Desalojo sin incidentes de Cerro Chuño deja a pobladores en la incertidumbre

¡Hoy, nuestro vecino Perú está de cumpleaños! El viernes, el Consulado General del Perú en Arica realizó la tradicional celebración en la Casa Bolognesi, donde el pisco sour fue el gran protagonista. Además, el Ejército de Chile participó en Tacna en la solemne ceremonia de contrapunto de bandas militares, para saludar oficialmente al país vecino por sus 205 años de independencia.

También, ese mismo día asumió como nueva rectora de la Universidad de Tarapacá (UTA) la psicóloga Jenniffer Peralta Montecinos, la primera mujer en ocupar el cargo en los 44 años de historia de esa casa de estudios.

Junto con ello, todo ha estado muy movido en estas últimas semanas. Principalmente, la atención ha esta puesta en el desalojo de Cerro Chuño. Mientras tanto, en Bolivia, el Gobierno del Presidente Rodrigo Paz ha mantenido su campaña comunicacional para deslegitimar la investigación de la Fiscalía por el hallazgo de droga en maderas de exportación.

Se insiste en que debe haber un acuerdo político bilateral y que Chile debe “indemnizar” a los madereros, quienes desconocen que sus productos hayan sido impregnados con sustancias ilícitas, a pesar de que los resultados del Instituto de Salud Pública (ISP) dicen lo contrario.

Vamos, entonces, a lo que trae esta edición:

En la primerísima nota abordamos la alerta de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) sobre los presupuestos más bajos del país que exhibe la región para inversión en infraestructura pública en el Gobierno Regional y en el MOP.

También les contamos sobre el rechazo rotundo de la Corte de Apelaciones a los cinco recursos de nulidad que buscaban un nuevo juicio o la corrección de la sentencia que solo condenó a cuatro de los siete acusados en el caso Vialidad. Así las cosas, se mantiene la sentencia del Tribunal Oral del pasado 8 de mayo.

Reporteamos en terreno lo que fue la partida del desalojo de las primeras 223 casas contaminadas de la población Cerro Chuño, operación que partió el sábado a cargo del delegado presidencial Cristian Sayes y no registró incidentes.

Cerramos esta edición con una entrevista a la violinista ariqueña Valentina Fuentes, que dará un concierto de retribución tras realizar una pasantía en Viena, cuna de grandes músicos clásicos.

Antes de comenzar la lectura, les sugiero ir por un juguito revitalizador de maracuyás del valle de Azapa. Con este brebaje podrán reponer las energías para el segundo día de retorno a las clases en los colegios. Y, muy importante: no olviden invitar a nuevos lectores para que se inscriban gratis y puedan disfrutar todos los martes las ediciones de Aquí Arica.

1

Cámara de la Construcción alerta sobre caída de la inversión en infraestructura en presupuestos del Gore y MOP

Una señal de alerta levantó la Delegación Regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) por la falta de inversión del Gobierno Regional (Gore) y del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en infraestructura pública. A juicio del gremio, esta situación es uno de los grandes problemas que impiden mejorar los indicadores económicos de la región, cuyo Producto Interno Bruto Regional (PIBR) registró una caída de 1,9% durante el primer trimestre de este año.

El presidente regional de la CChC, Juan Vásquez, expresó su preocupación debido a que la región exhibe los presupuestos más bajos de todo el país, tanto en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) como en el MOP. “Esta voz de alerta que lanzamos se basa en la información de nuestro Departamento de Estudios, que nos ha advertido sobre la precaria situación de los presupuestos. Es inquietante ver que tenemos los presupuestos más bajos de todo el país, pero es aún más preocupante que solo una mínima parte se esté asignando, por ejemplo, en el Gore, a infraestructura pública”, indicó el dirigente.

A modo de ejemplo, Vásquez señaló que, según la radiografía de mayo sobre el gasto ejecutado por el Gore, de un marco presupuestario de $ 56 mil millones, solo un 18,5% del FNDR fue invertido en obras de infraestructura. Según este dirigente, ese monto está “muy por debajo del promedio nacional, que se sitúa en un 65,4%. Las cifras indican que somos la última región en priorización de obras, pese a que ocupamos el quinto lugar en ejecución presupuestaria, con un 28,3%, en el ranking de las 16 regiones”.

