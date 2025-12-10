Brigada Caprina regresa a campus universitario para trabajos de prevención de incendios forestales

Murti, Chimpi, Cereza, Flosi, Florida, Vegas y más de 60 cabras, comandadas por Momoa, volvieron al Campus Concepción de la Universidad de Concepción como parte de las medidas de la institución para la prevención de riesgos forestales. La presencia de la organización “Buena Cabra” en el campus en 2024 fue una de las 30 medidas de prevención.

“Este año retornamos con este importante proyecto y ampliamos su alcance, dado que el año pasado pudimos revisar que tuvimos excelentes resultados con su implementación”, detalló la directora de Servicios, Evelyn Vásquez Salazar.

Cortafuegos seguros para humanos y cabras

Entre diciembre y febrero la brigada caprina recorrerá zonas de la UdeC que necesiten la reducción de pastizales y maleza, especialmente en sectores con desnivel que pudieran ser peligrosos para el trabajo humano. “Ellas consumen entre el 60 y el 70% de biomasa y reducen el riesgo de los trabajos que se deben realizar en el ámbito forestal”, identificó Vásquez, destacando los beneficios de contar con este proyecto.

El rebaño estará en los mismos lugares del año pasado. “La gracia es que ahora, como la vegetación está gestionada anteriormente, podremos abarcar más áreas con más rapidez. Ese es uno de los beneficios del pastoreo estratégico: que es progresivo” explicó la cofundadora de Buena Cabra, Rocío Cruces Neira.

La Universidad de Concepción busca evitar las quemas o el uso de herbicidas que pueden ser peligrosos para la flora y fauna del sector, o afectar la salud de las personas. Gracias al trabajo de las cabras no hay mayores ruidos y mejoran los suelos. “Acá con las cabras es mucho más amigable, ver por alguna ventana al animal limpiando o comiendo simplemente. A todos nos agrada” fue la reflexión de Rodrigo Faundez Cuevas, parte del equipo de Buena Cabra y uno de los pastores del rebaño.

¿Cómo interactuar con las cabras en el campus?

El año pasado la brigada caprina trabajó en áreas donde “teníamos mayor visibilidad, en lugares de pendientes cercanos al campus. Este año tenemos a las cabras en las líneas de media tensión, van a poder ser visibles desde algunos sectores”, identificó Vásquez. Las cabras estarán en lugares de alta pendiente, en los sectores interiores del predio forestal, así que la Directora de Servicios invitó a las personas que las encuentren a respetar sus zonas de protección, no cruzar cercos y no alimentarlas.

El rebaño siempre está en espacios cercados, con un material especialmente pensado en ellas con una baja tensión eléctrica. Están acompañadas de un pastor en todo momento, quienes están atentos a cualquier consulta sobre ellas o su trabajo. Rodrigo aconsejó a las personas “que no les tengan miedo, porque son animales que hemos criado desde pequeños, dóciles con las personas, no son animales agresivos”.

Además, pidió que quienes visiten el campus con sus mascotas eviten acercarse al rebaño, principalmente por la malla eléctrica que las rodea, para evitar cualquier estrés innecesario a los animales.

El trabajo de la organización Buena Cabra

Buena Cabra trabaja con rebaños de cabras y ovejas para realizar cortafuegos en distintas zonas. Han intervenido en más de 600 mil m2 en los 6 años que llevan en funcionamiento, trabajando en suelos tan diversos como la UdeC o los afectados por los incendios en Santa Juana.

“Hacemos gestión del paisaje para que sean resistentes a incendios forestales”, declaró la terapeuta ocupacional Marcia Saavedra Barra, quien está a cargo del área de educación de Buena Cabra. Obtuvieron el Premio Revelación en el 22° aniversario de IncubaUdeC (2024), entre otros premios, y fueron destacados por The Washington Post. Saavedra reconoció que “de parte del equipo fue muy gratificante poder estar en el campus, estamos muy agradecidos de la oportunidad. Evaluamos como realmente buenos los resultados y la acogida de la comunidad».

“Es por eso que este año vamos a contar con este proyecto durante los meses de diciembre, enero y febrero, aumentando el alcance y visibilizando de mejor forma este proyecto, que puede ser replicado en otras ciudades o instituciones a nivel nacional”, cerró Vásquez.

En contacto@buenacabra.cl se puede coordinar una visita a las cabras, ya que la organización promueve la educación en todas las edades, siempre acompañados.