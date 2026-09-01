Cae seremi de Transportes (REP) por presión indebida a la DGAC para favorecer a su empresa

¡Cumplimos dos años de vida como newsletter! Gracias a todos nuestros lectores y seguidores que han confiado en este proyecto de periodismo regional independiente impulsado por El Mostrador y que vio la luz el 27 de agosto de 2024 (ver primera edición).

Los días han sido intensos. Ayer se clausuró el 42° Congreso de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), que congregó a representantes de este sector privado de todo el país y a cuyo cierre asistió la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos. Desde la Municipalidad de Arica y del Gobierno Regional calificaron como exitoso el evento porque permitió poner en la retina de los operadores los productos turísticos de la región. Veremos cuál será el impacto, especialmente teniendo en cuenta el quiebre de la estacionalidad estival que afecta a este sector.

Y como el tiempo apremia, bien nos viene el resumen de la edición de esta semana, ya que después de las lluvias, ventarrones y demases, cualquier cosa puede pasar aquí.

Noticias de última hora. El gobierno solicitó la renuncia del seremi del Ministerio de Transportes Patricio Löhr (Partido Republicano) luego que Aquí Arica diera cuenta de una denuncia de funcionarios de la DGAC por presuntas presiones para favorecer el ingreso de personal de su empresa al aeropuerto Chacalluta. La autoridad había creado la firma tras dejar la DGAC y mantenía vínculos declarados con ella.

Fresquito, recién salido, detallamos el último reporte de la Encuesta Nacional de Empleo que realiza cada mes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que fue publicado el viernes pasado. El desempleo subió a un 10%, situándose por sobre la media nacional y con una cifra que no se registraba desde el año 2012.

En nuestra tercera nota incluimos la negativa de la Subsecretaría de Hacienda a entregar el informe completo del test de drogas aplicado al seremi Marcelo Vergara, quien renunció el 17 de julio. Ante nuestra consulta solo se limitó a decir “test de drogas positivo”, sin especificar lo que midió y pesquisó, contraviniendo la norma que señala que los análisis deben ser públicos.

En un ¡ÚLTIMA HORA! les contamos los detalles de la detención del comandante de la Policía Nacional del Perú, Niels Aróstegui, en el Complejo Fronterizo Chacalluta. El hecho ocurrió el sábado pasado, cuando Aróstegui intentaba ingresar a Chile, pero apareció una orden de detención pendiente desde el año 2019 por una causa penal por porte ilegal de municiones.

ocurrió el sábado pasado, cuando Aróstegui intentaba ingresar a Chile, pero apareció una orden de detención pendiente desde el año 2019 por una causa penal por porte ilegal de municiones. Y cerramos la edición de nuestro segundo aniversario con la polémica por las cifras de detecciones de migrantes irregulares que sacaron a colación la Carta Compromiso “Sello Migrante” que firmó el diputado liberal, Luis Malla, quien emplazó al Gobierno por la ineficacia del Escudo Fronterizo ante el aumento de las pesquisas de extranjeros.

Ahora sí. Aprovechando que los días empiezan a ser más cálidos, los invito a tomarse un juguito de maracuyás, un golpe de vitamina C que viene bien en días de resfríos por los cambios de temperatura. Y como siempre, les recordamos que pueden compartir el link para que nuevos lectores se inscriban gratis y así puedan recibir cada martes nuestro newsletter regional con el estilo de El Mostrador.

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Cae seremi de Transportes tras denuncia de presión a funcionaria de la DGAC para favorecer a su empresa

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones solicitó la renuncia del seremi de la cartera en Arica y Parinacota, Patricio Löhr Tapia, luego de que la Asociación de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (ANFDGAC) denunciara que la autoridad habría presionado a una funcionaria para permitir el ingreso de personal de su empresa, LohrAviation FBO Chile SpA, al aeropuerto internacional Chacalluta, pese a que no contaba con el permiso operacional vigente.

La salida de Löhr fue confirmada a Aquí Arica por el delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado. “Como Gobierno tomamos las acciones que corresponden en este tipo de situaciones. Y, por lo tanto, ya se le pidió la renuncia”, señaló. Con esta dimisión, ya son cinco las salidas forzadas de integrantes del gabinete regional del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en Arica y Parinacota.