Lo preocupante para el gremio es que el gasto del FNDR se ha orientado principalmente al ámbito administrativo y a compras: un 30,3% a transferencias corrientes, un 27% a transferencias de capital destinadas al fomento, y un 24,1% a la adquisición de activos no financieros, como vehículos o tecnología.

“Esta situación la conversamos en una reunión de trabajo que hicimos con el gobernador hace un par de días. Él nos dijo que en junio este porcentaje de inversión en obras había subido a un 20%, pero para nosotros eso es aún insuficiente, considerando que tenemos una caída del PIB de un 1,9% y la pérdida de 1.610 empleos en el sector de la construcción. Además, la tasa de desocupación regional se situó en un 8,4% durante el último trimestre, lo que sin duda debe movilizarnos a todos a que este difícil panorama económico se revierta“, expuso Vásquez.

El dirigente atribuyó a la llamada permisología la falta de licitaciones de obras de infraestructura, razón por la cual afirmó que “es necesario que los equipos técnicos de las unidades ejecutoras destraben y formulen proyectos para que estos puedan ejecutarse a la brevedad. La inversión pública es un gran motor de desarrollo, por lo que esperamos que las nuevas autoridades hagan lo que corresponda para que esto se dinamice. Como Cámara estamos dispuestos a que colaboraren lo que se necesite para que este panorama mejore”.

Sobre este panorama, Aquí Arica intentó conseguir una versión del gobernador regional, pero no estuvo disponible.

MOP: el más bajo del país

La mirada inquieta de la CChC no solo apunta hacia el Gore. También su preocupación está centrada en el presupuesto regional del MOP, el cual fue dado a conocer por la misma institución fiscal al gremio. “La preocupación también alcanza al MOP, cuyo presupuesto regional para licitaciones es, por lejos, el más bajo del país. Aunque responde a una planificación previa, tampoco existe una compensación mediante inversión sectorial”, señaló Vásquez a Aquí Arica.

El panorama es desolador al observar la planificación de licitaciones prevista para este año por el MOP. El informe elaborado por la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) revela que Arica y Parinacota es la región con el presupuesto más bajo para licitar nuevos contratos: dispone de $ 43.468 millones para solo 28 iniciativas. Un puesto más arriba se encuentra la Región del Maule, con $ 68.916 millones para 50 contratos. Las otras 14 regiones cuentan con presupuestos superiores a $100.000 millones.

En detalle, esta zona del extremo norte contempla un contrato de la Dirección de Arquitectura por $ 1.500 millones; siete contratos de la Dirección de Obras Hidráulicas por $ 2.881 millones; 11 contratos de la Dirección de Vialidad por $ 33.369 millones; dos contratos de la Dirección de Obras Portuarias por $8 26 millones; un contrato de la Dirección de Aeropuertos por $ 310 millones y seis contratos de Servicios Sanitarios Rurales por $ 4.583 millones.

Al bajo presupuesto del MOP en la región se suma una nueva preocupación, debido a los temporales registrados desde Copiapó hacia el sur. Como ha ocurrido ante otras emergencias climáticas, existe la posibilidad de que el MOP aplique nuevos recortes presupuestarios en las regiones no afectadas, especialmente en aquellas donde las obras aún no hayan sido licitadas o cuya planificación presente incertidumbre que pueda poner en riesgo las metas de gasto de este año.

2

Caso Vialidad: Corte rechazó recursos que pedían revertir fallo de juicio oral

Pese a los intentos de la Fiscalía Regional del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y de las defensas de los exinspectores fiscales de la Dirección Regional de Vialidad, Alejandro Aspeé Álvarez y Lilian Medina Higueras, y del profesional de la desaparecida Constructora San Felipe S.A., Camilo Delgado Huentrutripai, la Corte de Apelaciones de Arica rechazó los cinco recursos de nulidad que buscaban revertir la sentencia que condenó a cuatro de los acusados y absolvió a otros tres.

