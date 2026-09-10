Presidente Kast le saca el cuerpo al debate sobre el 11S y se va a Valdivia

El Presidente José Antonio Kast optó por desmarcarse del simbolismo y la controversia que suelen rodear las conmemoraciones del 11 de septiembre y descartó realizar actos oficiales en La Moneda. En cambio, junto al ministro de Defensa, Fernando Barros, se trasladará a la Región de Los Ríos, donde desplegará una agenda centrada en seguridad, infraestructura, vivienda, empleo y desarrollo industrial.

La estrategia definida por el Mandatario para su primer 11 de septiembre a la cabeza de La Moneda busca reducir la tensión que podría marcar un nuevo aniversario del golpe de Estado y, al mismo tiempo, evitar que la efeméride abra un flanco político con sectores del oficialismo y del Partido Nacional Libertario (PNL) que presionan por avanzar en indultos a exuniformados, principalmente condenados por hechos vinculados al estallido social.

El Ejecutivo separó deliberadamente ambos asuntos. El Gobierno no realizará una ceremonia oficial por el 11 de septiembre, Kast no encabezará homenajes en Palacio y, además, descartó expresamente utilizar el aniversario del golpe de Estado como marco para anunciar eventuales indultos.

En las reuniones que sostuvo con parlamentarios republicanos y del Partido Nacional Libertario en Cerro Castillo, Kast reforzó esa señal: aunque contempla avanzar en indultos para exuniformados condenados por hechos vinculados al estallido social, evitó comprometer plazos y descartó asociar el ejercicio de esa facultad presidencial con el 11 de septiembre.

Ese día, el Mandatario no estará en La Moneda ni participará en actividades relacionadas con el golpe de Estado. Según explican en su entorno, permanecerá en la Región de Los Ríos, adonde llegaría el mismo 11 –aunque no se descarta que viaje el día anterior– como parte de su despliegue territorial y con el objetivo de completar, antes de Fiestas Patrias, su compromiso de visitar las 16 regiones del país.

Desactivar el flanco político del 11S

Según explican en el oficialismo, esa fórmula busca evitar que el Primer Mandatario quede atrapado en un debate altamente polarizado en torno a la conmemoración.

Kast ya había adelantado hace algunos días que considera legítimo recordar fechas históricas –como el 4 de septiembre de 1970, el 11 de septiembre de 1973 o incluso el plebiscito constitucional de 2022–, pero sostuvo que eso no implica que el Gobierno deba organizar una ceremonia para cada una de ellas.

Existe, además, un elemento simbólico. Los viernes se realiza habitualmente una ceremonia litúrgica en La Moneda. Kast señaló que, si alguien solicita que ese día se rece por una determinada intención, no tendría inconveniente, pero insistió en que no se tratará de una misa presidencial especial por el 11 de septiembre ni de un acto conmemorativo organizado por el Ejecutivo.

La fórmula, sin embargo, difícilmente dejará conformes a todos los sectores. Desde la oposición y organizaciones de derechos humanos, la ausencia de una ceremonia oficial puede ser interpretada no simplemente como neutralidad, sino como una decisión de no reafirmar institucionalmente, en esa fecha, la condena al golpe de Estado y a las violaciones de los derechos humanos. En el PNL, en tanto, la principal presión está puesta en otro asunto: acelerar los indultos.

La efeméride tiene, además, una carga política particular para el Mandatario. Kast votó por la continuidad de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988, antecedente que vuelve especialmente escrutados sus gestos y definiciones frente al 11 de septiembre.

“Avanzar caso a caso (…) nos parece insuficiente”

Sectores libertarios consideran que el 11 de septiembre sí debe tener una lectura política explícita. Parlamentarios de la colectividad han calificado el golpe militar como una “gesta heroica”, mientras Johannes Kaiser ha planteado que el 11S representó también, desde su interpretación histórica, la “liberación” de Chile.

En ese contexto de tensión política, la reunión sostenida en el Palacio de Cerro Castillo entre el Presidente José Antonio Kast y diputados del Partido Nacional Libertario dejó en evidencia diferencias entre el Ejecutivo y la colectividad.

