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Fujimori amplía a 18 mil votos su ventaja mientras avanza revisión de actas en Perú MUNDO

Fujimori amplía a 18 mil votos su ventaja mientras avanza revisión de actas en Perú

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador/Agencias

La candidata de Fuerza Popular alcanza el 50,051 % de los sufragios frente al 49,949 % de Roberto Sánchez. Aún quedan 1.343 actas impugnadas, observadas o con errores materiales.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Keiko Fujimori amplió a 18.488 votos su ventaja sobre Roberto Sánchez durante la revisión de actas observadas en la elección presidencial peruana. Con el 98,552 % escrutado, la candidata de Fuerza Popular alcanza el 50,051 %, mientras su rival obtiene el 49,949 %. Aún quedan 1.343 actas por resolver. Sánchez pidió una revisión conjunta del proceso, propuesta rechazada por el fujimorismo, que llamó a respetar las decisiones de la justicia electoral.
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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, amplió a 18.488 votos su ventaja sobre el exministro Roberto Sánchez, mientras la justicia electoral peruana avanza en la revisión de más de 1.550 actas observadas tras la segunda vuelta.

Los Jurados Electorales Especiales han analizado poco más de 200 actas desde la noche del viernes. Con el 98,552 % escrutado, Fujimori obtiene el 50,051 % de los votos, frente al 49,949 % del candidato de Juntos por el Perú.

La postulante suma 9.072.289 sufragios, mientras Sánchez acumula 9.053.801. La distancia aumentó desde los 4.519 votos registrados un día antes, en medio de un proceso que todavía considera 1.343 actas impugnadas, observadas o con errores materiales.

La revisión puede incluir el recuento voto a voto y, de acuerdo con las autoridades electorales, el escrutinio completo podría tardar varios días.

Sánchez propuso a Fujimori solicitar conjuntamente una revisión exhaustiva del proceso, especialmente en lugares donde, según planteó, existirían indicios de falta de transparencia. Además, acusó que Fuerza Popular busca anular votos del sur, mientras su sector cuestiona mesas de Lima y del exterior.

El candidato a vicepresidente de Fuerza Popular, Luis Galarreta, rechazó la propuesta y afirmó que su sector respetará el marco legal. Sostuvo que corresponde a los jurados electorales decidir qué mesas deben ser sometidas a recuento.

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