Empresario deberá reparar el humedal Angachilla

El viernes, más de 350 personas se reunieron en el Parque Saval para el Seminario Internacional de Ciudades Humedales, a un año de que Valdivia recibiera esa acreditación de la Convención Ramsar. La primera nota de esta edición habla, precisamente, de algo que la ciudad vuelve a recordar cada vez que llueve así como ayer, como hoy, y como mañana y pasado: la importancia de sus humedales:

El Tercer Tribunal Ambiental rechazó las objeciones de Nicolás Reichert y mantuvo su obligación de reparar el humedal Angachilla , pendiente desde noviembre de 2023. El empresario alegó que el sector se recuperaba por sí solo y que el terreno había cambiado de dueño.

rechazó las objeciones de Nicolás Reichert y mantuvo su obligación de , pendiente desde noviembre de 2023. El empresario alegó que el sector se recuperaba por sí solo y que el terreno había cambiado de dueño. La PDI allanó la Municipalidad de Paillaco y cerca de 15 domicilios por una investigación sobre presuntos delitos funcionarios y económicos. El exalcalde Miguel Ángel Carrasco defendió su gestión y aseguró que informes posteriores mostraron que dejó un municipio saneado .

por una investigación sobre presuntos delitos funcionarios y económicos. El exalcalde Miguel Ángel Carrasco defendió su gestión y aseguró que informes posteriores mostraron que dejó un . La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara pedirá aclarar si Rilesur corrigió sus incumplimientos , luego de que la empresa retirara el estudio destinado a evaluar modificaciones ya ejecutadas. La planta había recibido una multa superior a $ 4 mil millones por infracciones ambientales.

, luego de que la empresa retirara el estudio destinado a evaluar modificaciones ya ejecutadas. La planta había recibido una multa superior a por infracciones ambientales. La empresa china China Kingstone acordó pagar US$ 3,2 millones por dos concesiones mineras en Mariquina, aunque la operación sigue condicionada. La estimación de 2,24 toneladas de oro proviene de antecedentes preliminares y todavía debe comprobarse.

acordó pagar US$ 3,2 millones por dos concesiones mineras en Mariquina, aunque la operación sigue condicionada. La estimación de proviene de antecedentes preliminares y todavía debe comprobarse. Investigadores identificaron cómo las algas pardas utilizan florotaninos para reforzar sus paredes celulares y contener el avance de parásitos. En el estudio participó el académico de la UACh, Pedro Murúa.

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Ni recuperación natural ni cambio de dueño: Reichert deberá reparar Angachilla

El Tercer Tribunal Ambiental rechazó los dos argumentos con que Nicolás Reichert Haverbeck buscaba evitar reparar el daño que causó en el humedal Angachilla, en Valdivia: que el ecosistema se estaba recuperando solo y que el terreno ya no es suyo. Como la sentencia de 2023 sigue vigente, Reichert deberá diseñar y ejecutar el plan de restauración que tiene pendiente desde noviembre de ese año.

La causa comenzó en agosto de 2019, cuando la Municipalidad de Valdivia lo demandó por rellenar y secar un predio en la ribera derecha del estero Angachilla. Cuatro años más tarde, el tribunal determinó que el retiro de vegetación, la compactación del suelo y el relleno posterior habían causado un daño ambiental significativo, al alterar la infiltración, el flujo del agua y la capacidad de regeneración del sector.

La sentencia le ordenó detener cualquier nuevo relleno o depósito de residuos, destruir las obras que secaron o drenaron el humedal y presentar, en 120 días, un plan para restituir las condiciones hidrológicas y bióticas del área. El plazo venció el 25 de noviembre de 2023, sin que Reichert lo cumpliera.

