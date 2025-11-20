Abuso sexual infantil en Chile: cifras en alza revelan una emergencia que exige acción urgente

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, una fecha que busca visibilizar una vulneración de alcance global y persistente. Las cifras internacionales son contundentes: 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres sufrió abuso sexual antes de cumplir los 18 años, lo que se traduce en más de 370 millones de víctimas en el mundo.

En Chile, el panorama es especialmente alarmante. Entre 2018 y 2024 se registraron más de 114.000 causas por abuso sexual infantil, con un incremento del 186% en los últimos años. Solo en 2023 se reportaron 40.361 denuncias por delitos sexuales contra menores, mientras que estudios recientes revelan que el 26% de los niños, niñas y adolescentes del país ha experimentado algún tipo de violencia sexual.

Frente a este escenario, Juan Pablo Venegas, gerente de Incidencia y Asuntos Públicos de World Vision Chile, subraya la magnitud del problema. “No estamos hablando de casos aislados, estamos frente a una emergencia nacional que avanza, muchas veces, en silencio”, agrega.

Venegas añade que “cada denuncia revela una falla del sistema y una deuda que seguimos arrastrando con la infancia, cuyas secuelas físicas, emocionales y sociales acompañan a las víctimas durante toda su vida”.

Las causas son diversas y complejas: pobreza, desigualdad, inestabilidad familiar y un ecosistema digital insuficientemente regulado que facilita el contacto inapropiado de adultos con menores. A nivel global, la ONU insiste en la importancia de visibilizar la problemática, combatir el estigma y asegurar justicia y reparación efectivas para las víctimas.

Ante este panorama, Venegas plantea medidas urgentes para fortalecer la respuesta del país: perfeccionar la implementación de la Ley de Garantías de la Niñez (21.430) con enfoque territorial y financiamiento adecuado; acelerar la puesta en marcha de las Oficinas Locales de la Niñez; capacitar a docentes mediante programas como Niñez Segura; y articular protocolos de coordinación entre salud, educación, justicia y protección social.

El ejecutivo enfatiza que la prevención exige un compromiso colectivo. “La protección de la infancia no puede depender solo del Estado. Las familias, las escuelas y las comunidades también son parte de la primera línea”. El experto agrega que “romper el silencio, educar y denunciar son acciones clave para construir espacios seguros”.

Desde World Vision Chile advierten que el desafío supera la conmemoración de una fecha y demandan reforzar de manera sostenida los sistemas de protección para garantizar entornos seguros y libres de violencia para todos los niños, niñas y adolescentes del país.