Pulgas en cachorros recién nacidos: el riesgo invisible que puede afectar su salud

Las pulgas y garrapatas no solo afectan a los perros adultos. En los cachorros recién nacidos, estos parásitos pueden transformarse en una amenaza silenciosa, capaz de provocar enfermedades graves e incluso poner en riesgo su vida. Por eso, especialistas llaman a los tutores a extremar cuidados y actuar de forma temprana.

El médico veterinario Sebastián Riquelme, de Laboratorio Drag Pharma, explica que los cachorros pueden contagiarse fácilmente de pulgas y garrapatas a través de su madre, otros perros o el ambiente.

“A veces el cachorro tiene pulgas y el tutor no lo nota, porque no tiene el reflejo de rascarse, a diferencia del perro adulto”, señala. Esta falta de señales visibles hace que muchos tutores descubran la infestación cuando el problema ya está avanzado.

Miedo a desparasitar: un error común

Uno de los principales obstáculos para prevenir estas infecciones es el temor a dañar al cachorro con antiparasitarios.

“Eso es un error, porque hoy existen antiparasitarios contra pulgas y garrapatas que se pueden aplicar desde los dos días de vida”, advierte Riquelme.

El especialista recalca que la desparasitación temprana no solo es segura, sino necesaria para evitar complicaciones mayores.

Enfermedades asociadas a pulgas y garrapatas

Las consecuencias de una infestación pueden ser severas. Según el veterinario, la pulga puede transmitir microorganismos que se transforman en gusanos intestinales, generando dipilidiasis, una enfermedad que se manifiesta con abdomen hinchado y heces con tenias similares a granos de arroz.

Esto puede provocar desnutrición, náuseas, diarrea y un deterioro en el crecimiento.

La garrapata, en tanto, puede transmitir bacterias que provocan ehrlichiosis, cuyos síntomas incluyen fiebre, baja de peso, dolor muscular y hemorragias.

Además, una infestación intensa puede causar anemia por la succión constante de sangre e incluso derivar en la muerte del cachorro.

Cómo proteger a los cachorros desde los primeros días

Riquelme entrega una serie de recomendaciones clave para prevenir el contagio:

Desparasitar a la madre durante la gestación y lactancia.

Aplicar antiparasitarios específicos para la edad del cachorro. El principio activo fipronil en formato spray es el único sistema seguro y estudiado para desparasitar a perros —y también gatos— desde los dos días de vida.

Aplicar el producto en la mano enguatada del tutor y masajear el cuerpo del cachorro, evitando ojos, nariz, boca y zona genital. La aplicación debe repetirse mensualmente.

Desparasitar a todos los animales del hogar.

Evitar el contacto con perros desconocidos.

Quitarse los zapatos al entrar a la casa.

Aspirar alfombras con frecuencia y eliminar correctamente los residuos.

Lavar y desinfectar regularmente la cama de la mascota y la ropa de cama del tutor.

Así, el cuidado de los cachorros recién nacidos no se limita a la alimentación y el abrigo. La prevención de parásitos es parte esencial de su bienestar y desarrollo.