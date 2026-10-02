Rabia en murciélagos en la Región Metropolitana: llaman a mantener vacunados a perros y gatos

La confirmación de 34 murciélagos positivos para rabia en 21 comunas de la Región Metropolitana durante 2026 ha reforzado el llamado a mantener vigente la vacunación de perros y gatos y a informar cualquier posible contacto con animales sospechosos.

Aunque Chile fue reconocido internacionalmente por eliminar la transmisión de la rabia de perros a humanos, el virus continúa circulando en la fauna silvestre. Los murciélagos insectívoros son un reservorio natural de la enfermedad y pueden transmitirla a otros animales y, eventualmente, a las personas.

Cecilia Echeverría, decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba, señala que estos hallazgos deben motivar el refuerzo de las medidas preventivas, sin generar una alarma innecesaria.

“Que encontremos murciélagos positivos para rabia no significa que exista una situación de alarma sanitaria generalizada, pero sí nos recuerda que el virus sigue circulando en nuestro ecosistema. Los murciélagos son un reservorio natural de la rabia en Chile y, por eso, mantener la vigilancia es fundamental”.

Vacunación: protección para mascotas y personas

Uno de los principales riesgos es el contacto entre un murciélago infectado y un animal doméstico sin su vacunación vigente. Por ello, la especialista enfatiza que la inmunización de perros y gatos es una barrera fundamental para prevenir contagios.

“El principal riesgo es que un murciélago infectado entre en contacto con un perro o un gato que no tenga su vacunación al día. Por eso es tan importante mantener la vacuna antirrábica vigente. La vacunación de nuestras mascotas no solo las protege a ellas, también constituye una barrera de protección para las personas”.

Durante este año, la autoridad sanitaria ha reforzado la vacunación en sectores cercanos a los hallazgos de murciélagos positivos. Junto con mantener esta protección al día, el llamado es a reportar cualquier situación en la que una mascota pueda haber estado expuesta a un animal sospechoso.

Qué hacer ante un posible contacto

La rabia se transmite principalmente a través de la saliva de un animal infectado, mediante mordeduras, rasguños o contacto con heridas o mucosas. Una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad es prácticamente siempre mortal, por lo que recibir atención oportuna después de una exposición resulta fundamental.

Si se encuentra un murciélago dentro de una vivienda, no se debe tocar ni intentar manipularlo con las manos. Ante la sospecha de contacto con una persona o mascota, corresponde informar a la autoridad sanitaria y buscar atención médica o veterinaria, según el caso.

“Si una persona encuentra un murciélago dentro de su casa, no debe tocarlo ni intentar atraparlo con las manos. Y si hubo contacto directo con una persona o una mascota, es fundamental informar inmediatamente a la autoridad sanitaria y consultar a un centro asistencial o a un médico veterinario. La prevención es nuestra principal herramienta”.

Vigilancia para sostener los avances

Para Echeverría, el desafío es mantener los logros sanitarios del país sin perder de vista que el virus continúa presente en el ecosistema.

“Chile ha logrado un avance muy importante al eliminar la transmisión de la rabia de perros a personas, pero eso no significa que la rabia haya desaparecido. El virus sigue presente en la fauna silvestre, particularmente en murciélagos, y por eso no podemos bajar la guardia”.

Los murciélagos cumplen, además, una función ecológica importante en el control natural de insectos, por lo que su presencia no constituye por sí sola un motivo de alarma. La prevención se centra en evitar su manipulación, mantener vacunadas a las mascotas y reportar oportunamente cualquier posible exposición.