Los diputados del PNL Hans Marowski, Pier Karlezi, Gloria Naveillan y Paulina Muñoz, quienes acudieron al encuentro, presionaron al Gobierno por distintos compromisos. Según señalaron los propios legisladores a El Mostrador, Marowski advirtió que la bancada está dispuesta a recordarle al Mandatario sus promesas de campaña cuando considere que se está apartando del proyecto que ofreció al país.

Sobre los indultos, agregó: “Creemos que deberían haber avanzado antes con esto, pero aceptamos la respuesta del Presidente y esperamos que él también acepte nuestra postura, porque vamos a seguir insistiendo”.

En la antesala del 11 de septiembre, uno de los principales focos de fricción está precisamente en el ritmo con que el Gobierno ha abordado las solicitudes de indulto para exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, una demanda que los libertarios han instalado como prioritaria.

Según relataron los parlamentarios, el Jefe de Estado les señaló que el Ejecutivo estudia las solicitudes “caso a caso”, a medida que recibe los antecedentes correspondientes. La respuesta no dejó conforme al PNL, cuyos diputados calificaron el ritmo del Gobierno como insuficiente y reclamaron mayor celeridad.

“Hablamos de seguridad, de indultos, de la posición del Estado de Chile sobre las declaraciones de distintas autoridades argentinas respecto del estrecho de Magallanes y de la posición chilena al respecto. (…) Le tocamos el tema de los indultos. Nos planteó lo mismo que hemos escuchado ya en la prensa: que están avanzando caso a caso, que están recibiendo solicitudes de indulto y que las van a ir estudiando en la medida que reciban la información, pero a nosotros todavía nos parece insuficiente”, dijo Marowski.

“Es la única señal potente que necesitan las Fuerzas Armadas y las policías para enfrentar el crimen”

La diputada Paulina Muñoz enfatizó que los indultos constituyen, a su juicio, una señal necesaria hacia las Fuerzas Armadas y de Orden.

“La reunión fue positiva, una reunión de trabajo siempre nos hace bien y necesitamos mejor coordinación. Este es un primer paso. (…) Nosotros siempre vamos a insistir con el tema de los indultos, porque es la única señal potente que necesitan las Fuerzas Armadas y las policías para enfrentar el crimen día a día”, expresó la parlamentaria a El Mostrador.

Por su parte, Pier Karlezi manifestó escepticismo ante la ausencia de plazos y aseguró que, en esta materia, está en una posición de “ver para creer”.

“Representamos nuestras necesidades al Ejecutivo. Los indultos específicamente fueron tema de la reunión con el Presidente. No nos dio una fecha firme, pero yo ya estoy personalmente en la opción de ver para creer”, puntualizó.

Y agregó: “El Ejecutivo quedó comprometido con apoyar varias iniciativas del Partido Nacional Libertario, como también con varios actos administrativos que necesitamos respecto de situaciones que se han dado en el último tiempo, como la necesidad de la firma por parte del delegado presidencial para autorizar funerales de personas que están muriendo hoy día en Punta Peuco y en Colina 1”.

La agenda en Los Ríos: vivienda, empleo y seguridad

Aunque las actividades todavía no han sido informadas oficialmente, desde el Ejecutivo señalan que –según la programación prevista– la gira comenzará en La Unión, donde Kast participará en un hito relacionado con la primera piedra de una inversión superior a $500 mil millones para el mejoramiento del barrio Irene Daiber, en un contexto marcado por las dificultades del mercado laboral regional.

Posteriormente, visitará el proyecto habitacional Altos de Radimadi, enfocado en entregar soluciones habitacionales a familias de la comuna.

Una de las principales actividades se desarrollará en Valdivia, donde está prevista una visita inspectiva al nuevo retén de Carabineros de Las Ánimas, actualmente en su etapa final de construcción. El proyecto considera cerca de 520 metros cuadrados y una inversión superior a $2.500 millones, y busca reforzar la presencia policial en uno de los sectores más poblados de la capital regional.

La agenda contempla además una visita a los astilleros ASENAV, uno de los principales polos privados de construcción naval del país. Allí, el Ejecutivo buscará relevar el empleo, la inversión regional, la innovación y el desarrollo de capacidades estratégicas, en momentos en que la industria naval ha adquirido mayor espacio dentro de la agenda de Defensa.