La denuncia que desencadenó la salida de la autoridad fue realizada por la ANFDGAC y revelada en exclusiva por este medio. Según el presidente nacional de la organización, Javier Villarroel, la encargada del Área de Seguridad y Acreditación de la DGAC recibió el jueves, entre las 17:00 y las 17:30 horas, un llamado del seremi a su teléfono particular. De acuerdo con su testimonio, Löhr le solicitó que autorizara el ingreso de trabajadores de su empresa al terminal aéreo, pese a que su permiso había caducado y una nueva autorización se encontraba pendiente.

La funcionaria le habría explicado que la empresa no estaba autorizada para ingresar. Según Villarroel, la respuesta molestó al seremi, quien le habría advertido que, de mantenerse la negativa, presentaría acciones legales contra ella y contra quienes se opusieran al ingreso, argumentando además que sentía que existía una persecución contra su empresa y que su hijo estaba estresado. La funcionaria reportó posteriormente la situación a su jefe de Seguridad, quien le entregó su respaldo.

El gremio había anunciado que denunciaría los hechos ante la DGAC por eventuales faltas a la probidad, tráfico de influencias y negociación incompatible. “No entendemos por qué el seremi, sabiendo que sus operaciones estaban suspendidas, llamó a la funcionaria para tratar de influir para que su empresa ingresara”, cuestionó Villarroel. A su juicio, Löhr debió abstenerse de intervenir debido a su condición de autoridad y a su vínculo con la empresa involucrada.

LohrAviation FBO Chile SpA presta servicios a aeronaves no comerciales en el aeropuerto Chacalluta desde 2018. Löhr creó la sociedad ese año, cinco años después de dejar la DGAC, donde trabajó durante 28 años en áreas relacionadas con comunicaciones e información aeronáutica, meteorología y tránsito aéreo. En mayo de este año venció el convenio que la empresa mantenía con la sociedad concesionaria del aeropuerto, por lo que debió iniciar un nuevo proceso para obtener autorización operacional y permitir el ingreso de su personal y vehículos a zonas restringidas del terminal.

Según la ANFDGAC, la empresa contó inicialmente con un permiso temporal mientras regularizaba su situación, pero este también expiró sin que se completara la documentación requerida. El gremio sostiene que desde entonces LohrAviation no ha podido ingresar al aeropuerto y ha debido operar desde el exterior por razones vinculadas a la seguridad operacional.

La situación tenía además un antecedente de potencial conflicto de interés. Löhr registró LohrAviation en su Declaración de Intereses y Patrimonio al asumir como seremi, pero la situación no fue reportada como conflicto de interés y la empresa no fue enajenada. Según testimonios recogidos previamente por Aquí Arica, la administración de la sociedad habría quedado en manos de su hijo, Patricio Löhr Quezada.

El caso también puso bajo escrutinio la relación previa de Löhr con la DGAC. Villarroel cuestionó que ese conocimiento del funcionamiento interno del organismo pudiera haber sido utilizado para intervenir en favor de su empresa. “No por conocer el sistema y ser autoridad eso le da el derecho de llamar a la funcionaria e influir”, sostuvo el dirigente.

Tras conocer la denuncia, la DGAC había informado que se encontraba “recopilando mayores antecedentes a fin de determinar la procedencia de iniciar una investigación formal”. Sin embargo, antes de que ese proceso administrativo se resolviera, el Ministerio de Transportes optó por solicitar la salida de Löhr.

El ahora exseremi, además de su cargo en el Gobierno, era presidente del Tribunal Supremo Regional del Partido Republicano. Aquí Arica intentó obtener su versión cuando se conoció inicialmente la denuncia, pero la autoridad declinó referirse al caso. Tras confirmarse su salida, tampoco había entregado una declaración pública sobre las razones de su renuncia.

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Tasa de desempleo regional sigue en alza y se empina en los dos dígitos

En alza continúa el desempleo en la Región de Arica. Nuevamente, la tasa de desocupación que registra la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estableció que el último trimestre móvil mayo-junio-julio se disparó a 10%, manteniendo así la tendencia alcista del desempleo durante lo últimos siete trimestres móviles.

La cifra se ubicó por sobre la media nacional, que fue de 9,5%. Si se compara este periodo con el mismo del año pasado, el aumento de la cesantía en la región fue de 3,7 puntos porcentuales. Es más, desde el año 2012 que no se registraba un índice tan alto, alcanzando el trimestre diciembre 2011-febrero 2012 un 9,9%.

