Publicidad
Ley obliga 60 minutos diarios de actividad física para enfrentar la inactividad y obesidad infantil Niñez Créditos: Agencia Uno.

Ley obliga 60 minutos diarios de actividad física para enfrentar la inactividad y obesidad infantil

Publicidad
Por: Agenda País

La nueva Ley N°21.778 exige a todos los establecimientos educacionales incorporar una hora diaria de actividad física, una medida que busca revertir los altos niveles de sedentarismo y las preocupantes cifras de obesidad infantil en el país.

El Gobierno promulgó la Ley N°21.778, que establece la obligación para todos los establecimientos educacionales del país de garantizar al menos 60 minutos diarios de actividad física. La medida, que sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, marca un avance clave en las políticas de salud pública y en el enfoque de educación integral.

La normativa, publicada en el Diario Oficial el 25 de noviembre de 2025, logró destrabarse después de siete años sin movimiento en la Comisión de Hacienda del Senado, gracias al impulso conjunto de los ministerios de Salud, Educación y Deporte.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó el alcance de la iniciativa. “Esta ley nos ayuda porque la salud y el bienestar no se construyen solo con los médicos, sino en las condiciones en que nacemos, nos desarrollamos en la familia, nos educamos y en los ambientes de trabajo”, comentó. Además, subrayó que la actividad física aporta beneficios tanto físicos como mentales.

En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, relevó el impacto transformador de la medida. “Estos 60 minutos no solamente tienen un impacto práctico en el día a día, sino también en un cambio cultural que tenemos que provocar. Van a traernos un cambio a largo plazo como sociedad, pero también tienen un impacto en lo inmediato, especialmente en convivencia escolar y salud mental”, agregó.

Una respuesta estructural a la inactividad

La ley surge en un contexto marcado por altos niveles de inactividad física en Chile, particularmente entre mujeres, personas con menor nivel educativo y habitantes de zonas urbanas. A ello se suma la persistencia del sobrepeso y la obesidad infantil, dos de los principales desafíos de salud pública del país.

Entre sus medidas centrales, la ley establece 60 minutos diarios obligatorios de juegos activos en Educación Parvularia y de actividad física en enseñanza básica y media. No reemplaza la asignatura de Educación Física, sino que complementa la jornada escolar mediante metodologías activas integradas a otras asignaturas, recreos y transporte escolar. También asegura la inclusión de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales y contempla formación continua para docentes y asistentes de la educación, todo ello sin generar nuevos gastos para el Estado, ya que se incorpora a planes de gestión existentes.

La implementación será gradual a partir del año escolar 2027. La primera etapa abarcará desde Educación Parvularia hasta 4° Básico, mientras que la segunda comenzará en 2028 e incluirá desde 5° Básico hasta 4° Medio.

Una crisis silenciosa que crece

El sobrepeso y la obesidad infantil se han consolidado como uno de los mayores desafíos de salud pública en Chile. Según el Mapa Nutricional Junaeb 2024, casi el 52% de los escolares presenta exceso de peso, una cifra que sitúa al país entre los más afectados de la región. Aun así, el Observatorio Nutricional Nestlé 2025 advierte que solo el 14% de los padres reconoce esta condición en sus hijos, lo que evidencia una brecha crítica entre la realidad y la percepción familiar.

Expertos alertan que este desconocimiento retrasa la prevención y el acceso a tratamientos, permitiendo que hábitos poco saludables se consoliden desde la infancia y se extiendan a la vida adulta.

La tendencia también se refleja a nivel global. UNICEF reporta que hoy hay más niños y adolescentes con obesidad que con bajo peso, con 188 millones de jóvenes afectados. En las últimas dos décadas, la cifra total de menores con sobrepeso se duplicó, pasando de 194 a 391 millones, una proporción importante clasificada como obesidad.

Las tasas más elevadas se concentran en islas del Pacífico, como Niue (38%), Islas Cook (37%) y Nauru (33%), mientras que en países de altos ingresos las cifras también son preocupantes: Chile registra un 27% de obesidad en niños y adolescentes de 5 a 19 años, seguido por Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, ambos con 21%.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad