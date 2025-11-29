Pelaje largo y temporada de calor: cómo proteger a tu mascota de las garrapatas y otros parásitos

Con la llegada de la primavera y el verano, las garrapatas y pulgas encuentran condiciones ideales para proliferar. En perros con pelo largo —como Golden Retriever, Yorkshire, Samoyedo o Border Collie— mantener una rutina de cuidado del pelaje y una correcta aplicación de antiparasitarios se vuelve clave para prevenir estos parásitos que pueden pasar desapercibidos y generar importantes problemas de salud.

Los perros de pelo largo o semilargo requieren cuidados especiales durante los meses de calor. El grosor y densidad de su pelaje pueden dificultar la detección temprana de garrapatas, las que suelen instalarse en zonas cálidas del cuerpo como orejas, cuello, cabeza e ingle.

A diferencia de las pulgas, que se mueven por distintas zonas de la piel causando picazón evidente, las garrapatas hembras se adhieren a un punto fijo y pueden pasar días sin ser detectadas.

Veterinarios explican que estos parásitos se esconden con facilidad entre nudos y motas de pelo, por lo que una mascota aparentemente sana podría estar cargando garrapatas sin que su tutor lo note. Esto aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por estos insectos y, en casos graves, puede desencadenar infecciones o anemias.

María de los Ángeles Martínez, médico veterinario de Laboratorio Drag Pharma, explica que especialmente “es riesgoso que tengan garrapatas, las que son más difíciles de detectar y pueden quedar ocultas por el pelo largo o semi largo. Las garrapatas hembras se adhieren a la piel en un punto del cuerpo para succionar sangre y prácticamente no se mueven, por lo que el perro se rasca con menos frecuencia y pasan desapercibidas”.

Cepillado diario: la primera línea de defensa

Una de las recomendaciones más importantes para tutores de perros de pelaje abundante es mantener una rutina diaria de cepillado. Esta práctica permite evitar la formación de nudos, revisar la piel del animal y detectar posibles parásitos antes de que se adhieran de manera firme.

El cepillado constante no solo ayuda a prevenir motas que actúan como refugio cálido para las garrapatas, sino que también facilita la ventilación del pelaje y mejora la salud general de la piel.

Cómo aplicar correctamente los antiparasitarios

Respecto a la aplicación de los antiparasitarios, los especialistas coinciden en que la pipeta es el método más efectivo para perros con pelo largo, ya que permite que el producto llegue directamente a la piel, donde debe actuar.

Para asegurar su eficacia, es indispensable separar el pelaje formando una partidura y aplicar el líquido en contacto directo con la piel.

En perros pequeños, se recomienda aplicar el antiparasitario entre los omóplatos. Por otro lado, en razas medianas o grandes, se debe distribuir entre omóplatos y zona lumbar cercana a la cola.

La frecuencia ideal es mensual, siguiendo siempre las indicaciones del producto. Existen alternativas basadas en fipronil u otros compuestos seguros para los mamíferos pero letales para pulgas y garrapatas.

Por qué nunca debes retirar una garrapata con la mano

Intentar sacar una garrapata manualmente puede provocar más daño que beneficio. Si se extrae de forma incorrecta, partes de su boca pueden quedar incrustadas en la piel del perro, generando dolor prolongado, infecciones o heridas difíciles de sanar.

La recomendación es siempre dejar que el antiparasitario actúe: al absorber el producto a través de la piel del animal, el parásito muere, suelta su agarre y finalmente cae por sí solo.

Si bien el aumento de temperatura incrementa la presencia de parásitos externos, la prevención debe mantenerse durante todo el año. Cepillado frecuente, control mensual con antiparasitarios y revisiones periódicas del pelaje son medidas simples que pueden evitar problemas mayores.