El tribunal de alzada acumuló todos los recursos y emitió un único fallo el jueves pasado. Las pretensiones de los intervinientes iban desde conseguir la realización de un nuevo juicio, como solicitó el Ministerio Público, hasta corregir la sentencia por una supuesta aplicación errónea del derecho respecto de los delitos de soborno y lavado de activos por los cuales fueron condenados algunos de los acusados.

Respecto de las alegaciones del Ministerio Público, la Corte desestimó sus argumentos y señaló que “de una atenta lectura de la sentencia recurrida, la cual se estima maciza y bien estructurada, clara, precisa, congruente, armónica y suficientemente razonada, descartando de esta manera que pueda ser considerada arbitraria o caprichosa, es menester tener presente que el fallo analiza todas las pruebas rendidas, conforme al imperativo legal del artículo 297 del Código Procesal Penal”.

La Corte aplicó el mismo razonamiento al recurso del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que buscaba revertir la absolución por los delitos de fraude al fisco. La solicitud fue rechazada por el tribunal de alzada, bajo el argumento de que “más parece que las consideraciones de los jueces del grado no satisfacen las expectativas del acusador particular, para enderezar un fallo afín a los intereses acusatorios. De esta manera, no podrá prosperar esta causal de nulidad impetrada por el acusador particular”.

Tras rechazarse la realización de un nuevo juicio y la dictación de una sentencia de reemplazo, quedaron confirmadas las penas impuestas el 8 de mayo por los jueces Sergio Álvarez, Jairo Martínez y Sara Pizarro:

Exprofesional residente de la Constructora San Felipe S.A., Camilo Delgado Huentrutripai: dos penas de 61 días de presidio por los delitos de soborno y lavado de activos; multas de $ 1.000.000 y $ 1.200.000; suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas; y la inhabilitación por dos años para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado, o con empresas o asociaciones en las que este tenga una participación mayoritaria, así como en compañías que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública.

Exinspector fiscal Genaro Leal Figueroa: dos penas de 61 días por dos delitos de negociación incompatible, dos multas de $ 1.200.000 cada una, y la suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas.

Exjefe del Subdepartamento de Seguridad Vial, Alejandro Aspeé Álvarez: una pena de 61 días de presidio por el delito de cohecho; una multa de $ 1.200.000; la suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; y la inhabilitación por dos años para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado, o con empresas o asociaciones en las que este tenga una participación mayoritaria, así como en compañías que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública.

Exinspectora fiscal Lilian Medina Higueras: una pena de 61 días de presidio por negociación incompatible; una multa de 12 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a $847.056, y la suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

La única resolución favorable obtenida ante la Corte fue la del CDE, que consiguió revertir las condenas en costas dictadas por el Tribunal Oral en lo Penal por haber acusado a tres personas que posteriormente fueron absueltas y por haber interpuesto una demanda civil.

3

Cerro Chuño: Serviu tomó el control de las 223 casas contaminadas

Las amenazas de resistencia al operativo de desalojo en la población Cerro Chuño finalmente no se concretaron. Horas antes de que comenzara el plan de erradicación, gran parte de las 223 viviendas que debían ser desocupadas en esta primera etapa fueron abandonadas, pese a la existencia de un recurso de protección interpuesto el 11 de julio pasado.

La acción judicial no logró, en primera instancia, una orden de no innovar destinada a paralizar temporalmente la orden perentoria de abandono de los inmuebles. Fue así que entonces, pasadas las 16.00 horas, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) tomó posesión de todas las propiedades, sin que se registraran los hechos de violencia previstos en el escenario más pesimista.

A las 8.00 horas, el delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado, dio inicio al operativo con una fuerza de tarea conjunta integrada por 198 carabineros de diversas unidades, 104 funcionarios de la PDI, 15 del Serviu y otra decena de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia. Con carros blindados y balizas encendidas, la comitiva ingresó sin dificultades por avenida Morrillos al sector que sería intervenido y donde, según el último catastro, un 76% de los ocupantes eran extranjeros.