Ante el incumplimiento, la municipalidad inició en agosto de 2025 una demanda ejecutiva para forzar el cumplimiento. Reichert primero alegó que el Tribunal Ambiental no tenía competencia y, después, que la reparación era imposible porque la vegetación y la fauna se recuperaban solas y porque el terreno ya pertenece a un tercero. El tribunal descartó ambas defensas: consideró contrario a la experiencia que el sector se hubiera recuperado sin intervención humana, y determinó que el cambio de dueño no borra la obligación, pues el daño recae sobre un bien colectivo y parte de la intervención ocurrió además sobre el cauce del río, que es de dominio público.

“Son complicadas para el Estado de llevarlas a cabo. Obviamente, el condenado se resiste“, dijo el senador Alfonso de Urresti (PS) sobre este tipo de sentencias, agregando que no solo se resuelven con el pago de una suma de dinero, sino también con lo que en derecho se llama obligación de hacer. Es decir: “diseñar un plan y ejecutar acciones concretas para recuperar el ecosistema”.

Para De Urresti, la reparación debe hacerse, en lo posible, en el mismo lugar donde ocurrió el daño. “Cuando se pierde biodiversidad, cuando se destruye, cuando se deteriora, hay que exigir la restauración en lo posible in situ”, afirmó. El plan deberá recuperar el régimen natural del agua y las condiciones biológicas del sector mediante un equipo profesional interdisciplinario.

Lo paradójico, agregó el senador, es que la resolución llega después de una serie de lluvias que otra vez pusieron el foco en los humedales de Valdivia y su capacidad para enfrentar inundaciones. “Han hablado por sí mismos respecto del conjunto de servicios ecosistémicos que prestan”, sentenció De Urresti.

Para Ignacio Rodríguez, del Centro de Humedales Río Cruces (CEHUM), el valor de la resolución está en que abre una posibilidad concreta de restauración. “Es muy positivo que existan precedentes acerca de la posibilidad de revertir los daños a estos ecosistemas, porque nos da una posibilidad cierta, legal e institucional de restaurarlos y recuperarlos”, aseveró. Ahora, agregó, espera que el proceso se realice “técnicamente de la mejor manera”.

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Paillaco: 15 domicilios allanados y municipio bajo investigación

La PDI allanó dependencias de la Municipalidad de Paillaco y cerca de 15 domicilios en Paillaco y Valdivia, como parte de una investigación por presuntos delitos funcionarios y económicos ocurridos entre 2021 y 2024.

Las diligencias fueron dirigidas por la Fiscalía de Análisis Criminal de Los Ríos y ejecutadas por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos. Durante cerca de cinco horas, los detectives revisaron principalmente las oficinas de la Secretaría Comunal de Planificación y la Dirección de Finanzas, y también retiraron documentación física, discos duros e información digital del municipio.

La investigación busca esclarecer eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos y en una o más licitaciones, aunque la Fiscalía mantiene la causa bajo reserva y todavía no ha identificado públicamente las contrataciones examinadas ni a eventuales imputados. Los domicilios allanados, eso sí, pertenecen a funcionarios y exfuncionarios municipales.

Los hechos investigados corresponden al período en que Miguel Ángel Carrasco encabezó la municipalidad. Consultado por Aquí Los Ríos sobre los antecedentes con que sostiene que su administración actuó correctamente, el exalcalde mencionó un informe de Control y auditorías solicitadas después de que dejó el cargo.

El informe de Control del primer trimestre de 2025 y la auditoría que pidió el alcalde Navarrete: “Ahí quedó claro que dejamos un municipio saneado“, dijo Carrasco.

Y agregó: “La actual administración incluso pidió una nueva auditoría y no encontró nada“.

El alcalde Cristián Navarrete cuestionó esa defensa. “Me parece una artimaña de parte del exalcalde defenderse con una auditoría acotada que realizamos, la cual no guarda relación con lo que está siendo investigado”, afirmó. Según explicó, esa revisión fue encargada por su administración y estaba centrada en gasto social, no en los procesos que forman parte de la causa penal.

