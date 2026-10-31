– Lula derrotó a Bolsonaro también en la batalla digital

Luiz Inácio Lula da Silva consiguió una remontada electoral frente a Flávio Bolsonaro, pasando de perder la primera vuelta a ganar el balotaje con el 51,79% de los votos. Su campaña logró disputar el dominio que el bolsonarismo mantenía en las redes sociales desde 2018.

– Meta bajo sospecha por favorecer al bolsonarismo

Investigaciones periodísticas revelaron fallas en Instagram que perjudicaron la visibilidad de Lula y recomendaciones algorítmicas favorables a Bolsonaro. Meta negó una intervención deliberada y atribuyó los problemas a errores técnicos. No se ha demostrado una manipulación electoral intencional.

– La justicia electoral intervino contra las plataformas

El Tribunal Superior Electoral brasileño exigió explicaciones a Meta y medidas para garantizar igualdad de trato. Entre las irregularidades figuraban restricciones publicitarias, problemas de visualización y una falla que dificultaba encontrar el perfil de Lula en Instagram.

– Un ejército digital de casi 11 millones de seguidores

El diputado André Janones organizó el canal de WhatsApp Exército do Lula, que reunió aproximadamente 10,8 millones de seguidores. La estrategia consistía en coordinar publicaciones, compartir videos y multiplicar mensajes para contrarrestar la influencia digital del bolsonarismo.

– Las redes no reemplazan la movilización electoral

Expertos consultados por El Mostrador destacan que la ofensiva digital fue relevante, pero no permite explicar por sí sola la victoria. Lula sumó cerca de 10,4 millones de votos adicionales entre ambas vueltas. La organización territorial, la participación ciudadana y el control institucional también fueron fundamentales.

Si quieres leer la nota completa sigue este link:

La otra derrota del bolsonarismo: cómo Lula le torció la mano al algoritmo