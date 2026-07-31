ClicAM: tensión arancelaria con EE. UU. y perjuicio de US$ 191 millones en caso Sartor

EE. UU. cuestiona a ministros de Kast y tensiona la negociación arancelaria

La negociación arancelaria con Estados Unidos quedó atravesada por una disputa política. El embajador Brandon Judd cuestionó las críticas de los ministros Jaime Campos y Fernando Barros y advirtió que declaraciones de autoridades ajenas a las conversaciones pueden dificultar un acuerdo. El canciller Francisco Pérez Mackenna intentó bajar la tensión: recalcó que la Cancillería conduce el diálogo, defendió la vigencia del Tratado de Libre Comercio y destacó que Washington aún ve espacio para un entendimiento. La controversia surge tras el arancel de 12,5 % aplicado a productos chilenos.

Diputados exigen investigación externa por cirugías a esposa del general Araya

El caso por las cirugías practicadas a Janet Morales, esposa del general director de Carabineros, Marcelo Araya, abrió un nuevo flanco institucional. Los diputados Patricio Pinilla, Héctor Barría y Bernardo Salinas exigieron una investigación independiente, porque consideran que la estructura jerárquica de Carabineros puede afectar la imparcialidad de una indagatoria interna. El Gobierno confirmó una investigación para establecer si procedimientos estéticos fueron registrados como reconstructivos o funcionales y recibieron cobertura institucional. Salinas fue más lejos y pidió la renuncia de Araya.

Walker deja en suspenso voto clave para la Ley Miscelánea

La Moneda todavía no asegura los votos para aprobar la compensación fiscal a los municipios en la Ley Miscelánea. Matías Walker condicionó su respaldo a que el Ejecutivo comprometa recursos inmediatos para reconstruir Coquimbo y las zonas afectadas de Atacama, sin esperar el Presupuesto 2027. La urgencia aumentó después de que el municipio de Coquimbo suspendiera La Pampilla y destinara $ 1.800 millones a la recuperación. Con Gustavo Sanhueza más cerca de apoyar el proyecto, Walker quedó como el voto decisivo para la sesión del martes 4 de agosto.

Caso Sartor: Fiscalía cifra perjuicio en US$ 191 millones

La Fiscalía cifró en US$ 191 millones el perjuicio expuesto durante la formalización del caso Sartor. El Ministerio Público imputó delitos a 11 socios, exdirectores y ejecutivos vinculados al grupo y describió un esquema para trasladar recursos desde fondos de inversión públicos hacia fondos privados y sociedades relacionadas. La investigación incluye operaciones utilizadas para financiar la compra del control de Azul Azul. La Fiscalía pedirá prisión preventiva para Pedro Pablo y Carlos Larraín, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. La audiencia continuará durante varios días.[*]

Cae seremi de Arica por condicionar empleos a vínculos republicanos

El Ministerio de Salud pidió la renuncia de la seremi de Salud de Arica y Parinacota, Karla Kepec, después de conocerse un mensaje en el que buscaba contratar a dos tecnólogos médicos para un laboratorio regional. En la publicación, difundida en un grupo partidario, exigía que los postulantes fueran republicanos o hijos de republicanos y pedía enviar los currículums al correo regional de la colectividad. Kepec también presidía el Partido Republicano en la zona. Su salida es la número 31 entre los seremis del Gobierno y reabre el debate sobre probidad y uso partidista de empleos estatales.

Chile y Venezuela reactivan relaciones consulares tras dos años

Chile y Venezuela acordaron reactivar la atención consular como primer paso de una hoja de ruta destinada a normalizar gradualmente sus relaciones. La medida busca restablecer servicios para cerca de 700 mil venezolanos residentes en Chile y unos 25 mil chilenos que viven en Venezuela. El canciller Francisco Pérez Mackenna explicó que las conversaciones comenzaron tras la instalación del Gobierno de José Antonio Kast. El acuerdo abre además una agenda sobre seguridad, migración y desarrollo económico. Todavía no implica la restitución completa de las relaciones diplomáticas, congeladas desde hace dos años.

Bachelet queda cuarta y recibe cinco votos en contra en sondeo de la ONU

Michelle Bachelet quedó cuarta en el primer sondeo informal del Consejo de Seguridad para elegir a quien sucederá a António Guterres en la Secretaría General de Naciones Unidas. La expresidenta obtuvo seis apoyos, cinco votos en contra y cuatro respuestas sin opinión. La costarricense Rebeca Grynspan encabezó la consulta con diez respaldos, uno en contra y cuatro sin opinión. Como el voto es reservado, todavía no se sabe si alguna potencia con derecho a veto se opone a Bachelet. Para ser propuesta necesita al menos nueve votos y ningún veto. La segunda ronda se realizaría en agosto.

Hamás condiciona desarme anunciado por Trump y Netanyahu guarda silencio

Donald Trump anunció que la Junta de Paz para Gaza alcanzó un acuerdo para el desarme gradual de Hamás y otras facciones palestinas. Según el texto, la entrega de armas se extendería por ocho meses y avanzaría junto con una retirada progresiva de las fuerzas israelíes. Un integrante del equipo negociador de Hamás afirmó que el grupo cumplirá solo si Israel también respeta sus obligaciones, entre ellas una nueva retirada militar y el ingreso de materiales para la reconstrucción. El Gobierno de Benjamín Netanyahu aún no se pronuncia y una fuente israelí ya objetó el documento.