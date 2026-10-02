Kiosco de vinilos llevará música y memoria política al Barrio Bellas Artes

Este viernes 2 de octubre en Galería Barco, en la esquina de Calle Santa Lucía con Merced, llegará un kiosco de madera, una colección de discos de vinilo y una selección musical que recorre distintas geografías y momentos de transformación social como parte de las actividades que acompañan la cuarta edición de MATERIA IMPRESA.

La instalación se titula The Music Room V y pertenece a KONANTÜ, colectivo artístico formado por Courtney Smith e Iván Navarro. Su trabajo se caracteriza por abordar el espacio a través de mobiliarios e instalaciones, incorporando en este caso una dimensión vinculada directamente con la música y la colección.

El trabajo de la dupla tiene como punto de inicio el sello Hueso Records del reconocido artista visual Iván Navarro, quien desde 1997 trabaja en Nueva York.

La pieza toma la forma de un kiosco que contiene una colección de discos de vinilo reunidos por Navarro a lo largo de los años. Se trata de publicaciones difíciles de encontrar en el mercado tradicional y provenientes de distintas partes del mundo, cuyos contenidos se relacionan con revoluciones, movimientos sociales y momentos de transformación política.

La colección reúne, entre otros ejemplos, discos vinculados al anarquismo español, registros de resistencia, publicaciones cubanas relacionadas con la Revolución y producciones musicales provenientes de Jamaica, vinculadas a escenas como el reggae y el dub. Más que una colección musical en sentido tradicional, la selección permite recorrer cómo la música popular también ha funcionado como vehículo para discursos políticos, sociales y de resistencia.

“Son discos que se han publicado en distintas partes del mundo, en todos los continentes, en distintas épocas y relacionados justamente a momentos de revoluciones o de cambios sociales”, explica Pablo Castro, director de MATERIA IMPRESA y productor de esta actividad a través del proyecto SE IMPRIME.

La instalación ya ha tenido versiones anteriores. Una de las particularidades de esta quinta edición será la manera en que el público podrá acceder a la colección, en lugar de limitarse a una escucha individual mediante audífonos, se convocará a distintas personas para realizar sesiones públicas de reproducción de los vinilos. La dinámica tendrá elementos de una sesión de DJ, aunque el énfasis estará puesto en la selección y escucha de los propios discos. Con dos tornamesas, una mezcladora y un sistema de amplificación, cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora y permitirá que la música salga de la galería hacia la calle.

La primera de estas sesiones será durante la inauguración, el viernes 2 de octubre a las 20:00 horas. Luego, en el marco de la Feria FFAST habrá nuevas sesiones durante la semana, a las 19:00 horas, hasta el viernes siguiente.

Para Castro, una de las particularidades del proyecto está precisamente en la relación entre la instalación y su emplazamiento, Galería Barco es un espacio de dimensiones reducidas, pero su ubicación permite que la obra dialogue directamente con quienes circulan por el barrio.

“La idea es que se active la vía pública”, plantea. La instalación busca así que la experiencia no quede restringida a quienes ingresen a la galería: quienes transiten por Santa Lucía podrán encontrarse con el kiosco y escuchar la música desde el espacio público.

La iniciativa forma parte de una serie de actividades complementarias impulsadas en torno a MATERIA IMPRESA para extender el encuentro más allá del espacio principal de exhibición y generar vínculos con el entorno del barrio Bellas Artes.

La cuarta edición de MATERIA IMPRESA se desarrollará entre el 2 y el 4 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) Parque Forestal. Esta edición reunirá a más de 80 proyectos de arte impreso, incluyendo iniciativas provenientes de distintos países de Latinoamérica y Europa, además de proyectos locales. La programación contempla editoriales, proyectos de arte impreso, galerías invitadas, performances sonoras, video poemas, charlas, talleres y muestras.