El INE explicó este incremento “debido a el alza de la fuerza de trabajo (2,0%) y a la disminución de las personas ocupadas (-2,0%)”. Asimismo, la radiografía arrojó que las personas desocupadas subieron 62,2%.

Si se observa por sexo, la ENE evidenció que “en las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,1%, con un incremento de 2,2 pp. en 12 meses; mientras que en los hombres, la tasa de desocupación fue 11,4%, con un aumento de 4,8 pp. en el mismo período”.

Según la encuesta, en 12 meses la estimación del total de personas ocupadas experimentó un decrecimiento de 2,0%, incidida por los hombres (-3,9%), mientras que las mujeres aumentaron (0,6%).

Dentro de los sectores con una mayor caída de personas ocupadas figuran la administración pública (-23,3%), el transporte y almacenamiento (-27,5%), y el comercio (-4,2%), mientras que por categoría ocupacional, la baja se observó en asalariados informales (-12,7%) y en trabajadores por cuenta propia (-2,3%).

Respecto de la informalidad, la encuesta reveló que la tasa de ocupación se ubicó en 32%, con un descenso de 1,8 pp. en un año. Las personas ocupadas informales disminuyeron 7,1% en 12 meses, incididas por los hombres (-8,0%) y por las mujeres (-6,0%).

Si bien no dijo cuál es la propuesta para revertir el aumento sostenido del desempleo, la secretaria regional ministerial del Trabajo y Previsión Social, Belén Núñez, expresó que “tenemos un desafío importante en materia de empleo y como Gobierno del

Presidente José Antonio Kast estamos trabajando para revertir las cifras de desocupación. Pero también debemos destacar que hoy tenemos 2.866 trabajadores informales menos que hace un año. Esto demuestra que avanzar hacia empleos formales sí es posible y que debemos profundizar ese camino”.

Cifras alarmantes

Para el economista y académico de la Universidad de Tarapacá, Fernando Cabrales, “las cifras de empleo y desempleo son bastante alarmantes en esta vuelta, a pesar de que yo veo un comportamiento que me suena muy raro, vamos a decirlo así directamente. Mira, el mes pasado, ¿no es cierto?, la tasa de participación, es decir, la gente que está en el mercado del trabajo genérica creció mucho, un 3,7% si mal no recuerdo, y aunque aumentó el empleo según las mediciones anteriores, la tasa de desempleo igual creció mucho, hasta un 9,4%. En esta medición, la fuerza de trabajo crece de nuevo otro 2%”.

El analista expresa que no tiene una explicación clara para el crecimiento que experimenta la fuerza de trabajo en alrededor de un 5%. “Esta tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo normalmente está asociada a la población, y basada en el sistema de encuestas que tiene el INE, que es una muestra de hogares en la práctica; es muy rara la medición que se está haciendo. Pero en todo caso, está claro que los problemas que hay en Arica, ¿no es cierto?, son bastante intensos en este minuto. La tasa de desempleo vuelve a estar por encima del promedio nacional y vuelve a afectar más a las mujeres que a los hombres”.

Cabrales expresó que es de preocupación la caída que presenta el comercio en Arica, dado que esta actividad era una gran generadora de empleos. “Llevamos ahora dos meses, con desempleo superior al promedio nacional, algo que hacía muchos años que no ocurría. Esto significa que hay que estudiar el tema, porque además viene acompañado de una disminución de la gente, de los ocupados. La disminución de los ocupados es una cifra no menor también, es una disminución del 2%, y en general, es una cifra mala, porque la gente que está efectivamente trabajando bajó de unos 119.000 personas, que era el informe anterior, a algo más de 116.000. Estamos hablando de que hay alrededor de unas 3.000 personas más que están buscando empleo en la región y que no lo encuentran”.

CUT en alerta

La presidenta provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Pamela Núñez, dijo que el aumento del desempleo en la región “nos da una señal de alerta que no podemos normalizar. Nuestra región es una de las ocho regiones del país que actualmente presenta una tasa de desempleo de dos dígitos, superando además el promedio nacional. A esto se suma una cifra aún más preocupante: un 32% de informalidad laboral, muy por sobre el promedio del país”.

La dirigente aseguró que esta situación “demuestra que el problema no es solamente la cantidad de empleos que se generan, sino también la calidad y estabilidad de esos empleos. No basta con que una persona tenga un trabajo si este es informal, precario, sin seguridad social o no le permite sostener dignamente a su familia“.

Núñez planteó que es de preocupación también la inestabilidad que viven los empleados públicos en una zona fronteriza como Arica y Parinacota, “especialmente cuando existen reducciones de recursos o de dotación, falta de continuidad de programas o incertidumbre laboral. Esto no solo afecta a quienes trabajan en los servicios públicos, sino también a sus familias y a la economía regional”.

Ese escenario, señaló, se ve aún más complicado al registrarse una pérdida de dinamismo en sectores de alta generación de empleo como la construcción, la industria, el transporte, el comercio y la agricultura. “Estas cifras deben encender las alarmas y obligarnos a pasar de los diagnósticos a la acción. Arica y Parinacota necesita inversión, nuevas empresas, fortalecimiento del desarrollo productivo y una estrategia de empleo con verdadera mirada territorial. Necesitamos recuperar la capacidad productiva de nuestra región y generar oportunidades laborales que permitan a las familias proyectarse y vivir con dignidad. Por eso, hacemos un llamado a las autoridades, al sector privado, al sector público, a los trabajadores y trabajadoras y a los distintos actores de la sociedad civil, a sentarnos en una misma mesa y construir con urgencia una agenda regional de desarrollo productivo y empleo. No podemos conformarnos con que estadísticamente baje el desempleo si lo que aumenta es el trabajo informal y precario”.

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Hacienda confirma test positivo de drogas a seremi republicano que renunció, pero se niega a entregar resultados

Siguiendo un patrón similar al de la Subsecretaría de Agricultura y desconociendo el compromiso de total transparencia que planteó el Presidente José Antonio Kast tras hacerse un examen de drogas voluntario el 8 de abril, la Subsecretaria de Hacienda informó el viernes a Aquí Arica, al filo del plazo, su negativa a revelar el contenido del test de drogas aplicado al exsecretario regional ministerial de Hacienda, Marcelo Vergara Albarracín. Este renunció el 17 de julio, señalando que abandonaba el cargo por expectativas salariales insatisfechas, a raíz de que la Secretaría de Estado había decidido eliminar los bonos por cumplimiento de metas cada tres meses.

A través del Ordinario N°1991/2026 que envió a este medio, el organismo respondió a nuestra solicitud realizada el 19 de julio bajo la Ley de Transparencia. El oficio se limitó a incluir una tabla indicando que la autoridad regional registró un examen de drogas “positivo”, pero no adjuntó el informe del laboratorio con el detalle de la muestra, la fecha y las sustancias pesquisadas. La estrategia fue similar a la utilizada por su homóloga de Agricultura, entidad que envió tarjados los resultados de Jorge Heiden Campbell, el primer seremi a nivel nacional que debió salir del cargo por consumo de drogas.

Para justificar la no entrega del informe completo, la Subsecretaría de Hacienda señaló que si bien el artículo 110

de la Ley Nº 21.806 de reajuste del sector público prescribe que los “resultados serán públicos”, esto no la obliga a darlos a conocer en completitud.

“De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 21.806 que prescribe que los ´resultados serán públicos´, sin comprender dato analítico, su concentración, observaciones médicas o la totalidad del reporte toxicológico, sustentado, además, en las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, mediante Instructivo Nº IN16/2026, de 28 de abril de 2026, que dispone que se ´permite conocer los resultados de los exámenes de consumo, por ser estos los únicos antecedentes respecto de los cuales el legislador ha establecido expresamente la regla de publicidad´, señaló el oficio.

Exseremi refuta test

Tal como lo hizo el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien despidió a Vergara, pero a la semana siguiente, paradójicamente, debió renunciar él mismo, también por la presencia de cocaína en su test de drogas, el exseremi adoptó la misma estrategia que su jefe.

“Quiero aclarar a la opinión pública que no consumo drogas. El resultado inicialmente informado no refleja esa realidad y así queda respaldado por un nuevo examen que me realicé voluntariamente en la ACHS, cuyo resultado fue categórico: no se detectó ninguna droga. Estoy tranquilo porque sé quien soy y cuento con la confianza de mi familia y de quienes me conocen. Agradezco al Gobierno del Presidente José Antonio Kast y, especialmente, al Ministerio de Hacienda por la oportunidad de haber servido a Chile desde la Región de Arica y Parinacota. Fue un orgullo y un honor “, señaló escuetamente Vergara.

En exclusiva envió a este medio el nuevo examen que se practicó el 21 de julio pasado, es decir, cuatro días después de su dimisión forzada. De esta manera, decidió poner en duda el análisis que le practicó el laboratorio Corton Health, tras tomarle una muestra de cabello en junio pasado.

