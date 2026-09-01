Juan José Ugarte asume como rector de Duoc UC en una nueva etapa institucional

Este lunes 31 de agosto asumió oficialmente Juan José Ugarte Gurruchaga como nuevo rector de Duoc UC, institución de formación profesional – técnico superior.

Ugarte llega al cargo con experiencia en gestión universitaria, políticas públicas educacionales y vinculación con el sector productivo. Es arquitecto y profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), donde se desempeñó como vicerrector académico, entre otros cargos. Además, fue jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, director del Centro UC de Innovación en Madera y ocupó cargos de liderazgo gremial en la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y la Corporación Chilena de la Madera (CORMA).

El Consejo Directivo de Duoc UC expresó su reconocimiento a Carlos Díaz, quien deja el cargo de rector después de liderar la institución durante un período marcado por importantes desafíos. Según destacó la entidad, durante su gestión Duoc UC enfrentó la pandemia, obtuvo la acreditación institucional por siete años, impulsó programas de formación dual junto a Arauco y CMPC, amplió su oferta de educación online y fortaleció su identidad católica.

Los desafíos del nuevo rector de Duoc UC

La llegada de Ugarte consolida una nueva etapa institucional, orientada por el Plan Estratégico 2026-2030, con foco en aumentar el impacto de Duoc UC en la trayectoria educativa y laboral de sus estudiantes, y fortalecer su conexión con el mundo productivo. De esta forma, buscará continuar impulsando la formación integral basada en principios valóricos y alineada con las necesidades del mercado laboral y los desafíos productivos del país.

Al asumir el cargo, Juan José Ugarte afirmó que la formación profesional y técnica superior desempeña un rol relevante en el desarrollo de Chile y destacó la necesidad de fortalecer la relación entre educación, trabajo y políticas públicas. “En un contexto de transformaciones aceleradas, el desafío es seguir fortaleciendo una educación pertinente, cercana al mundo del trabajo y centrada en las personas, para que cada estudiante pueda desplegar todo su potencial y desarrollar las capacidades necesarias para aprender, adaptarse y seguir creciendo a lo largo de la vida”, señaló. Asimismo, agregó que “uno de los objetivos será mantener una estrecha conexión con el sector productivo para responder a los desafíos relacionados con la evolución del trabajo y la demanda de mejoras en la productividad”.

Ceremonia de posesión del cargo será el 3 de septiembre

El hito de posesión del cargo de rector de Duoc UC se celebrará el próximo jueves 3 de septiembre. La actividad comenzará con una misa en la Iglesia San Ignacio y continuará con una ceremonia en el Palacio Íñiguez, ubicado en la sede Padre Alonso de Ovalle de la institución. Duoc UC informó que el evento contará con la participación de autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Chile, representantes del Gobierno y actores vinculados al sector productivo, empresarial y al ecosistema de formación técnico – profesional, además de miembros de la comunidad de Duoc UC.