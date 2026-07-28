Gobierno responde a Vallejo y rechaza que promesa de seguridad de Kast fuera una “gran estafa”

El Gobierno salió este martes a responder las críticas de la exministra vocera Camila Vallejo (PC), quien cuestionó el cumplimiento de la principal promesa del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad y la calificó como una “gran estafa”.

En entrevista con el podcast Animales Políticos, la exsecretaria de Estado sostuvo que la principal razón que movilizó el apoyo electoral al actual Mandatario fue su compromiso de combatir la delincuencia.

“Creo que sí hubo una gran estafa: la promesa de seguridad. Lo que más movilizó en el voto hacia Kast fue la promesa de que (…) iban a bajar drásticamente los homicidios. Y lo que vimos ahí fue más bien improvisación”, afirmó.

Las declaraciones fueron respondidas por la subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, quien cuestionó el diagnóstico de Vallejo y aseguró que no se condice con los indicadores oficiales.

“A mí me llamó la atención las declaraciones de la vocera ayer, cuando tenemos evidencia empírica y datos que dan cuenta de otra cosa”, señaló en entrevista con Radio Pauta.

La autoridad agregó que “una cosa es que uno esté en la oposición y quiera criticar al gobierno, que es legítimo porque estamos en bandos distintos, pero me parece poco serio dar una declaración sin contrastar con números concretos. Así que me parece que no tiene evidencia para decir que es una gran estafa”.

Giannini sostuvo además que las cifras muestran una evolución positiva en materia de seguridad.

“Creo que se está notando de a poco que la seguridad va mejorando y también hay que considerar que la percepción, que también lo vio el gobierno anterior, no va de la mano con la evidencia de los datos que van a la baja”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también respondió a los cuestionamientos y apuntó directamente al Partido Comunista.

“En términos de seguridad ningún triunfo es nada. Seguimos con cifras complejas, estamos trabajando, vamos mejorando”, señaló en conversación con T13 Radio.

El secretario de Estado sostuvo que aún existen sectores que mantienen posiciones contrarias al fortalecimiento de las policías.

“Hay gente radical como el Partido Comunista que sigue ahora presentando proyectos o ideas de quitar protección a nuestras policías, como la ley Nain-Retamal”, afirmó.

Arrau agregó que “hay gente que no va a cambiar. Lo tenemos claro, hay gente que sigue siendo radical, gente que sigue estando en contra de la autoridad del Estado y de los que ponen orden”.

Finalmente, el ministro aseguró que el cambio en la percepción ciudadana sobre seguridad también se refleja en las demandas de autoridades locales.

“La gran mayoría sí fue cambiando, porque uno cuando recorre los diferentes barrios conversa con la gente, pide efectivamente más fuerza policial, pide más presencia policial”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que “vemos también alcaldes que eran de un cierto sector político que antes estaban dinamitando la autoridad y hoy día lo que piden es más autoridad policial y más presencia en sus calles. Ese cambio es algo muy positivo”.