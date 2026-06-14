Pavez: cobros del CAE son coincidentes con Gob. de emergencia, aunque sea “un ‘poquitito’ impopular”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó este domingo las críticas que ha recibido el Gobierno tras las activaciones de cobros y embargos de la Tesorería General de la República (TGR) a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Pavez defendió la gestión recaudatoria y subrayó que los créditos deben restituirse al fisco. “El crédito con aval del Estado tiene el siguiente principio: usted le pide un crédito, que no es una beca, a un banco. Esos créditos están hechos y diseñados, como todos los créditos, para poder pagarse”, subrayó la autoridad, añadiendo que, al quedar dicha deuda impaga, el Estado actúa como garante.

En esa línea, Pavez atribuyó el aumento de la morosidad “también por las expectativas y la forma, me parece, no adecuada que el gobierno anterior generó. Produjo una deuda de un crédito que es contingente al ingreso”.

Respecto del proceso de cobros, el subsecretario informó que los deudores fueron notificados del procedimiento en abril y, hasta hace pocos días, 29 mil personas se acercaron a pagar o repactar, mientras que otras 1.487 no lo habían hecho. “Es una fracción menor la que no se acercó a contribuir a ponerse al día con lo que es de todos”, sostuvo.

El subsecretario recalcó que, de acuerdo con lo informado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la TGR, los cobros forzosos no han afectado a personas sin ingresos suficientes. “El llamado ha sido acercarse a repactar. La Tesorería General de la República, a través de sus redes sociales y sus canales oficiales, ha dicho: estamos disponibles, acérquese a conversar”, indicó.

Boric fuera del mapa del Ejecutivo

Asimismo, el subsecretario abordó la disputa entre Jorge Quiroz y el expresidente Gabriel Boric, luego de que el último cuestionara el proceder con los cobros del CAE. “¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?”, acusó el exmandatario.

Frente a ello, el ministro Quiroz declaró al Diario Financiero que “por algún motivo al presidente [Gabriel Boric] no le gusta que se paguen las deudas. Pero las deudas se tienen que pagar y se pagan en función de la capacidad de cada persona. Se está aplicando criterios”. La respuesta generó reproches de la oposición, que lo emplazaron a ser “más ministro que activista”.

Consultado por el cruce, Pavez aclaró: “Yo no quisiera entrar en una confrontación con los dichos del ex Presidente de la República. El Gobierno no debiera comentar los dichos de coyuntura del ex Presidente, y la reacción que tuvo el ministro de Hacienda no es en contra del expresidente, sino que en contra de aquellas posiciones que dan cuenta que pareciera ser que el gobierno quisiera generar un problema, un daño, y eso nos parece que no es lo responsable”. En esa línea, enfatizó que “no es objetivo del Gobierno confrontarse con el ex Presidente, sino abrir una discusión respecto de la cultura del orden”.

Asimismo, reiteró la importancia para el Gobierno la recuperación de recursos: “Imagínese la cantidad de recursos que el fisco ha reincorporado y que nos sirven para muchas políticas públicas, es muchísimo dinero, y esto es algo que el ministro Quiroz, desde que llegó a sentarse a Teatinos 120 ha estado en su horizonte. Entonces, eso nos parece que es totalmente coincidente con la idea de un Gobierno de emergencia que actúa rápido, aunque a veces sea un ‘poquitito’ impopular”.