que piensan distinto y transformar buenas ideas en propuestas concretas.

En la misma línea, el rector de Inacap, Lucas Palacios, destacó que este tipo de experiencias permiten complementar la formación académica al conectar a los estudiantes con los desafíos reales que enfrenta el país y el sector productivo. A su juicio, Chile requiere fortalecer la formación de personas capaces de liderar los cambios tecnológicos, demográficos y sociales de los próximos años.

La programación considera además charlas y talleres orientados al desarrollo de competencias consideradas esenciales para el siglo XXI, como liderazgo colaborativo, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, innovación, comunicación efectiva, resiliencia y accountability.

Entre los expositores confirmados figura Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de los Andes, quien abrirá el encuentro con una charla sobre liderazgo en situaciones de adversidad. También participará el exministro Ignacio Briones en un panel que abordará la pregunta “¿Qué es crecer?”, junto al dirigente sindical Mario Orellana, la especialista en inteligencia artificial Francisca Yáñez y el cofundador de Emprende tu Mente (ETM) y director de Icare, Daniel Dacarett. La conversación será moderada por la periodista Paula Coudou.

El encuentro también incluirá el espacio “Voces que Inspiran”, donde ejecutivos de PwC, ACHS, Empresas Copec, Entel, Nestlé y Agrosuper compartirán experiencias sobre liderazgo e innovación, además de jóvenes líderes regionales que presentarán iniciativas desarrolladas en sus comunidades.

La iniciativa busca convertirse en un espacio de colaboración entre estudiantes, empresas y el mundo académico para reducir la distancia entre la formación de los jóvenes y las necesidades del país, generando propuestas que puedan transformarse en soluciones con potencial de implementación.