Intoxicación e hipoglicemia: las posibles consecuencias de que los perros coman dulces en Halloween

Comer dulces en abundancia es una costumbre en Halloween, pero dejar estos caramelos al alcance de los perros o compartirlos con ellos, puede transformarse en un grave problema de salud para el can.

Intoxicación grave con la necesidad de ser llevado a una clínica veterinaria o elevación de la insulina, son algunas consecuencias de que ingieran caramelos, masticables o gomitas.

“En Halloween, muchos cometen el error de dar dulces al perro. Sobre todo los niños, queriendo compartir con su mejor amigo, tienden a dar golosinas a su mascota. También los abundantes caramelos quedan al alcance del perro en las decoraciones del hogar, que accidentalmente o por curiosidad los come, a veces con envoltorio incluido”, advierte Herly Studer, médico veterinario y gerente comercial de Fit Formula

El experto explica que caramelos, masticables y gomitas contienen ingredientes como el xilitol, un edulcorante artificial extremadamente tóxico para los perros y que puede ser letal para ellos.

“A diferencia de los humanos, cuando un perro ingiere xilitol, su cuerpo lo confunde con azúcar, lo que provoca una liberación masiva de insulina. Esto puede causar una rápida y peligrosa disminución de los niveles de azúcar en sangre o hipoglucemia, lo que es potencialmente mortal”, afirma.

Además, golosinas muy azucaradas pueden causar malestar estomacal, vómitos y diarrea en los perros. Y los dulces duros pueden representar un riesgo de asfixia o causar daño dental.

Existe el riesgo adicional que el perro coma la golosina con envoltorio. Este generalmente es de plástico, celofán o papel de aluminio, que puede atascarse en el sistema digestivo del perro, provocando una obstrucción intestinal que puede requerir una cirugía.

Golosinas prohibidas

Para cuidar la alimentación del perro en Halloween, el experto aconseja “evitar llevarlo a pedir dulces de casa en casa junto a los niños, para no tentar al can con el acceso a caramelos ni someterlo al estrés de las multitudes o ruidos fuertes”.

En lugar de eso, sugiere que es mejor mantener el perro en casa en lugar tranquilo en esta fecha, y tener la precaución de no dejar golosinas a su alcance en el hogar, para que accidentalmente no las coma.

También es importante enseñar a los niños que aunque amen a sus perros y quieran compartir con ellos, no deben darles dulces. “Hay que explicar a los niños que dulces son dañinos para la mascota”, aconseja Studer.

Finalmente, el experto añade que “tenemos muchas otras formas de incorporar a las mascotas en la celebración familiar Halloween, premiándolos con snacks específicos para canes”. Hoy existen snacks naturales de carne de pollo, pato, cordero o salmón, variedad de huesos masticables y galletas formuladas para el organismo del perro.