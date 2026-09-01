Lo que se sabe del plan para asesinar al alcalde Christopher White

Un plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), quedó al descubierto durante la búsqueda de Juan Abdón Flores Valenzuela, alias “El Indio Juan”, fugado de la ex Penitenciaría desde febrero. La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó que investiga amenazas y un posible riesgo para la autoridad, cuya seguridad fue reforzada.

Según la fiscalía, interceptaciones realizadas por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) permitieron detectar conversaciones sobre el ataque. Flores fue detenido la noche del lunes en la población La Bandera, en San Ramón, después de ser identificado en la estación Santa Rosa del Metro. Estaba prófugo desde el 25 de febrero.

Una banda chilena y dos territorios en disputa

Fuentes citadas por los medios atribuyen el plan a una banda chilena dedicada al tráfico de drogas, con operaciones en el sur y poniente de la Región Metropolitana. El grupo disputaba el control de las poblaciones Santa Rosa de Lima y San Esteban, en San Bernardo.

La amenaza estaría vinculada a las acciones municipales contra el microtráfico y la demolición de narcomausoleos. Sobre el papel de Flores existen dos hipótesis: primero que pretendía consolidarse como un capo delictual, mientras otra sostiene que no se ha establecido que liderara la organización.

Las escuchas situaban el ataque antes de Fiestas Patrias, a más tardar el 17 de septiembre y que la banda pretendía aprovechar las apariciones públicas del alcalde.

Protección reforzada y respaldo municipal

El Ministerio Público aseguró que informó “oportuna y personalmente” a White y mantuvo en reserva las medidas de protección. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó el reforzamiento de su seguridad.

White llegó temprano el martes al municipio, pero luego fue trasladado a una clínica tras sufrir una descompensación. La Tercera informó que presentó una taquicardia; la municipalidad indicó que fue atendido preventivamente. “Que el Estado me notifique que me van a matar es algo tremendo”, afirmó.

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) calificó el caso como un hecho de extrema gravedad. Los alcaldes Karina Delfino, Mauro Tamayo y Daniel Reyes también respaldaron a White y llamaron a enfrentar al crimen organizado.

Fiscal aclara que Juan Flores no fue formalizado por amenazas contra alcalde White

El fiscal jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, Marco Pastén, aclaró que Juan Abdón Flores Valenzuela, alias “El Indio Juan”, no fue formalizado por las amenazas contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS). La audiencia se limitó a controlar su detención por la orden judicial vigente desde que escapó de la ex Penitenciaría, el 25 de febrero.

Pastén explicó que la Fiscalía aún debe reunir antecedentes que acrediten la existencia de un delito y presunciones fundadas de participación. “Si hubiera existido, lo hubiéramos formalizado”, respondió al ser consultado sobre si ya contaba con esos elementos. Flores deberá ingresar a cumplir el saldo de las condenas que quebrantó con su fuga.

Una investigación reservada

El persecutor confirmó que existe una investigación sobre los antecedentes relacionados con White. Precisó que el alcalde fue informado personalmente y que se coordinaron con las policías nuevas medidas de protección.

Pastén evitó revelar diligencias y lamentó la difusión del caso, pues sostuvo que afecta la reserva necesaria para investigar. “Por ahora, por ahora la investigación se mantiene reservada y no voy a hablar respecto de esa investigación”, afirmó.

La captura de Flores fue resultado de una fuerza de tarea conformada por la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y la Fiscalía tras la evasión. El fiscal destacó que el operativo terminó sin incidentes y aclaró que no está establecido que la fuga haya tenido como objetivo atacar al jefe comunal: “Lo que haya pasado después es materia de investigación”.