La nueva prueba de consumo de sustancias ilícitas fue realizada en un laboratorio de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS), ubicado en la comuna de Providencia. El análisis exhibido reporta la medición de benzoilecgonina (cocaína), canabinoides, anfetaminas, metanfetaminas, fentanilo, morfina y oxicodona.

De acuerdo con un tecnólogo médico consultado por este medio, si bien el examen advierte que no hay presencia de drogas, “lo que sí no indica, y que es un dato muy importante, es cuántos centímetros de cabello fueron extraídos. Este dato es relevante porque cada centímetro equivale, en promedio, a un mes hacia atrás de consumo o exposición a sustancias. Entonces, puede ser que los 160 gramos extraídos correspondan solo a un centímetro y no arrojen el consumo a lo largo de tres o seis meses, que es lo que importa para estos casos, es decir, el consumo cero de una autoridad a lo largo del tiempo”.

El favorito de la diputada

Aunque al renunciar anunció que se iba de la región para estar con sus hijos que estudian en universidades en Santiago, Marcelo Vergara ha continuado viajando a Arica. Es más, acompañó a la diputada Stephanie Jéldrez durante el fin de semana en que se realizaron las elecciones internas de la nueva mesa directiva del Partido Republicano el pasado 8 de agosto.

Vergara era la carta favorita de la parlamentaria para integrar el Gabinete Regional. Ambos mantienen una estrecha amistad, ya que juntos impulsaron el movimiento ciudadano “Con mi plata no” en contra de la Reforma de Pensiones. Sin embargo, en la nominación del Gabinete Regional, Jéldrez no consiguió instalarlo como seremi de Economía, Fomento y Turismo, y debió aceptar la Seremi de Hacienda como premio de consuelo.

Según trascendidos, allí Vergara tuvo conflictos con el renunciado subsecretario, a raíz de que no estuvo de acuerdo con la oficina unipersonal que recibió. Durante los cuatro meses de ejercicio en el cargo, la autoridad tuvo escasa visibilización y, de acuerdo a fuentes confidenciales, sostuvo conflictos con el subsecretario, al insistir en que necesitaba una secretaria, un periodista y un chofer como mínimo para su desempeño.

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Comandante de la policía peruana es detenido por rebeldía en causa por porte de municiones del año 2019

Creyendo que su proceso penal había expirado en Chile, el jefe del Departamento de Protección de Carreteras de Tacna (DEPPRCAR) de la Policía Nacional del Perú (PNP), Niels Aróstegui Velásquez (54), se llevó una sorpresa al intentar ingresar por el Complejo Fronterizo Chacalluta el sábado pasado. Inmediatamente, el personal de la PDI activó la orden de detención por rebeldía que existía en su contra desde el 27 de junio de 2019, por no presentarse a la audiencia de preparación del juicio oral, luego de que fuera detenido y liberado el 5 de enero de ese año por porte ilegal de municiones cuando entraba por ese mismo paso fronterizo.

Pasado el mediodía, la PDI advirtió que el policía tenía un requerimiento pendiente, por lo que fue aprehendido en la avanzada limítrofe. El sujeto fue llevado al Juzgado de Garantía el domingo para controlar su detención. Si bien fue liberado y pudo retornar a Tacna, esta vez fue notificado de que deberá acudir a la audiencia pendiente que se realizará el 19 de octubre próximo.

Asimismo, el juez de Garantía, Rodrigo Urrutia, ordenó que el comandante policial fuese inscrito por el Servicio de Registro Civil e Identificación con RUT provisorio y se procediera a la toma de huellas dactilares, procedimiento que se realiza con todos los imputados extranjeros.

Pese a su estado de rebeldía, esta vez la Fiscalía no solicitó la prisión preventiva ni el arraigo nacional. Ello pese a que el 5 de enero de 2019 requirió que el policía quedara en prisión preventiva, medida que fue rechazada por el tribunal y luego ratificada por la Corte de Apelaciones, bajo el argumento de que no existían argumentos suficientes para solicitar esa medida extrema.

Cuarenta y cuatro municiones

Anteriormente, Aróstegui había sido detenido el 4 de enero de 2019 cuando ingresaba por el Complejo Fronterizo Chacalluta. Durante la revisión a su vehículo, personal del Servicio Nacional de Aduanas encontró entre los asientos del piloto y copiloto una caja rectangular con la marca Famae con 44 cartuchos calibre 9x19 milímetros.

