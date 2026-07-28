El icónico Outback se renueva: así es la nueva generación que llega a Sudamérica

Tres décadas después de su aparición, el Subaru Outback inicia una nueva etapa en Sudamérica. La séptima generación del modelo fue presentada oficialmente en Chile durante un encuentro que reunió a representantes de Argentina, Perú y Colombia, además de ejecutivos de Subaru Corporation.

El modelo, que nació en 1994 como una variante del Legacy Station Wagon, fue concebido para combinar el confort de un automóvil con capacidades para enfrentar condiciones de uso más exigentes. Desde entonces, ha acumulado más de 25.000 unidades comercializadas en la región.

Ahora, la nueva generación mantiene parte de esa fórmula, pero introduce modificaciones en dimensiones, diseño, equipamiento interior y tecnologías de asistencia a la conducción.

Un diseño más robusto y mayores dimensiones

Uno de los principales cambios del nuevo Outback está en su apariencia exterior. La séptima generación adopta superficies más limpias y una silueta de aspecto más robusto, además de una parrilla frontal de mayores dimensiones, nuevas ópticas LED y protectores más desarrollados.

En la parte posterior incorpora una nueva firma lumínica y un portalón de mayor superficie, pensado para facilitar el acceso al maletero.

El vehículo alcanza los 4.870 mm de largo, 1.880 mm de ancho y 1.715 mm de alto. La distancia entre ejes se mantiene en 2.745 mm, mientras que el despeje mínimo respecto del suelo llega a 220 mm.

“Algo nuevo que también tiene esta Outback es este recubrimiento interior de uretano en el guardafango delantero, que se utiliza para que nos entregue un mejor aislamiento acústico sobre todo a alta velocidad, para entregar la mejor sensación de conducción. En la parte de abajo podemos también ver todo lo que es el sistema aerodinámico, tenemos este tipo de alerón, que ayuda a mantener el auto pegado al piso. En la parte frontal, genera este tipo de carga, utiliza también este tipo de malla que me ayuda a disipar todo lo que es el viento y baja la intensidad de ruido cuando se transita a altas velocidades por carreteras”, señaló Nelson Flores, instructor técnico de Subaru.

Más espacio y tecnología en el interior

Los cambios también alcanzan al habitáculo. La nueva generación apuesta por líneas horizontales, una distribución más limpia de los controles y una mayor sensación de amplitud, especialmente para quienes viajan en las plazas posteriores.

El maletero, en tanto, aumenta su capacidad hasta los 530 litros.

Entre los principales elementos tecnológicos se encuentra una pantalla multimedia de 12,1 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, acompañada por un panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas.

También incorpora climatizador automático bi-zona, acceso Smart Key y conexiones USB-A y USB-C para ambas filas. Dependiendo de la versión, se agregan cargador inalámbrico, sistema de sonido Harman Kardon de 13 parlantes, tapiz de cuero Nappa, asientos con regulación eléctrica y memorias, calefacción para ambas filas, portalón eléctrico y techo panorámico.

Nuevas asistencias para la conducción

La seguridad es otro de los ámbitos donde la séptima generación incorpora novedades. Tanto la versión Premium como la Touring cuentan con una nueva evolución del sistema EyeSight.

Este incluye funciones como frenado previo a la colisión, control crucero adaptativo, advertencia de salida involuntaria y vaivén de carril, corrección del volante, gestión del acelerador previo a una colisión y aviso de arranque del vehículo precedente.

Una de las novedades es el Sistema de Maniobra de Emergencia, que puede detener de manera controlada el vehículo si detecta que el conductor ha perdido la capacidad de continuar conduciendo.

El equipamiento de seguridad también considera ocho airbags, control electrónico de estabilidad, vectorización activa de torque, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, frenado automático en reversa, cámara trasera y monitoreo del conductor.

La versión Touring añade cámara frontal y un sistema de visión de 360 grados.

Motor Boxer y tracción integral

Pese a los cambios introducidos en otros ámbitos, el nuevo Outback conserva elementos mecánicos que han caracterizado al modelo durante generaciones.

Utiliza un motor Boxer de 2,5 litros con inyección directa, capaz de desarrollar 180 hp y 242 Nm de torque a 3.700 rpm. Está asociado a una transmisión Lineartronic CVT y al sistema de tracción permanente Symmetrical AWD.

A ello se suma el sistema X-Mode, que modifica la gestión electrónica del vehículo para adaptarse a diferentes tipos de terreno y superficies de baja adherencia.

“Outback representa como ningún otro modelo la esencia de Subaru. Durante más de tres décadas ha acompañado a miles de clientes que siguen confiando en él generación tras generación, convirtiéndose en uno de los modelos más emblemáticos de nuestra historia. Esta nueva generación respeta ese legado, pero al mismo tiempo lo proyecta hacia el futuro con un diseño completamente renovado, nuevas tecnologías y un nivel de seguridad y confort que vuelven a poner a Outback a la vanguardia de la marca”, señaló Pablo Didyk, gerente de Subaru Chile.

Chile marca el inicio de su nueva etapa sudamericana

La presentación realizada en Chile marcó el estreno de la séptima generación del Outback en Sudamérica, en un encuentro regional con representantes de cuatro mercados.

El modelo llega en versiones Premium y Touring y está disponible en nueve colores, entre ellos el nuevo Verde Esmeralda.

En Chile, los precios informados parten en $36.990.000 para la versión Premium y llegan hasta $40.990.000 para la Touring. Ambas cuentan con una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Con su séptima generación, el Outback busca mantener la combinación que ha definido al modelo desde los años 90 —uso cotidiano, viajes y capacidad fuera del asfalto—, ahora acompañada por una actualización de diseño, conectividad y sistemas de asistencia a la conducción.