Soto (PPD) crítica posturas PC-FA en seguridad y asegura que “no hay que debilitar” Ley Naín-Retamal

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), diputado Raúl Soto, manifestó este domingo su decepción por lo que calificó como persistencia de “complejos ideológicos” en una parte del progresismo para abordar la crisis de seguridad, en alusión al proyecto de ley presentado por la bancada del Partido Comunista (PC) que busca modificar la Ley Naín‑Retamal.

La iniciativa del PC propone derogar algunos de los artículos más controvertidos de la normativa, entre ellos la presunción de legítima defensa para policías y gendarmes, y restituir una redacción anterior del delito de apremios ilegítimos, lo que ha generado críticas de distintos sectores.

En entrevista con Estado Nacional, Soto sostuvo que “esto es un tema sobre el cual tenemos que hacer una reflexión y una autocrítica muy profunda”, lo que atribuyó directamente “al PC y una parte del Frente Amplio”.

“Lo digo porque en gran medida, el progresismo perdió la mayoría social y política en Chile porque no generó confianza y credibilidad en materia de seguridad. Y si el Gobierno de Gabriel Boric no generó confianza y credibilidad en materia de seguridad, es por la responsabilidad los parlamentarios del PC y FA, que votaban en contra de las medidas del propio gobierno”, añadió. En esa línea, Soto planteó que si el progresismo “no es capaz de dar certeza a Chile de que los problemas de seguridad los podemos enfrentar con mano dura, con decisión y sin ningún tipo de complejo ideológico, no vamos a volver a ser mayoría social y política”, señaló..

El timonel del PPD aseguró que su partido no respaldará ninguna iniciativa destinada a derogar o debilitar la Ley Naín‑Retamal, y explicó: “Nosotros la respaldamos, creemos que es necesario que las policías estén empoderadas, sobre todo para enfrentar la crisis de seguridad que viene y que todavía se está profundizando en nuestro país. Y creemos que con la normativa actual, ese objetivo ya se cumple. Por lo tanto, no hay que debilitarla. Si se puede fortalecer más, es algo que vamos a analizar”.

Respecto de las propuestas anunciadas por el ministro de Seguridad, Martín Arrau —entre ellas otorgar urgencia a un proyecto que aumenta las penas por atentados contra Carabineros y extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales de franco—, Soto indicó que serán evaluadas en detalle, aunque reconoció que “hace sentido, pero queremos analizar los alcances prácticos de aquello”.

TC en la mesa, pero bajo estudio

Continuando con el análisis de la agenda, el diputado aseguró que su bancada evalúa la opción de recurrir al Tribunal constitucional por el proyecto de “Reconstrucción Nacional” del Gobierno, actualmente en tramitación en el Senado, aunque con la salvedad de que esperan crear un caso sólido antes de tomar la decisión.

“Si no hay argumentos políticos, jurídicos y constitucionales que aseguren un buen resultado, evidentemente se puede transformar en un boomerang”, sostuvo.

Asimismo, anticipó un recrudecimiento de las conversaciones en el Senado: a pesar de desearle a la cámara alta una discusión más fructífera que entre los diputados, afirmó que “en gran medida creo que depende y la primera responsabilidad es de quien tiene la manija de la tramitación, quien maneja la urgencia, quien tiene la facultad exclusiva, en este caso es el Ejecutivo, no la oposición”.

En cualquier escenario, sí advirtió que, planteado como se encuentra actualmente, la oposición debe mantener el rechazo al proyecto, por cuanto sería “fiscalmente irresponsable”. A renglón seguido, llamó al ministro de Hacienda, Jorque Quiroz, a abandonar la “batalla cultural e ideológica”