El 22 de marzo de 2019, la fiscal adjunta Erika Romero presentó la acusación en contra de Aróstegui, imputándole el delito de porte ilegal de municiones sancionado en la Ley N ° 17.798. Por este ilícito requirió una pena de 541 días de presidio. A raíz de su no presentación a la audiencia preparatoria de juicio oral, se despacharon dos órdenes de detención sucesivas, manteniéndose vigente la última que finalmente activó su aprehensión el sábado pasado.

Este no es el único proceso penal que enfrenta el oficial. En mayo pasado se conoció una denuncia en su contra por discriminación e impedimento al derecho a lactancia de una funcionaria policial subalterna. La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y el Segundo Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa fueron asignados para investigar los hechos.

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Polémica por aumento de detecciones de migrantes irregulares reflota cuestionamientos al Sello Migrante que firmó diputado Malla

Se dieron con todo entre el Gobierno y la oposición por la interpretación sobre las cifras de detección de migrantes irregulares en la Región de Arica y Parinacota. La semana pasada estalló la polémica en la región y luego escaló a La Moneda, luego de que el delegado presidencial regional Cristian Sayes y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) publicaran en La Estrella de Arica un dato revelador: el aumento del 62,3% en las detecciones irregulares en la región durante el período enero-julio, pasando de 917 registros en 2025 a 1.488 durante este año.

La cifra fue una estocada al Plan Escudo Fronterizo, estrategia impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast desde el inicio de su mandato, que prometía levantar una barrera para los extranjeros que intentaran usar pasos no habilitados para ingresar a Chile. El forado que abrieron las autoridades gubernamentales fue aprovechado sin piedad por los diputados opositores Luis Malla (PL) y Jorge Díaz (DC) para abrir los fuegos en contra de la política de protección de fronteras impulsada por el Ejecutivo, acusando ineficacia y una “venta de humo”.

Dado que el aumento en la pesquisa de migrantes comenzó a “hacer ruido” a nivel nacional, poniendo en duda la efectividad de la “zanja de Kast”, desde La Moneda debió salir el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a poner el pecho a las balas. La autoridad hizo un giro en el relato, explicando lo que las autoridades regionales no habían logrado exponer: que el aumento de las detecciones no se refería a pesquisas en la frontera, sino que al aumento en las fiscalizaciones en las avanzadas fronterizas, Arica, zonas rurales y en el control policial de Cuya.

La autoridad agregó un dato clave: que las detecciones de ingresos irregulares en la frontera había caído un 88,9%. En lo que sí no ahondó es por qué, pese a disponer de moderna tecnología, una zanja de 0 kilómetros a 100 metros de la Línea de la Concordia, y personal del Ejército reforzado, aún se siguen presentando desplazamientos de extranjeros por pasos no habilitados.

Sello Migrante al ruedo

Como la polémica por las cifras no bajó de intensidad, el jueves pasado el delegado presidencial regional Cristian Sayes convocó a una conferencia de prensa por este tema. En la puesta en escena estuvo acompañado por el delegado presidencial provincial, Sebastián Huerta, y por la secretaria regional ministerial de Gobierno, Pollyana Rivera.

En esa acción comunicacional, Sayes pidió a los parlamentarios que actuaran con responsabilidad y veracidad en la entrega de datos, y salió al ruedo un controvertido pasaje político: la firma del diputado Luis Malla cuando era concejal en 2017 a la Carta Compromiso Sello Migrante de la Municipalidad de Arica con el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. Este instrumento ratificó el convenio “Ciudades Solidarias” suscrito en 2011 por el exalcalde Waldo Sankán con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para la acogida de extranjeros, y que fue declarado ilegal por la Contraloría General de la República en 2022.

Al respecto, el delegado expresó: “Me llama la atención que el diputado esté en distintas posiciones. Debo entender que como autoridad de esa época tenía una visión y posición que hoy ha cambiado. Lo que me preocupa de todo esto es que no haya un análisis de la información, y son parlamentarios, es decir, son personas que aprueban leyes y que deben estudiar mucho estos temas. Cuando vemos que un informe se interpreta de otra manera y que no son números antojadizos sino datos aportados por la PDI, debemos cuidar la institucionalidad. Estamos haciendo todos los esfuerzos para frenar esto, incluso deteniendo en Cuya los buses que transportan migrantes sin la documentación”.

