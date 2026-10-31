Francia despliega 70 mil policías ante masivas protestas y temor a nuevos disturbios

Francia enfrenta este sábado una nueva jornada de protestas contra el alto costo de la vida, en medio de un despliegue de seguridad que contempla 70 mil policías y gendarmes en todo el país. Las autoridades temen que las movilizaciones, coincidentes con Halloween, deriven en nuevos episodios de violencia como los registrados hace dos semanas.

Según informó AFP, el gobierno francés considera que existe un riesgo “muy elevado” de alteraciones del orden público. Para esta jornada se han contabilizado 350 acciones de protesta que, de acuerdo con estimaciones policiales, podrían reunir entre 350 mil y 450 mil manifestantes.

Desde el entorno del ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtieron que se esperan “episodios de violencia urbana comparables a los del 17 de octubre”, especialmente durante la noche. Las autoridades también alertaron sobre convocatorias difundidas en redes sociales que llaman a realizar saqueos.

La preocupación tiene como antecedente las manifestaciones del 17 de octubre, cuando entre 550 mil y 800 mil personas salieron a las calles. Aquella jornada terminó con saqueos, incendios de edificios públicos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Restricciones en París y temor entre comerciantes

Para evitar nuevos incidentes, el gobierno autorizó manifestaciones únicamente en recorridos alejados de los centros urbanos. En París, la marcha deberá desarrollarse entre Porte de Bagnolet y Porte de Charenton, en la periferia de la capital, mientras que otros trayectos fueron prohibidos.

Las restricciones también incluyen un toque de queda en determinados sectores parisinos entre las 23:00 y las 06:00 horas, durante las noches del sábado y domingo.

El comercio es uno de los sectores más afectados por la violencia de las últimas semanas. Según la red de Cámaras de Comercio e Industria de Francia, de los 2.500 establecimientos dañados durante los disturbios, 600 todavía no han reabierto.

“Entre los comerciantes existe tensión y renovados temores”, señaló a la AFP la Alianza del Comercio, organización que representa a grandes cadenas y establecimientos urbanos.

El Ayuntamiento de París anunció, además, la movilización de más de mil agentes municipales y el retiro de elementos del mobiliario urbano que pudieran utilizarse para provocar daños.

Protestas contra el costo de la vida

Las movilizaciones también se extenderán a otras ciudades. En Burdeos y Lyon se autorizaron marchas bajo restricciones, mientras que en Marsella solo podrán realizarse concentraciones previamente declaradas. En Rennes, una manifestación fue prohibida por desacuerdos entre las autoridades y los sindicatos respecto del recorrido.

Esta es la tercera jornada de protestas contra el alto costo de la vida, en un movimiento que surgió a partir de las movilizaciones de estudiantes secundarios y que ha ampliado sus demandas.

La escalada de tensión también ha dejado consecuencias entre manifestantes y policías. Desde mediados de septiembre, varias personas, incluidos menores de edad, han resultado gravemente heridas o mutiladas durante operaciones policiales. Por su parte, el Ministerio del Interior contabiliza 1.193 policías y gendarmes lesionados.

El nuevo operativo de seguridad busca evitar que se repitan los disturbios del 17 de octubre, en una jornada marcada por las restricciones a las manifestaciones y la persistencia del descontento social.