Al lugar solo llegó la diputada republicana Stephanie Jéldrez, mientras que el gobernador regional Diego Paco (RN) acudió únicamente al balance del operativo.

En uno de los pasajes se encontraba Richard, quien con apremio subía enseres a una camioneta. “Nada que ver que digan que aquí hay puros delincuentes. Nosotros somos gente honesta, de trabajo, que no teníamos dónde vivir y llegamos por acá. Esta casa la compramos en 250 mil pesos, pero estaba toda destruida y la arreglamos. Yo vivo con mi esposa, mis dos hijos y mis animales. Estuve en un comité nueve años, pero nunca entró a la plataforma de Serviu, y la mayoría ha estado en las mismas acá. Yo gano un sueldo mínimo y un arriendo cuesta 600 mil pesos, entonces, cómo lo pago”.

En su testimonio afirmó que algunos de los ocupantes ilegales tomaron conciencia de que habían vivido en terrenos y viviendas contaminados. “Entonces, si nos juntamos todos y nos hacemos un examen de sangre, todos tenemos plomo. ¿Y qué hacen con nosotros si el Gobierno nos dejó estar acá? Hay vecinos que están pensando en hacer eso. Esto fue culpa del Gobierno, porque llegó, desalojó a la gente, le dio beneficios y esas mismas personas comenzaron a revender las casas. La gente, por necesidad, empezó a comprarlas. Si culpan a quienes están ocupando irregularmente, culpemos también al Gobierno por habernos dejado acá”.

Otro que siguió en la misma línea fue Juan, quien acusó que el Gobierno de Michele Bachelet era responsable de la “toma” “porque dejó que entraran los migrantes sin darles donde vivir. Acá en este pasaje (Cocharcas) son todos de buen vivir. Donde está la maldad es en Morrillos. Primero, tenían que haber sacado a Morrillos. Vivo hace cuatro años acá y siempre quisimos pagar luz y agua, pero el Serviu dijo que no”.

Un testimonio más dramático lo aportó un joven boliviano que había llegado a vivir en marzo a El Tofo y allí instaló un almacén. Mientras sacaba sus enseres, reconoció que había pagado $ 2.700.000 a unos venezolanos que abandonaron Chile. “Llegué en marzo aquí porque estábamos de allegados donde una tía y ya no podíamos estar allí. En marzo logré que me prestaran plata y me vine acá. Nunca supe que iban a desalojar y recién me enteré cuando empezó a venir el delegado por acá. No sé qué voy a hacer ahora, porque perdí toda mi inversión y tengo que devolver la plata que me prestaron. Tampoco tengo donde irme”, afirmó.

La comitiva de desalojo avanzó rápido. Al mediodía, la Constructora San Nicolás (CSN), a cargo de la demolición, comenzó a tapiar puertas y ventanas y luego cubrió los muros frontales con una malla metálica para evitar las “retomas”. En paralelo, el proceso fue seguido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por la Defensoría de la Niñez, ambas entidades convocadas para colaborar en el proceso de planificación tras la asunción del nuevo Gobierno.

Asimismo, los servicios de agua potable y energía eléctrica fueron cortados apenas comenzó el operativo. Estas medidas nunca se pudieron ejecutar antes, especialmente la suspensión del vital elemento, a raíz de un fallo de la Corte Suprema que en 2021 acogió un recurso de protección de los pobladores, quienes solicitaron restituir el servicio básico que había sido cortado. Con el corte del suministro de agua se pretendía iniciar un desalojo progresivo, de manera de desincentivar el uso de las viviendas.

El balance fue positivo para el Gobierno, ya que logró la recuperación de las 223 casas. Además, se efectuaron 90 controles de identidad, hubo dos detenidos por microtráfico y porte de arma blanca, se cursaron 12 denuncias por infracción de la ley migratoria y tres personas fueron notificadas por procesos de expulsión pendientes. Solo dos adultos y dos niños fueron acogidos en la Villa Albergue, dispuesta por la Municipalidad de Arica para recibir temporalmente a quienes no contaban con un lugar para dormir.

