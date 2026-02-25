Nuevos seguros para el cuidado de mascotas y viajes internacionales

Según un estudio de Activa Research de 2025, un 72,4% de las personas declara tener al menos una mascota en su hogar, lo que refleja la alta tenencia de animales y la importancia de contar con herramientas de protección adecuadas. Por eso, Coopeuch presentó el Seguro de Mascotas, que considera la cobertura de Responsabilidad Civil, de enfermedades y accidentes de perros y gatos, dando acceso sus socios a un seguro muy conveniente en precio, que les entregará coberturas frente a importantes gastos legales o médicos por enfermedades de sus animales.

La póliza incluye atención inmediata ante traslados médicos, hospitalización desde el segundo día, exámenes de diagnóstico y orientación veterinaria telefónica disponible las 24 horas. También ofrece orientación legal telefónica para situaciones de urgencia relacionadas con la mascota.

En esa línea, el seguro contempla coberturas para vacunación o desparasitación, cremación y quimioterapia, cobertura de responsabilidad civil, que protege al dueño frente a daños que pueda causar su mascota a terceros. Para quienes mantengan la póliza por más de un año, se incorporan beneficios adicionales, como servicios de baño, peluquería y una limpieza dental canina.

“Queremos seguir apoyando a nuestros socios en todas sus etapas de vida, incluyendo también a las mascotas que hoy son parte importante de muchas familias en Chile. Buscamos ampliar la protección y tranquilidad a estos importantes integrantes de las familias ofreciendo un seguro integral, centrado en el cuidado, prevención y de fácil acceso”, explicó la gerente de Productos y Marketing de Coopeuch, Marcela Núñez.

Por otro lado, la cooperativa presentó dos nuevas coberturas. Uno es el Seguro de Viajes, que cubren viajes aéreos al extranjero y el Seguro Responsabilidad Civil Internacional (RCI), para viajes terrestres a países del Mercosur, como Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Esta cobertura es obligatoria para quienes ingresan en auto a estos territorios y se convierte en una herramienta clave para desplazarse con respaldo y seguridad.

Ambos seguros incluyen cobertura de gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos. Las pólizas pueden contratarse por periodos acordes a la duración del viaje, facilitando su uso según la planificación de cada persona.

“Buscamos que las personas puedan cotizar y contratar un seguro de manera simple, con coberturas claras y ajustadas a un estilo de vida cada vez más inmediato y digital”, aseguró la ejecutiva.

Todos estos seguros están disponibles para contratación 100% digital en el sitio web de Coopeuch, lo que permite cotizar y acceder a la cobertura de manera rápida y sencilla.

Con estos lanzamientos, la cooperativa continúa ampliando su oferta y sumando alternativas diseñadas para acompañar a las personas en distintas etapas y actividades de su vida.