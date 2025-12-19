Incendios forestales en Chile: cómo afectan a mascotas y animales de campo y cómo protegerlos

Perros y gatos expuestos al fuego o al humo pueden sufrir quemaduras en la piel y las patas, problemas respiratorios por inhalación de humo, irritación ocular, deshidratación y malnutrición, especialmente cuando quedan separados de sus dueños durante las evacuaciones. En incendios recientes, equipos veterinarios han debido atender a decenas de animales con este tipo de lesiones. A ello se suma el extravío de muchas mascotas que, producto del estrés o del avance de las llamas, huyen de sus hogares, lo que ha impulsado redes comunitarias para su búsqueda y reencuentro.

Desde el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), a través de su Comisión Nacional de Respuesta a Desastres, se ha reportado la atención de miles de mascotas afectadas por incendios forestales, gracias al apoyo de donaciones destinadas a medicamentos e insumos veterinarios para el trabajo en terreno. Los especialistas advierten que los efectos del humo y del calor extremo en los animales son similares a los que afectan a las personas, por lo que recomiendan mantenerlos resguardados, con puertas y ventanas cerradas, y estar atentos a síntomas como tos, dificultad respiratoria o irritación ocular para acudir oportunamente a un centro veterinario.

Kit de emergencia para mascotas ante incendios forestales

La prevención y la preparación familiar son claves frente a este tipo de emergencias. Identificar a las mascotas con collar o microchip, contar con un kit de emergencia y disponer de un plan de evacuación que las incluya puede marcar la diferencia. En este contexto, las mascotas, incluidos perros, gatos, animales exóticos y aves, requieren una atención específica durante una emergencia.

Tania Junod, académica de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, subraya que “contar con este kit para mascotas es fundamental dado actualmente también son parte de la familia y en situaciones de desastre los riesgos para ellas son similares”. La especialista advierte que en incendios forestales pueden sufrir quemaduras, intoxicación por humo, deshidratación o estrés extremo, y agrega que “un kit bien preparado permite actuar rápidamente, proteger su salud y facilitar la evacuación segura, evitando que se extravíen o queden expuestas a peligros adicionales”.

El Colmevet y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres han elaborado guías sobre los elementos que debe incluir este kit. Entre los esenciales se encuentran los documentos de la mascota, como el carnet veterinario, la inscripción en el Registro Nacional de Mascotas y las prescripciones médicas. También se recomienda contar con jaula, bolso o canil; recipientes para agua y comida; frazada o cama; bolsas para deposiciones; correa, arnés y bozal, en el caso de razas potencialmente peligrosas.

Los primeros auxilios también son fundamentales. “Cinta adhesiva, gasas, suero en ampollas y medicamentos prescritos”, señala Junod. A ello se pueden sumar elementos opcionales como antiparasitarios internos y externos, además de juguetes o mantas que ayuden a disminuir el estrés, especialmente si la mascota debe permanecer en un refugio. La académica enfatiza la importancia de incluir una fotografía actualizada del animal y su identificación oficial, junto con agua embotellada y alimento suficiente para al menos 48 horas. “Además, es esencial portar agua embotellada y alimento para al menos 48 horas”, sostuvo.

Animales de campo y postemergencia

En el caso de los animales de campo o de producción, como vacas, caballos u ovejas, el riesgo durante un incendio forestal es igualmente alto. Para prevenir muertes o lesiones, Junod destaca la necesidad de mantener despejadas de maleza y escombros las áreas cercanas a corrales y viviendas, identificar a cada animal “ya sea con un microchip, tatuaje o collar visible”, y asegurar rutas de escape despejadas y medios de transporte adecuados. Frente a un incendio, recalca que es importante “no obstaculizar la huida natural de los animales” y dar aviso a las autoridades si presentan heridas para facilitar su rescate y atención. La coordinación con organismos públicos es clave para habilitar lugares seguros o gestionar traslados en contextos de emergencia.

Tras un incendio forestal, la especialista recomienda revisar a las mascotas para detectar quemaduras, intoxicación por humo o signos de estrés. “Revisar a las mascotas por quemaduras, intoxicación por humo o signos de estrés. Llevarlas a control veterinario si presentan síntomas”, aconseja. También es fundamental mantenerlas hidratadas, en un entorno tranquilo, y evitar paseos por zonas quemadas que puedan contener residuos tóxicos o estructuras inestables. Finalmente, Junod destaca el rol de la comunidad en estas emergencias, a través de la donación de insumos veterinarios o la acogida temporal de animales extraviados.