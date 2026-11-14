La Universidad Arturo Prat (UNAP) inauguró el Instituto de Investigación en Política y Gestión Educativa (IIPE), una unidad académica dedicada al estudio de los sistemas educativos y a la generación de evidencia para abordar los desafíos de Tarapacá y del país.

El Instituto nace en el marco del Fondo de Investigación Universitaria (FIUT), con cofinanciamiento del Gobierno Regional de Tarapacá y la UNAP, mediante un compromiso a diez años. Dirigido por el Dr. Mauricio Rifo Melo, contempla tres líneas de investigación, una revista científica y la puesta en marcha del Doctorado en Política y Gestión Educativa.

El Vicerrector de Investigación e Innovación, Dr. Ezequiel Martínez Rojas, destacó: “La creación del Instituto de Investigación en Política y Gestión Educativa representa un importante avance para nuestra Universidad y la región de Tarapacá. Esta iniciativa, impulsada en el marco del proyecto FIUT, permitirá fortalecer nuestras capacidades de investigación, generar conocimiento pertinente a las necesidades del territorio y contribuir al desarrollo de políticas públicas educativas. Asimismo, la puesta en marcha del Doctorado en Política y Gestión Educativa constituye un paso significativo en la formación de capital humano avanzado desde el norte de Chile”.

La ceremonia incluyó el conversatorio “El rol de las universidades del Estado en el futuro de la educación chilena”, con representantes de universidades estatales y especialistas en educación.

La Rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana y presidenta del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), Marisol Durán Santis, señaló: “Me parece que es una tremenda iniciativa la creación y esta inauguración del Instituto de Investigación en Política y Gestión Educativa. Creo que, en los próximos años, va a dar mucho que hablar, porque va a generar investigación que será pertinente a las necesidades del territorio”.

Con esta iniciativa, la UNAP busca fortalecer la investigación y la formación avanzada desde el norte de Chile, aportando conocimiento pertinente para las decisiones en educación.