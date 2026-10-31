PS refuta tesis del fusible tras salida de Silva y refuerza presión contra Fernando Rabat

Continúa la ofensiva de la oposición en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ad portas del ingreso de la acusación constitucional en su contra. Y es que, a raíz de la polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales, desde el Partido Socialista (PS) redoblan los esfuerzos y afirman que la salida de Luis Silva de la cartera no desacelera la crisis. Así lo plantearon las senadoras Daniella Cicardini y la alcaldesa Karina Delfino, en el marco de la realización de la Escuela de Formación Política para Mujeres Socialistas del día de hoy.

La parlamentaria por Atacama planteó que la remoción de Silva del Gobierno —a raíz del video publicado en sus redes sociales en el que explicó la razón de qué su firma aparecía en algunos de los decretos— sería menos un esfuerzo por desactivar la polémica que uno por encubrirlo.

“Yo creo que profundiza la crisis la salida de Silva, porque tratan de echar la basura bajo la alfombra, tapar esto con una salida artificial. Porque digamos las cosas como son: no lo sacan porque asume la responsabilidad con respecto a la salida de estos delincuentes, sino que lo sacan porque no obedeció a su jefe y sacó un video sin permiso, que es francamente impresentable”, afirmó Cicardini, en una intervención recogida por La Tercera, quien sumó entre los responsables, no por el caso en sí sino que por su manejo, al propio Presidente José Antonio Kast, quien debiera—a su opinión— “asumir de una vez por todas su responsabilidad” y remover a Rabat del Gabinete.

La senadora ya había apuntado al mismo punto el día de ayer tras conocerse la salida de Silva de Justicia. “Las cosas como son. Echaron a Silva por subir un video sin permiso y no por liberar a violadores de niños. Presidente Kast, asuma la responsabilidad y saque al ministro Rabat. El Gobierno es un meme, no entienden nada“, expresó.

Echaron a Silva por subir un video sin permiso y no por liberar a violadores de niños. Presidente Kast asuma la responsabilidad y saque a Rabat. El gobierno es un meme. Son una vergüenza. No entienden nada! — Daniella Cicardini (@Dani_Cicardini) October 30, 2026

Delfino reforzó las palabras de su correligionaria: “La decisión política de mantener en su cargo al ministro Rabat es un error profundo. Lo que vemos por parte del Gobierno es una defensa a los peores delincuentes de Chile (…) Lo mínimo es pedir disculpas profundas a las víctimas de precisamente esos violadores, y por lo tanto un cambio a la Subsecretaría la verdad que creo que es un maquillaje“.

En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri dio respaldo a la tesis de que la salida de Silva no desarma la crisis: “A Luis Silva lo sacan por delatar a Rabat, no por firmar decretos que permitieron liberar a violadores de niños. Grabó un video para salvarse solo y terminó delatando al ministro. Rabat debe irse. Kast debe dejar de proteger decisiones pro pederastas y pensar en las víctimas. El Congreso tendrá que sacarlo”.

Por su parte, Juan Santana sí celebró la salida del “Profe Silva”, algo que estimó como “lo mínimo después de haber firmado rebajas de condenas a abusadores de menores de edad”. Sin embargo, llamó a la oposición a no entender al republicano como el fusible del jefe de cartera.

“El propio Silva dijo ayer que firmó aplicando el criterio que fijó Rabat y Rabat firmó 22 de estos decretos, más que nadie. Además, según lo que se ha informado, a Silva lo sacaron por subir un video sin avisarle al ministro y no por la rebaja“, sumó el diputado, quien junto con Luis Cuello (PC) presentaron ante el Ministerio Público una denuncia que cuestiona la legalidad de los 56 decretos firmados desde el Ministerio de Justicia y que acusa a ambos de prevaricación administrativa. Antecedentes que el fiscal nacional, Ángel Valencia, remitió ayer a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.