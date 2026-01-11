Patitas seguras: Con un simple gesto podemos salvar muchas mascotas

Con los incendios forestales y las olas de calor que nuestro país está viviendo en diversas regiones, quienes también se ven afectado son las mascotas. Por ello la naciente carrera de Medicina Veterinaria de la UAcademia invita a toda la comunidad a participar en esta campaña de Utilidad Pública para colaborar con el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) para estar preparados frente a las emergencias.

Así entre el 7 y el 15 de enero de lunes a viernes entre las 9:00 a 18:00 horas se recolectarán – en su sede central Av. Italia 1045, Providencia (casi esquina Marín)- diversos materiales que puedan servir en el momento de los siniestros para dar a protección, resguardo y alimentación a las mascotas que también se ven afectados con estas emergencias.

La campaña universitaria se centra en la donación de elementos de primera necesidad como:

Alimento y agua

Platos antiderrame

Arena sanitaria y cajas para arena

Antiparasitarios internos y externos vigentes

Correas, bozales traíllas, collares, jaula de transporte

Juguetes

Identificación para mascotas

Camas, frazadas y toallas

Suministros de limpieza: toallas de papel, sabanillas, bolsas plásticas y desinfectantes

Todos los implementos recolectados por esta campaña impulsada por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano serán entregados en forma directa al Colmevet, para la elaboración de kits de atención primaria requeridos para cualquier emergencia que se genere.

La invitación es a toda la comunidad, para hacerse parte de esta campaña donando o simplemente difundiendo ya que, frente a una emergencia, las necesidades de las mascotas tampoco no pueden esperar.