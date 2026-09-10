Mascotas en Fiestas Patrias: alimentos que deben mantenerse fuera de su alcance

Durante Fiestas Patrias, perros y gatos pueden quedar expuestos a alimentos habituales en las celebraciones. Un descuido, comida que cae al suelo o la intención de compartir parte del menú con ellos puede terminar en problemas de salud, ya que algunos ingredientes presentes en las preparaciones dieciocheras son difíciles de digerir o tóxicos para las mascotas.

¿Qué alimentos del 18 no deben comer perros y gatos?

La recomendación de los especialistas es mantener las comidas de Fiestas Patrias fuera del alcance de las mascotas y advertir a niños, familiares y visitas que no deben entregarles estos alimentos.

Herly Studer, médico veterinario de Fit Formula, afirma que “Los animales pueden acceder a estos alimentos por un descuido de los tutores durante el festejo o al querer hacerlos participar de la celebración se les da un alimento que parece inofensivo, pero es dañino”.

El especialista explica que existen diferencias entre la capacidad digestiva de las personas y la de perros y gatos.

“Los seres humanos tienen una flora intestinal más variada y pueden procesar distintos alimentos que para perros y gatos se convierten en difíciles de digerir o son tóxicos, y que pueden provocarles trastornos digestivos que en medio de las celebraciones obliguen a llevarlos a una clínica veterinaria”, advierte.

Entre los alimentos y componentes que deben evitarse están:

Carnes crudas

Las carnes crudas pueden contener parásitos y bacterias como Escherichia coli, listerias y salmonelas, capaces de comprometer la salud de perros y gatos.

Carnes aliñadas

Preparaciones con ajo, pimienta, ají u otros condimentos pueden provocar irritación intestinal y gastroenteritis en las mascotas.

Huesos

Los huesos representan otro riesgo durante los asados y anticuchos. Pueden perforar el paladar, la garganta, el intestino o el estómago, además de causar obstrucciones intestinales que pueden requerir cirugía.

Embutidos

Chorizos y longanizas presentan un alto contenido de grasas, que puede provocar dolor de estómago y vómitos. Además, su elevada concentración de sal puede resultar poco saludable para los riñones.

Empanadas

Aunque sean uno de los alimentos más tradicionales del 18, no se recomienda entregarles restos o trozos de empanada. La masa puede provocar inflamación intestinal y malestar estomacal.

Cebolla y pasas

La cebolla puede provocar destrucción de glóbulos rojos y anemia en las mascotas.

Las pasas, que pueden estar presentes en algunas empanadas, pueden causar vómitos, diarrea e insuficiencia renal.

Otro de los ingredientes a los que se debe prestar atención es el ajo. De acuerdo con la información entregada por los especialistas, tanto la cebolla como el ajo contienen compuestos tóxicos que pueden destruir los glóbulos rojos y generar anemia. Entre los síntomas mencionados están el letargo, las encías pálidas y la taquicardia.

Alcohol

Las bebidas alcohólicas tampoco deben estar al alcance de perros y gatos. El alcohol puede embriagarlos y provocar inflamación del hígado y gastritis.

Otro de los comunicados advierte que el etanol puede generar hipoglucemia, depresión del sistema nervioso y, en casos graves, coma.

Masas con levadura

Las masas crudas con levadura también pueden representar un peligro para las mascotas. Según la información entregada, la fermentación puede causar hipoglucemia, depresión del sistema nervioso, coma y torsión gástrica.

Empanadas, choripanes y anticuchos: especial atención durante el asado

Durante las celebraciones, el riesgo no necesariamente está asociado a un alimento entregado deliberadamente a una mascota. Los animales pueden ingerir sobras o trozos que caen al suelo, acceder a restos dejados en una mesa o consumir alimentos que quedan a su alcance.

Axel Haleby, médico veterinario y gerente general de Inaba Chile, explica que “más allá de la lógica prohibición de alimentos que pueden provocar intoxicaciones o cuadros más graves en perros y gatos, puede ser muy frecuente que, por omisión o error, las mascotas ingieran sobras o trozos de comida típica, desde el suelo u otro lugar. Entonces es muy importante tomar los resguardos necesarios”.

En el caso de las empanadas y choripanes, los altos niveles de grasa, condimentos y sal pueden provocar vómitos, diarrea y deshidratación severa, además de cuadros más graves como pancreatitis.

Los anticuchos y otras carnes con hueso requieren especial cuidado porque los huesos pueden astillarse y perforar el intestino o generar obstrucciones.

También se debe prestar atención a alimentos como el pebre y otros rellenos que pueden contener cebolla o ajo.

¿Cómo evitar que las mascotas coman alimentos peligrosos durante el 18?

La principal medida preventiva es no dejar los alimentos dieciocheros al alcance de perros y gatos.

Esto implica considerar no solo dónde se sirven las comidas, sino también los restos que pueden quedar en mesas, pisos u otros lugares accesibles para los animales.

Además, se recomienda explicar a los integrantes de la familia, especialmente a los niños y a las visitas, que no deben entregar alimentos de la celebración a las mascotas.

De esta forma, perros y gatos pueden permanecer cerca de sus tutores durante las celebraciones sin quedar expuestos a ingredientes que pueden resultar perjudiciales para su organismo.

Fiestas Patrias también pueden incluir a las mascotas

Que determinados alimentos estén prohibidos para perros y gatos no significa que deban quedar excluidos de las celebraciones. La recomendación de los especialistas es evitar compartir la comida destinada a las personas y optar, cuando corresponda, por alternativas formuladas específicamente para animales.

La idea es que perros y gatos puedan participar de los momentos familiares sin consumir alimentos que puedan comprometer su salud.