Navarrete precisó que fue citado ayer en calidad de testigo, por haber sido concejal durante parte del período investigado y ejercer actualmente como alcalde. “Respondí consultas relacionadas con una investigación que es de carácter reservado”, señaló. La municipalidad anunció además que presentará una querella para hacerse parte de la causa.

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Un mensaje de la UACh

BAFUACh realizará gira artística que incluirá presentaciones en Chile y Colombia

El Ballet Folclórico de la Universidad Austral de Chile (BAFUACh) iniciará una nueva gira artística nacional e internacional, la cual permitirá proyectar el trabajo desarrollado por la agrupación en los últimos años. Según destacó la Directora de BAFUACh, Dra. Lisette Schwerter, “entre el 30 de julio y el 19 de octubre tendremos diversas presentaciones en el territorio nacional e internacional, las que incluirán tanto parte de nuestro repertorio de danzas y músicas populares y tradicionales chilenas, como el reestreno de la obra Adelante y Buena Suerte”.

Esta itinerancia comenzará jueves 30 de julio, en el contexto del aniversario del ballet folclórico de la Universidad de Santiago de Chile. Como agrupación invitada presentarán su repertorio común en el Aula Magna de dicha casa de estudios.

En un esfuerzo colaborativo y conjunto entre el elenco de danza de BAFUACh, el elenco musical de BAFUSACh y dos músicos invitados -Héctor Garcés, compositor residente en Valdivia, y Enrique Millán, acordeonista y cultor del archipiélago de Chiloé- se sumarán al Circuito Folclórico Caribeño Enrique Jatib Thome en cuatro ciudades de la costa de Colombia, donde compartirán, entre el 07 y el 14 de agosto, su repertorio popular y tradicional.

A su regreso a Chile, el BAFUACh mostrará todo su talento el 21 de agosto en el Teatro Diego Rivera, donde se celebrará el Día Internacional del Folclore. La actividad está siendo organizada por el taller de folclore de la Sede Puerto Montt.

Posteriormente, participarán en diversas presentaciones durante Fiestas Patrias para luego cerrar esta gira en el Teatro Regional Cervantes en Valdivia, donde se llevará a cabo el reestreno de la obra “Adelante y Buena Suerte” el 19 de octubre, en el marco del Día Nacional de la Danza.

https://diario.uach.cl/bafuach-realizara-gira-artistica-que-incluira-presentaciones- en-chile-y-colombia/

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Cámara pide saber qué ocurrió con las modificaciones de Rilesur

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara pedirá al Servicio de Evaluación Ambiental y al Ministerio del Medio Ambiente que informen el estado de los incumplimientos de la planta Rilesur, en El Llolly, comuna de Paillaco, en un acuerdo que la comisión adoptó por unanimidad. El diputado Matías Fernández, autor de la solicitud, plantea que no hay claridad pública sobre si las irregularidades fueron corregidas o si la empresa continuó ejecutando obras.

El Estudio de Impacto Ambiental que Rilesur presentó para evaluar modificaciones a su planta, cambios que ya había realizado y otras obras para mejorar el manejo de gases y aguas lluvias, con una inversión de US$ 3 millones, fue retirado por la propia empresa el 26 de marzo, apenas 60 días después de su ingreso, y hoy figura como “desistido” en los registros del SEA.

Antes del retiro, el SEA había suspendido la evaluación porque los avisos radiales de Rilesur omitieron que el área de influencia también incluía la comuna de Los Lagos. El organismo ordenó repetir las publicaciones y la empresa desistió tres semanas después.

El caso se originó en una investigación de la SMA por denuncias de malos olores que, en noviembre de 2024, terminó en una multa a Rilesur de 5.020,8 unidades tributarias anuales –más de $ 4 mil millones en ese momento– por instalar una sola chimenea por zanja de codigestión en lugar de las cuatro exigidas, no construir canales para aguas lluvias y modificar la planta sin autorización ambiental. El programa presentado para corregir estos incumplimientos también quedó incumplido.

