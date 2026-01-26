Trabajo infantil se intensifica en vacaciones y afecta a más de 200 mil niños y niñas en el país

Aunque las vacaciones escolares tienden a presentarse como un espacio de descanso y recreación, pero para muchos niños, niños y adolescentes (NNA) se convierten en una etapa de mayor riesgo. Factores como la falta de redes de cuidado, la presión económica asociada a la necesidad de generar ingresos complementarios en hogares vulnerables y la normalización del trabajo a temprana edad aumentan la exposición a situaciones de explotación y labores que no corresponden a su etapa de desarrollo.

Bajo este contexto, y según datos recientes de la Encuesta de Actividades de Ninos, Niñas y Adolescentes (EANNA 2023), cerca de 219.624 NNA entre los 5 y los 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil en nuestro país. Es más, de ese total, el 90% realiza trabajos peligrosos, siendo los hombres adolescentes entre los 15 y 17 años los más afectados.

Asimismo, la encuesta revela que territorialmente, las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos concentran los mayores focos de vulnerabilidad, especialmente en contextos rurales.

Andrés Flores Retamal, especialista en niñez de World Vision Chile, explica que no toda colaboración familiar constituye una vulneración, pero advierte que el límite suele cruzarse con facilidad. “El trabajo deja de ser formativo cuando las tareas implican riesgos, exigen un uso excesivo de fuerza, o bien, superan las 21 horas semanales, y afectan en la educación, la salud y el desarrollo integral de niños y niñas”.

Trabajo infantil en verano: comercio y campo concentran los mayores riesgo

Según la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador (2025), durante las vacaciones de verano, las actividades más frecuentes se concentran en áreas como el comercio ambulante urbano, el que representa un 45,2% del trabajo infantil. Por otro lado, en los sectores agrícola, silvícolas y pesqueros de zonas rurales, el trabajo infantil representa un 21,6% de las labores. Es en estos sectores donde niños y adolescentes participan en cosechas, veranadas o labores expuestas a químicos, exceso de sol y extensas jornadas sin condiciones adecuadas de cuidado.

En términos de impacto, el trabajo infantil vulnera derechos básicos y fundamentales como lo es el acceso a educación, el descanso, la recreación y la protección física y psíquica, generando consecuencias que pueden extenderse a lo largo de toda la vida. Por otro lado, datos de la EANNA 2023 y las proyecciones metodológicas definidas para 2025-2026, alineadas con estándares internaciones, evidencian una alta carga de trabajo doméstico no remunerado excesivo, sobre todo en niñas adolescentes, una forma de trabajo infantil históricamente invisibilizada.

“La primera línea de protección de niños, niñas y adolescentes está en sus propias familias. Son ellas quienes cumplen un rol insustituible al identificar señales de alerta, promover entornos seguros y actuar tempranamente frente a cualquier vulneración. El Estado y las instituciones acompañan y fortalecen este esfuerzo, pero la protección integral comienza en el hogar y en las comunidades que rodean a cada niño y niña”, enfatiza Flores.

Bajo este contexto, la organización subraya la importancia y la urgencia de fortalecer programas de cuidado estival, mejorar la fiscalización de actividades laborales, promover espacios recreativos seguros y reforzar la función protectora de las comunidades. Además, recalcan que ante cualquier sospecha de vulneración existen los canales oficiales para denunciar como lo es Denuncia Seguro (4242), Carabineros, PDI y las Oficinas Locales de la Niñez.