Hijas del general Prats emplazan a Kast por posibles indultos: “Es impunidad”

Las tres hijas del asesinado excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats emplazaron al Presidente José Antonio Kast a no conceder indultos a agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. A través de una carta abierta, advirtieron que una decisión de esa naturaleza constituiría un acto de impunidad y solicitaron eliminar la facultad presidencial de otorgar ese beneficio.

Según informó La Tercera, la misiva fue firmada por Sofía Ester, Hilda Cecilia y María Angélica Prats Cuthbert, hijas del general Prats y de Sofía Cuthbert. El documento, fechado el 30 de octubre, fue recibido ese mismo día en La Moneda.

“Indultar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad es éticamente insostenible. Es impunidad, y la impunidad corroe la conciencia moral de una nación”, señalaron las hermanas, quienes manifestaron su preocupación por las informaciones sobre la posibilidad de que el Mandatario conceda estos beneficios.

Las firmantes advirtieron que una medida de ese tipo provocaría una nueva herida entre los familiares de las víctimas de la dictadura, especialmente entre quienes todavía buscan justicia. “Señor Presidente, usted tiene la facultad de indultar, pero no toda atribución legal es éticamente legítima”, enfatizaron.

El asesinato del general Prats y el llamado a Kast

En la carta, las hermanas recordaron el asesinato de sus padres, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina, mediante un atentado ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

También hicieron referencia a la sentencia de la Corte Suprema del 8 de julio de 2010, que estableció la responsabilidad de agentes del Estado chileno en el doble homicidio.

“Escribimos desde el dolor permanente de quienes perdimos a nuestros padres, y por la responsabilidad histórica que nos corresponde”, expresaron.

En ese contexto, cuestionaron especialmente la posibilidad de beneficiar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos. “Indultar a oficiales de Ejército condenados por asesinar a un Comandante en Jefe que fue fiel a su juramento de defender la Constitución y las leyes, ofende el honor de las Fuerzas Armadas”, sostuvieron.

Piden derogar la facultad presidencial de indulto

Las hijas del general Prats también solicitaron al Mandatario impulsar una reforma legal para eliminar la facultad de conceder indultos.

“Por ello, dado que usted ha anunciado que procederá a modificar dicha ley, le solicitamos que no haga uso de ella y envíe un proyecto de Ley al Parlamento para su derogación”, plantearon.

El emplazamiento se produce en medio del debate sobre eventuales indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos. Kast ha sostenido que las solicitudes serán examinadas individualmente, sin comprometer una decisión general sobre quienes cumplen penas por estos crímenes.

Las hermanas cerraron su carta insistiendo en que cualquier proceso de reconciliación nacional debe considerar a las víctimas y el cumplimiento de las condenas judiciales.

“La reconciliación se construye logrando verdad y justicia para las víctimas”, concluyeron.