En un segundo balance entregado ayer, el delegado Sayes reveló que el 24% de los habitantes de esta zona erradicada eran chilenos.

En este grupo fueron pesquisadas ocho personas que tenían vivienda asignada con subsidio habitacional y que las mantenían arrendadas. Otras 12 contaban con el subsidio asignado y estaban a la espera de la entrega de sus departamentos. Según el delegado, en ambos casos los beneficiarios corren el riesgo de perder esa garantía, ya que el reglamento del Serviu impide otorgar este beneficio a quienes participen en tomas. En ese catastro también fueron pesquisados familiares de los dueños erradicados de Cerro Chuño que recibieron casas y departamentos, tras diseñarse el polígono que declaró esa zona inhabitable por contaminación polimetálica.

En cuanto a la preocupación por las mascotas que quedarían abandonadas, la Municipalidad de Arica confirmó que consiguió habilitar caniles temporales para perros que no fuesen reclamados por sus dueños. El alcalde Orlando Vargas dijo a este medio que la organización animalista “Corazón animal”, que integra el concejal Cristian Rodríguez (PH), ofreció cupos temporales para los canes. Para habilitar espacios en el sitio que posee la entidad, el municipio construyó unos caniles con pallets. Esto se sumó al operativo veterinario que se hizo durante la semana pasada en la misma población.

Lo que viene ahora es el retiro de los techos con asbesto, cuyos desechos serán trasladados a un centro de acopio en Antofagasta. En un plazo de tres semanas, el Serviu pretende iniciar la demolición de los inmuebles y su meta es tener aplanado este terreno durante el último trimestre. Los residuos de esta operación serán depositados en un sitio hermético especial habilitado en la quebrada Encantada.

El catastro también detectó a 119 niños y adolescentes asistentes a colegios públicos. La Seremi de Educación fue encomendada para hacer un seguimiento y ofrecer traslados a otros establecimientos en caso de que las familias desalojadas se radiquen en barrios distantes de las escuelas y liceos a los que asistían.

4

Violinista ariqueña Valentina Fuentes ofrecerá concierto de retribución tras pasantía en Viena

No se ha olvidado nunca de su origen ariqueño. Por ello, la violinista profesional Valentina Fuentes Lizana, tras concluir una pasantía de tres meses en Viena gracias a la Beca Chile Crea del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ofrecerá un concierto de retribución este viernes 31 de julio, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal.

Valentina estudió interpretación musical con mención en violín en la Pontificia Universidad Católica (PUC). Pese a su formación musical clásica, el verano pasado sorprendió junto a otros tres músicos ariqueños, integrando la orquesta que acompañó al reguetonero puertorriqueño Yandel en su presentación en el Festival de Viña del Mar.

Su gusto por la música fue heredado de su padre, quien es profesor de música en Arica. Así lo cuenta: “Siempre me gustó el violín desde chica. En kínder ya me gustaba, y mi papá me regaló el primer violín 3/4. Me metí a una corporación cultural donde tomé clases de violín, de coro, de ballet y de teoría musical. De ahí empecé a integrar algunas orquestas como la del Liceo Domingo Santa María. También participé en la orquesta regional. A mí me gustó el violín por la forma que tiene, el sonido, su belleza, su estructura”.

―¿Cómo se puede entender esa mezcla de lo clásico con haber tocado con un reguetonero?

―Fue muy entretenido estar con Yandel en el escenario. Fue sorprendente que se quedaran hasta tan tarde porque eran las dos de la mañana. Estaba repleta la Quinta Vergara, y todo el mundo con esa energía de cada canción. Que fuese orquestado el reguetón le daba como un toque al final. Vi un montón de comentarios en reels, que era mucho mejor la música cuando estaba como orquestada, porque, no sé, así se entendían mejor las líneas melódicas.