Sobre la posición afable a la migración que exhibió el exconcejal, Sayes planteó que “lo que vemos son solo posiciones que van cambiando en el tiempo. Primero algunos apoyaban que querían que llegaran más migrantes y que le diéramos una situación distinta de protección y hoy están criticando y tirando al suelo un esfuerzo tremendo. Esto no es común verlo, pero los invito a que podamos conversar y transparentar toda esta situación para que la comunidad pueda enterarse de buena manera. Lo que más quiere la comunidad es que podamos recuperar la seguridad”.

En cuanto a la existencia de ingresos irregulares, pese a las medidas adoptadas en el Escudo Fronterizo, Sayes dijo que “lo que ocurre es que desde la zanja fronteriza al límite hay unos 100 metros. Entonces lo que ocurre es que apenas pisan ese lugar, intentamos reconducirlos, pero lo que falta es intensificar este acuerdo con Perú para reconducirlos hacia Tacna. Así es que lo que estamos haciendo es conducirlos al puesto de control y registrarlos, notificándolos de que deben volver a su país porque usaron un paso irregular”.

La autoridad atribuyó como causa la imposibilidad de la reconducción hacia Perú lo siguiente: “Es que nuestros vecinos han vivido un periodo de elecciones y de inestabilidad, donde no siempre se ha contado con el apoyo militar en su frontera, y esto solo ha estado en manos de la Policía Nacional del Perú. Quizás ellos no tienen toda la capacidad que ha instalado Chile, donde los militares pueden estar las 24 horas para observación. Hay un despliegue desde hito 1 al 14 y luego entre los hitos 1 y 16 viene un campo minado”.

El delegado también cuestionó la efectividad del “Plan de Enrolamiento Voluntario” que impulsó el Gobierno anterior para registrar a los migrantes irregulares, señalando que “el aumento en la detección de extranjeros irregulares revela que esa política no fue eficaz, pues hemos detectado personas que habían ingresado hace varios años y decidieron no enrolarse. Esa política tuvo una gran debilidad, ya que la autodenuncia no garantizaba la expulsión del país o la salida voluntaria. Se generaron las autodenuncias, pero las personas no tuvieron la confianza en el plan porque solo involucraba un registro”.

El emplazamiento fue respondido por el diputado Malla, quien señaló que “me llama la atención que desde el Gobierno se hable del Sello Migrante con ese nivel de desinformación, cuando es una política de Estado que este mismo Gobierno mantiene operativa y a la que continúan sumándose municipios. En Arica permitió abordar una realidad histórica de una región fronteriza, principalmente respecto de población peruana y boliviana, y necesidades concretas como la educación y salud de niños y niñas de los valles. No intentemos hacer un empate: una cosa es el Sello Migrante y otra muy distinta es la gestión del Gobierno frente a la situación migratoria y el control de nuestras fronteras. Mi postura es y siempre será la misma: ningún gobierno ha sido capaz de controlar la situación fronteriza”.

SEGUNDA VISITA DE BIMINISTRO SIN PRENSA. Nadie sabe hasta ahora por qué el biministro de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas, ha optado por el anonimato frente a la prensa durante las dos visitas que ha hecho a Arica. La última fue el martes pasado cuando llegó para la firma del primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) suscrito exclusivamente con la empresa privada Quiborax S.A en la planta Cuesta El Águila. Pese al hito, que no es usual en la región, el Gobierno y la minera, que tiene en trámite una demanda por daño ambiental en el Salar Surire, optaron por el silencio.

Uno de los pocos testigos que estuvo en la suscripción de este inédito convenio fue el jefe de Comunicaciones del alcalde, Roberto Puente. Sin embargo, él no estuvo en representación del jefe comunal, ya que se le vio trabajando de la mano del hijo del edil, Cristian Vargas, al parecer en un contrato privado de producción del evento. Parece que el sueldo es “reguleque” en la muni y los pitutos bienvenidos son para el equipo de confianza municipal.

Antes de cerrar les quiero contar que una fiel lectora nos envió como regalo un afiche digital que resume nítidamente lo que hemos construido durante estos 730 días. Valoramos muchísimo la interacción que hemos logrado con ustedes, ya que con ella se ha construido semana a semana este informativo que contribuye al desarrollo regional y que releva a actores o actividades regionales de diversos ámbitos. Aquí se los dejo:

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.