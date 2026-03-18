¿Cómo leer correctamente la etiqueta de un alimento para mascotas?

El alimento seco o pellet es hoy una de las opciones más utilizadas en la nutrición de perros y gatos. Su practicidad, estabilidad y facilidad de almacenamiento lo han convertido en un estándar en muchos hogares. Pero precisamente por su masividad, es también el formato donde más abundan mensajes simplificados, comparaciones superficiales y decisiones basadas en percepciones antes que en criterios técnicos.

Aprender a leer correctamente la etiqueta de un alimento seco es fundamental para distinguir entre marketing y nutrición real.

En el caso del pellet, el primer aspecto que debe analizarse es la lista de ingredientes. Estos se ordenan en forma decreciente según su peso al momento de la mezcla antes del proceso. Esto es importante: en alimentos secos, el proceso térmico y de deshidratación modifica la proporción final de agua, lo que puede alterar la percepción sobre el aporte real de ciertos ingredientes.

Por ejemplo, cuando la etiqueta declara carne fresca como primer ingrediente, es necesario entender que esa materia prima contiene un alto porcentaje de humedad. Durante la extrusión, esa agua se evapora y el peso relativo disminuye. En cambio, una harina de proteína animal correctamente identificada, como harina de pollo o harina de salmón, ya ha sido deshidratada previamente, por lo que su aporte proteico es más concentrado y estable dentro del pellet final.

La clave no está en romantizar un término, sino en evaluar la coherencia técnica de la fórmula. En alimentos secos, donde el proceso productivo implica altas temperaturas y presión, la calidad y estabilidad de las materias primas son determinantes para preservar el valor nutricional.

El segundo elemento relevante es el análisis garantizado. En los pellet veremos porcentajes mínimos de proteína y grasa, y máximos de fibra y humedad. En alimentos secos, la humedad suele ser baja, generalmente bajo 10%, lo que permite una mayor concentración de nutrientes por porción. Sin embargo, comparar únicamente el porcentaje de proteína entre marcas puede ser engañoso.

No toda proteína es igual. Su digestibilidad y perfil de aminoácidos determinan su verdadero impacto en el organismo. Un pellet puede declarar un alto contenido proteico, pero si esa proteína proviene mayoritariamente de fuentes vegetales de menor valor biológico, el aprovechamiento metabólico será distinto al de una fórmula con proteínas animales de alta calidad y adecuada biodisponibilidad.

También es importante observar la presencia de grasas declaradas y su origen. En el alimento seco, las grasas suelen incorporarse tanto en la mezcla inicial como en el recubrimiento posterior del pellet. Su calidad influye en la salud de piel, pelaje y sistema inmune. La transparencia en la declaración del tipo de grasa utilizada es una señal de seriedad técnica.

En cuanto a aditivos funcionales, vitaminas, minerales, antioxidantes, prebióticos, en el pellet cumplen un rol crucial. El proceso térmico puede afectar la estabilidad de ciertos nutrientes, por lo que una formulación responsable debe considerar márgenes de seguridad y fuentes adecuadas para garantizar que el producto final entregue lo que promete. No se trata de sumar ingredientes llamativos, sino de asegurar equilibrio, estabilidad y respaldo científico.

Otro punto clave en alimentos secos es la adecuación por etapa de vida. Un pellet formulado para cachorro no debe ser nutricionalmente equivalente a uno para adulto o senior. Las necesidades energéticas, el requerimiento de calcio y fósforo, y la densidad nutricional cambian según el momento fisiológico del animal. Una etiqueta clara debe reflejar esa especificidad.

Finalmente, conviene mirar con atención las declaraciones comerciales. Expresiones como “super premium” o “natural” pueden comunicar posicionamiento, pero no sustituyen el análisis técnico. En el alimento seco, donde el proceso industrial es parte esencial de su elaboración, la calidad real se sostiene en la formulación, en la trazabilidad de las materias primas y en el control del proceso productivo.

El alimento seco no es simplemente un producto práctico, sino una herramienta de salud preventiva. Las formulaciones deben ser responsables, con ingredientes claramente identificados y en procesos que respeten el valor nutricional de cada componente. La nutrición seca puede ser altamente eficiente cuando está diseñada con rigor técnico y propósito.

Leer la etiqueta de un pellet con atención es una forma concreta de cuidar. Porque en cada croqueta hay una decisión formulada. Y esa decisión puede marcar la diferencia en la vitalidad, la condición corporal y la calidad de vida de nuestros perros y gatos.

En nutrición, especialmente en el alimento seco, los detalles no son secundarios, sino la base.