PETA exige trasladar a un santuario al macaco Punch, símbolo viral del zoológico de Ichikawa

La organización de defensa de los animales PETA presentó este martes una demanda para trasladar al santuario a Punch, un macaco japonés que se volvió viral por aferrarse a un peluche en el zoológico de Ichikawa, Japón. Según el grupo animalista, el joven primate sufre un fuerte trauma provocado por el cautiverio y la falta de interacción con otros de su especie.

“Como todos los macacos, Punch debería crecer en un grupo familiar unido, aprendiendo habilidades sociales vitales y explorando un hábitat natural rico, y no buscando el consuelo de un juguete en un pozo de cemento”, señaló Jason Baker, presidente de PETA Asia, en un comunicado difundido este martes.

La organización instó al zoológico a “hacer lo correcto” y trasladar al animal a un santuario de reputación comprobada, ya que “lo que algunos llaman adorable es en realidad un vistazo al trauma de un primate joven y muy sociable que lidia con el aislamiento y la pérdida”. Baker comparó el caso con el de otros animales que alcanzaron la fama en internet, como la hipopótama tailandesa Moo Deng, y advirtió que este tipo de notoriedad solo perpetúa un problema estructural.

De acuerdo con PETA, la viralización de Punch refleja un fenómeno cada vez más común: la exposición mediática de animales criados en cautiverio para atraer visitantes. La ONG sostiene que esta práctica genera un “círculo vicioso” donde los zoológicos priorizan la cría y exhibición de crías para aumentar las ventas, mientras los animales enfrentan las consecuencias de por vida.

Punch, de siete meses, fue rechazado por su madre poco después de nacer en julio pasado y desde entonces ha sido criado por el personal del zoológico. Los cuidadores le entregaron un peluche de orangután que el macaco adoptó como sustituto materno, lo que terminó convirtiéndolo en una de las principales atracciones del recinto.

El zoo de Ichikawa enfrentó recientemente una polémica luego de que circularan en X (antes Twitter) videos donde se veía al pequeño macaco siendo agredido por otro. En respuesta, la administración emitió un comunicado el viernes pasado asegurando que se trató de un incidente aislado ocurrido cuando Punch intentó acercarse a otra cría y fue reprendido por una hembra adulta, que al parecer era la madre del pequeño. Según la institución, el episodio “forma parte del proceso natural de socialización propia de la especie”.