El estudio retirado reconocía efectos significativos de los olores sobre los habitantes de la zona y proponía un plan de gestión para Santa Elena y Los Fosos. Rilesur también impugnó la multa: después del rechazo de su recurso administrativo en marzo, reclamó ante el Tercer Tribunal Ambiental, que admitió el caso a tramitación el 22 de abril.

La empresa retiró el estudio antes de corregir las publicaciones exigidas por el SEA, así que serán el SEA y el Ministerio los que deberán aclarar ahora qué ocurrió con las modificaciones que ya habían sido ejecutadas.

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Dos toneladas de oro sobre el papel: el proyecto chino que mira a Mariquina

China Kingstone Mining Holdings acordó pagar US$ 3,2 millones por el 85% de la sociedad que controla dos concesiones mineras en Pumillahue, comuna de Mariquina. Los terrenos suman cerca de 400 hectáreas y pertenecen actualmente a Minerales del Sur SpA, empresa controlada por Tai Song.

La operación está sujeta a condiciones que deben resolverse antes del 30 de septiembre. Una de ellas es levantar una restricción legal que pesa sobre una de las concesiones. Mientras eso no ocurra, la compra puede quedar sin efecto.

La cifra que circuló por la comuna, de 72.017 onzas de oro, equivalentes a unas 2,24 toneladas, proviene de un informe geológico preliminar encargado por la propia China Kingstone. La empresa advirtió a sus inversionistas que el cálculo se basa en información histórica y todavía requiere un estudio de prefactibilidad. La estimación debe comprobarse y demostrar que una eventual explotación sería rentable.

El principal negocio de China Kingstone es la producción y comercialización de mármol en China. La adquisición de las concesiones de Mariquina le permitiría comenzar actividades de exploración. El anuncio presentado ante la Bolsa de Hong Kong no incluye todavía un calendario para desarrollar el proyecto.

Tai Song ya había realizado gestiones sobre el terreno. En enero presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental cuatro consultas para instalar lavaderos de oro en el sector Pumillahue-Madre de Dios, 18 kilómetros al suroriente de San José de la Mariquina. Cada iniciativa declara una inversión de US$ 100 mil.

Los proyectos plantean remover entre medio metro y un metro de suelo con excavadoras. El material sería procesado en una planta móvil de lavado y las excavaciones se rellenarían después con los residuos. La propuesta contempla reponer la capa vegetal y sembrar nuevamente el terreno.

En declaraciones a Radio Bío Bío Valdivia, el alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, sostuvo que una inversión de este tipo podría generar empleo y movimiento comercial, siempre que cumpla la normativa. El municipio solo ha recibido consultas telefónicas de los inversionistas. Mitre dijo que todavía desconoce cuándo comenzarían los trabajos y qué rentabilidad proyecta la empresa.

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La muralla química con que las algas pardas frenan a sus parásitos

Un equipo internacional que integra el investigador de la Universidad Austral de Chile, Pedro Murúa, identificó uno de los mecanismos que utilizan las algas pardas para defenderse de infecciones: cuando el parásito microscópico Eurychasma dicksonii ingresa a sus células, movilizan hacia sus paredes unos compuestos llamados florotaninos, que forman una barrera para frenar su avance. Las más resistentes ya presentaban mayores concentraciones antes de ser infectadas.

Los florotaninos se almacenan en pequeñas estructuras dentro de las células y cumplen distintas funciones. El estudio aporta evidencia de su participación en el sistema de defensa de las algas mediante un proceso comparable al que utilizan las plantas terrestres frente a microorganismos.

El trabajo fue publicado en European Journal of Phycology y contó con la participación de Murúa, académico del Instituto de Acuicultura y Medio Ambiente de la UACh en Puerto Montt, quien analizó la relación entre el alga y el parásito. El mecanismo puede ayudar a identificar qué algas resisten mejor las enfermedades, una pregunta relevante para su cultivo.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.