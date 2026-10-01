Kast suelta la firma de su reforma de seguridad para intentar salvar la agenda en el Congreso

El Presidente José Antonio Kast volvió a abrir este jueves la puerta a retirar la reforma constitucional de seguridad impulsada por su Gobierno y aseguró que tampoco le interesa quién termine adjudicándose la autoría de una fórmula alternativa, en momentos en que La Moneda busca destrabar una iniciativa que no consiguió los respaldos necesarios en el Senado.

“Si hay que retirarla, no tengo ningún problema en retirarla. Pero busquemos un consenso”, afirmó el Mandatario desde Antofagasta. Kast agregó que al Ejecutivo le importa “derrotar al crimen organizado” y que quién aparezca como autor de una eventual reforma “no me importa y creo que a los chilenos tampoco”.

El giro ocurre después de semanas en que el Gobierno defendió su propia reforma, presentada en agosto como uno de los ejes de su agenda contra el crimen organizado. El texto incluía la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, uno de los puntos que concentró reparos incluso antes de iniciar su discusión de fondo. A mediados de septiembre, el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya (PPD), advertía que la propuesta “no va a ser aprobada en el Senado” en sus condiciones originales.

La salida que ahora intenta construir La Moneda pasa por un nuevo proyecto de origen parlamentario trabajado por Araya junto a Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos). La alternativa dejaría fuera el nuevo estado de excepción y recogería materias relacionadas con crimen organizado y régimen penitenciario. Kast llamó a que otros parlamentarios se incorporen a ese esfuerzo e incluyó expresamente a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

“Ojalá más senadores se sumen, ojalá más diputados se sumen, ojalá la senadora Paulina Vodanovic se sume”, señaló el Presidente, quien insistió en que no pretende convertir la discusión en una disputa sobre quién es dueño de la propuesta. “Lo que nos importa es avanzar, no quedarnos en las discusiones políticas sobre que ‘mi reforma es mejor que la tuya’”, afirmó.

La disposición supone un repliegue respecto del diseño originalmente defendido por el Ejecutivo. Incluso desde el oficialismo, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), reconoció este jueves que retirar la iniciativa constituye una “derrota”, aunque sostuvo que se trataría de un gesto destinado a buscar posteriormente una mayoría. En contraste, el senador Karim Bianchi, que participó de la reunión del miércoles en Cerro Castillo, afirmó que el Gobierno quedó “derrotado” en su esquema y sostuvo que en esa cita “no hubo acuerdo”.

El retiro, sin embargo, todavía no se ha formalizado. El proyecto del Ejecutivo, boletín 18.597-07, seguía figurando este jueves como “en tramitación” en el registro oficial del Senado. La fórmula discutida contempla que La Moneda lo retire una vez que exista una propuesta parlamentaria alternativa capaz de intentar reunir una mayoría.

El desafío sigue estando precisamente en los votos. Los comités opositores del Senado se desmarcaron de las tratativas encabezadas por Araya, mientras Kast apuesta ahora a ampliar el acuerdo. Después de impulsar una reforma propia que no consiguió despegar en el Congreso, La Moneda pone el énfasis en conservar los contenidos que logren consenso, aunque la firma final ya no sea la del Gobierno.