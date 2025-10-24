Casi un tercio de los niños en Chile crece en pobreza, precariedad y violencia según World Vision

Las cifras más altas de pobreza infantil se concentran en regiones como La Araucanía, Ñuble, Tarapacá y Arica y Parinacota, donde las brechas territoriales y el acceso limitado a servicios esenciales se agudizan. En este escenario, Venegas advierte que “la pobreza priva a los niños del acceso integral a sus derechos y perpetúa ciclos de exclusión que comprometen su desarrollo y el futuro del país”.

De acuerdo con la OCDE, un niño o niña que nace en una familia en situación de pobreza necesitaría alrededor de 180 años, equivalente a seis generaciones, para superar esa condición.

La violencia contra la niñez agrava aún más este panorama. En Chile, el 73,6% de los niños, niñas y adolescentes ha sufrido algún tipo de maltrato, y un 26% ha sido víctima de violencia sexual.

Desde World Vision Chile advierten que este aumento responde, en parte, a la normalización de prácticas violentas en el hogar frecuentemente utilizadas como método de crianza, a la falta de educación afectiva y sexual, y a la limitada capacidad institucional para prevenir, detectar y sancionar los casos de abuso.

“Chile enfrenta una verdadera pandemia de violencia hacia la infancia. Falta coordinación, recursos y programas especializados. No podemos seguir naturalizando el daño”, enfatiza Venegas.

Frente a este escenario, y en el contexto político del país, la organización llama a construir un Pacto Nacional por la Niñez, que priorice el bienestar infantil en todas las políticas públicas y fortalezca los sistemas de protección. “El Estado debe garantizar derechos, el sector privado puede aportar con innovación, recursos, y la sociedad civil tiene el deber de movilizarse. Ningún niño debería crecer sin techo, en pobreza o con miedo”, concluye Venegas.