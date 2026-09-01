Arrau confirma refuerzo de seguridad para alcalde White tras nuevas amenazas de muerte

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó que se reforzó la protección policial del alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego de conocerse nuevas amenazas contra su vida.

La medida fue adoptada tras revelarse antecedentes sobre un plan atribuido a Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, para atentar contra el jefe comunal. Flores permaneció prófugo hasta la madrugada de este martes. El fiscal Marco Pastén, de la Fiscalía Regional Occidente, se habría reunido con White para advertirle sobre la amenaza detectada.

“Él ya contaba con protección policial, eso se va a incrementar”, señaló Arrau. El secretario de Estado precisó que las nuevas medidas ya fueron implementadas, aunque evitó entregar detalles por razones de seguridad.

La autoridad agregó que conversó con el alcalde y le recomendó adoptar resguardos especiales. Además, confirmó que White fue atendido en un centro asistencial después de recibir la información.

Arrau sostuvo que las amenazas contra autoridades y funcionarios públicos constituyen una situación compleja, pero afirmó que el Estado no puede retroceder frente a estos hechos.

White, en tanto, declaró a Chilevisión que “es un momento muy fuerte, muy duro para mí y los que están conmigo”. El alcalde agregó que la advertencia recibida lo llevó a cuestionarse si debía continuar ejerciendo sus funciones.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.