Fue una experiencia diferente estar así como con las cámaras encima, tener muelas en la oreja escuchando instrucciones, porque todo tenía que salir como perfecto, ya que era un show televisado. A mí me gustó particularmente haber estado en la Quinta Vergara, aunque la espera fue tremenda porque fue como de un día completo, ya que estuvimos ahí hasta la noche. Valió la pena y volvería a repetir la experiencia,

―¿Por qué decidiste retribuir tu pasantía con un concierto en Arica y no en Santiago donde ahora resides?

―Primero que todo porque en Arica tenemos muy pocos espacios de aprendizaje y siempre trato de mirar mi región. Si puedo aportar en algo, porque recién estoy empezando mi carrera, lo haré. En esta oportunidad me gané la Beca Chile Crea donde incluía que uno puede postular por una región. Yo en vez de pensar en Santiago donde hay de todo, elegí mi ciudad para retribuir la beca. Dije: “¿Por qué voy a hacer unas clases en Santiago?, mejor voy a hacer clases en mi ciudad, que es donde más se necesita”.

Ahí me acordé del profesor Javier Galeas y del profesor Miguel Platero. Ambos estuvieron en mi formación cuando estudiaba acá en Arica. Ahí apareció el profesor Javier Galeas que tiene la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano. Yo pensaba hacer una clase, pero con él surgió la idea de un concierto y una conferencia.

―¿En qué consistió la beca?

―Fue una pasantía de perfeccionamiento en violín con el profesor Israel Gutiérrez, que es chileno. El estudió su pregrado, su bachelor, en Graz, una ciudad en Austria. Ahora está haciendo dos maestrías de música de cámara, tiene un cuarteto de cuerdas y está haciendo una maestría en España y otra en Alemania.

A él lo conocí en un viaje el año pasado a Europa, averiguando sobre profesores, y justo coincidió que en el viaje lo conocí. Me escuchó, me encantó, sentí que como que nos llevábamos muy bien y que todas las cosas que me decía impactaban positivamente en mis habilidades. Entonces lo invité, le dije: “¿Qué pasa si hago una pasantía contigo? ¿Tú me harías clase?”. “Sí”, me dijo, “pero yo vivo en Viena”. Entonces, fue aún mejor, porque yo quería conocer esa ciudad, cuna de la música clásica, donde todos los compositores del clasicismo vivieron allá: Mozart, Haydn, Beethoven.

―¿Cómo fue encontrarte con la cuna del clasicismo en esta beca?

―Yo sentía que estaba en un sueño. La verdad es que fueron meses muy lindos, porque allá está la Orquesta Filarmónica de Viena, la Sinfónica de Viena, orquestas que uno ve por internet y que suenan increíbles. Escucharlas en vivo, para mí fue increíble, aparte de que en todos lados hay museos, como la Casa de Mozart, la Casa de Beethoven. Toda la ciudad es muy musical. Es muy común ver a músicos con sus instrumentos. Además, las universidades que hay allá, como la MDP o la MOOC, son muy reconocidas, muy de alto nivel.

Pude ir a ver clases magistrales a esas universidades, conversé con gente que estudia ahí, me acerqué al nivel internacional y también tuve la suerte de viajar también a Salzburgo, que es otra ciudad donde nació Mozart y están conmemorando justamente el nacimiento y también su muerte. Claro, igual allá es puro Mozart, o sea, de verdad es muy increíble. También está la Universidad de Mozart, una de las universidades más prestigiosas que hay. Allí fui a ver varios conciertos de Mozart, también conversé con estudiantes de ahí, pude escuchar también clases. Fue muy enriquecedor no solamente haber tomado las clases particulares con Israel Gutiérrez, sino que fue como envolverse de todas estas cosas. Como que hicieron que incidieran en mis habilidades, en mi escucha, en mis habilidades violinísticas.

―¿Qué le sugieres a los jóvenes que tienen interés por el violín?

―Yo diría que sí se puede si esa persona tiene la valentía y, además, la motivación. Hay que ser como un músico adicto para tener que entrar a esta carrera, porque hay muchos momentos donde uno tiene que gestionar cosas para crearse oportunidades. No siempre te llaman, entonces uno tiene que ir, golpear muchas puertas y luchar por sus sueños. Si esa persona que está escuchando esto es músico adicto, yo creo que sí, debería ir y confiar en que lo va a poder lograr.

