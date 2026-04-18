El pingüino emperador es oficialmente una especie amenazada

El pingüino emperador ha sido declarado especie en peligro de extinción, ya que el cambio climático acerca cada vez más a este ícono de la Antártida a la desaparición, según anunció el jueves la autoridad mundial en fauna silvestre amenazada.

El cambio de estatus, de “casi amenazado” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), subraya la amenaza existencial que enfrentan las especies que dependen del hielo, a medida que el calentamiento global transforma profundamente el continente helado.

Los pingüinos emperador dependen del hielo marino para vivir, cazar y reproducirse. El deshielo prematuro y la pérdida de estas plataformas de agua oceánica congelada han provocado una drástica disminución de su población.

La UICN, una red global de científicos, gobiernos y grupos conservacionistas, afirmó que se espera que los cambios en el hielo marino causados ​​por el cambio climático reduzcan a la mitad la población de pingüinos emperador para la década de 2080.

“Concluyeron que el cambio climático provocado por el ser humano representa la amenaza más significativa para los pingüinos emperador”, declaró Philip Trathan, miembro del grupo de expertos de la UICN que trabajó en la evaluación de la Lista Roja.

La Lista Roja de Especies Amenazadas, mantenida por la UICN, es la fuente de información más completa del mundo sobre el estado de extinción de plantas, animales y hongos.

Existen seis clasificaciones, desde “preocupación menor” hasta “extinta”. Las especies clasificadas como “en peligro de extinción” se encuentran dos niveles por debajo de la “extinción en estado silvestre”, que indica que solo sobreviven en cautividad y no en la naturaleza.

La foca peletera antártica, que en su día fue cazada casi hasta la extinción por los humanos que buscaban sus pieles, también fue incluida en la categoría de “en peligro de extinción”, ya que su población se ha reducido en más del 50 % desde 1999.

“El declive actual se debe al cambio climático, ya que el aumento de la temperatura del océano y la disminución del hielo marino están empujando al kril a mayores profundidades en busca de aguas más frías, lo que reduce la disponibilidad de alimento para las focas”, declaró la UICN.

“Especies centinela” en peligro

Los pingüinos emperador, los más grandes y pesados ​​de su especie, con una brillante franja dorado-anaranjada en el cuello y el pecho, se han convertido en símbolo de la lucha por prosperar y sobrevivir en el duro clima de la Antártida.

Se reproducen en el hielo marino en pleno invierno; los machos dependen de la superficie plana para mantener calientes sus huevos bajo sus patas. El hielo marino también proporciona un hábitat para los polluelos durante la muda, antes de que sean impermeables.

Sin embargo, el cambio climático está haciendo que el hielo marino sea menos estable, lo que provoca su retroceso o su deshielo prematuro en primavera.

El hielo marino ha alcanzado niveles mínimos históricos desde 2016 y el impacto en los pingüinos emperador está bien documentado. Imágenes satelitales indican que alrededor de 20.000 adultos —aproximadamente el 10% de la población— desaparecieron solo entre 2009 y 2018.

“Esta especie está estrechamente ligada al hielo marino y a las banquisas”, declaró a la AFP Christophe Barbraud, científico del Instituto Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia. Sin embargo, desde 2016-2017, se ha producido una disminución significativa de la extensión del hielo marino alrededor de la Antártida, por lo que, sin la presencia de este, tendrá grandes dificultades para sobrevivir.

Trathan afirmó que los pingüinos emperador son una especie centinela que nos informa sobre los cambios en nuestro mundo y sobre la eficacia con la que controlamos las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. La UICN también cambió la clasificación del elefante marino del sur de “preocupación menor” a “vulnerable” tras la disminución de su población causada por un patógeno contagioso mortal.