Con respecto a la situación de trabajo en el país, igual es verdad, es un poco difícil ganar puestos en orquesta. Hay que prepararse muy bien, no son tantas las universidades que uno puede ir a estudiar, pero por suerte hay hartos fondos que uno puede siempre estar haciendo gestión. Después de la pandemia, se abrieron un montón de oportunidades a nivel internacional, de manera online, entonces uno puede estar en contacto con gente del extranjero y armar grupos.

Esta es una carrera artística muy libre, y en lo que uno se quiera especializar y trabajar, va a conseguir trabajo sí o sí. Ojalá aparezcan más músicos de la región y que puedan profesionalizarse y creer en que esto vale la pena.

―¿Qué le pedirías a las autoridades, a las empresas y a las organizaciones culturales para encauzar esta necesidad en la región?

―Falta, de alguna manera, encauzar eso. Es vital que haya justamente una intención, como ocurrió en otras ciudades donde sí uno ve que el sello musical está en ellas, aunque sea con mucha dificultad. Las autoridades podrían jugar un papel importante, sobre todo, por ejemplo, como hablábamos con el profesor Galeas. No existe la carrera de música en la Universidad de Tarapacá. Por ejemplo, en casi todo el Norte Grande no existe la carrera de música. La carrera se da desde La Serena, entonces, eso es la base de esto.

Si es que existiera la carrera aquí, podría, eventualmente, haber una orquesta semiprofesional, o una orquesta profesional. Habría más personas interesadas, desde la capital, por ejemplo, o desde el sur, en venir a armar proyectos aquí, o trabajar. Pero de verdad, no existe trabajo, se trató de abrir una orquesta, no se pudo, entonces, faltan personas que se preocupen del tema laboral de los músicos, pero partiendo, yo creo, con eso, con que las universidades estén abiertas a recibir estudiantes de música, y que de ahí empecemos a hacer proyectos. Sin eso, simplemente son proyectos que funcionan en un momento y luego ya desaparecen.

―¿Qué te pasa con ese recorte presupuestario y que se piense recortar beneficios culturales?

―Totalmente injusto, porque, en verdad, la música tiene un rol fundamental en nuestras vidas. Las personas que estudian música ocupan el 100% de su capacidad cerebral. Además, es un medio para expresar emociones, sentimientos. O sea, yo creo que la música es una necesidad y no un hobby. Que siempre se mire la cultura y se recorte es como antihumano.

O sea, como que es un poco clasista esa visión, al pensar que la gente de un sector social no puede acceder a la cultura. Uno ve que en definitiva la cultura también mueve otras cosas, ¿no? Saca a la gente de adicciones peligrosas, reordena a las personas muchas veces, les da lógica en el pensamiento.

Que se dijera así, bueno, no alcanza, lamentable. Eso es lo único que puedo añadir porque, como dices, la música también hace que muchas personas generen hábitos, no caigan en vicios y sean disciplinadas. Tiene un montón de beneficios y el hecho de que no tengan oportunidades para ir al teatro, eso hace que igual alejen al público.

―¿Qué harás en los próximo años?

―Me encantaría hacer una maestría en el extranjero, para que en un futuro pueda, por ejemplo, ser profesora de universidad, porque es requisito. El hecho de tener una experiencia internacional te da más oportunidades laborales.

EXSENADOR EN EL FCALP. Lo que hasta ahora era un rumor, ya fue confirmado. El exsenador José Durana (UDI) arribó a la Maestranza del Ferrocarril de Arica a La Paz (FCALP), donde fue nombrado para dirigir el tren binacional, paralizado desde 2005 debido a que Bolivia decidió no reactivarlo por presiones de los camioneros de ese país.

El desafío es significativo: reactivar el transporte de carga, ya que los servicios esporádicos de pasajeros hasta Poconchile continúan vigentes, pero no generan la rentabilidad suficiente para esta filial de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir puedes, escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.