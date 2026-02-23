Regreso a la rutina tras vacaciones: cómo manejar el impacto emocional

El fin del período estival suele experimentarse como una ruptura abrupta. De un tiempo marcado por la flexibilidad, el vínculo espontáneo y la pausa de las exigencias formales, transitamos rápidamente hacia la lógica del rendimiento, los horarios estrictos y las responsabilidades acumuladas. Sin embargo, el regreso al trabajo y a las aulas, además de un ajuste logístico, es un proceso emocional profundo que impacta tanto a adultos como a niños, y cuya complejidad solemos subestimar.

Así lo explica la psicóloga y académica de la Universidad Andrés Bello, María José Millán, quien observa diferentes procesos para distintos grupos etarios. Por, ejemplo, menciona, para los adultos, retomar la vida laboral implica despedirse de un ritmo vital distinto. Es natural que emerjan el cansancio anticipado, la ansiedad por las metas pendientes y, con frecuencia, la culpa por delegar nuevamente el cuidado de los hijos.

“Intentar alcanzar el máximo rendimiento de inmediato, como si el cuerpo y la mente no hubieran hecho una pausa, solo alimenta la irritabilidad. El retorno debe ser progresivo y con expectativas realistas, priorizando la estabilización de los pilares básicos —sueño, alimentación y organización— antes de exigir una productividad total. Sentirse más sensible o agotado durante los primeros días no es una falla personal; es una respuesta fisiológica y emocional esperable ante el cambio”, describe la especialista.

La infancia: El reto de la separación y la norma

En el caso de la primera infancia, el regreso a clases reactiva el desafío de la separación. Aunque el entorno escolar sea conocido, cada inicio de año representa una nueva frontera emocional. “Pueden aparecer llantos, resistencia o pequeñas regresiones. En lugar de forzar la adaptación, la clave es acompañar con palabras sencillas, rutinas predecibles y despedidas que, aunque claras, sean profundamente afectuosas. Validar su tristeza en lugar de exigir “valentía” es lo que realmente permite que el niño se sienta sostenido”, recomienda Millán.

En la edad escolar, el foco se desplaza hacia las exigencias académicas y los vínculos sociales. El malestar, dice, puede manifestarse de forma somática (dolores de estómago o cabeza) o a través de cambios en el sueño. Más que interrogatorios sobre su desempeño, los niños necesitan espacios de diálogo distendido y una estructura estable pero flexible. El mensaje fundamental debe ser la calma: no se requiere perfección para ser valorado.

Adolescencia y clima familiar

En la adolescencia, en tanto, el regreso a las aulas moviliza conflictos de identidad y pertenencia. A menudo, el malestar no se verbaliza, sino que se actúa mediante el aislamiento o la desmotivación. Aquí, el rol adulto exige una presencia disponible pero no invasiva, evitando los sermones y privilegiando una apertura genuina al diálogo. Respetar su autonomía no significa desconectarse de su mundo emocional.

“Para la familia como conjunto, este período es un foco de estrés considerable. Sincronizar agendas laborales con las demandas escolares es una tarea titánica. Sin embargo, es vital recordar que el clima emocional del hogar es más importante que la organización perfecta. Los hijos no necesitan padres impecables, sino adultos presentes que reconozcan que volver cuesta y que el equilibrio se construye paso a paso”, concluye.

Guía práctica para volver a la rutina sin desbordarse

Dos semanas antes

Comienza a adelantar el horario de sueño de niños y adultos entre 15 y 20 minutos cada dos o tres días. No intentes cambios bruscos.

Retoma horarios regulares de comidas, especialmente desayuno y cena.

Habla del regreso: comenta cómo será la vuelta al trabajo y al colegio, anticipando lo que cambiará y lo que se mantendrá.

Revisa mochilas, útiles, uniformes y materiales con tiempo para evitar estrés de último momento.

Una semana antes

Define horarios base de la semana: hora de levantarse, de acostarse, tiempos de traslado y espacios de descanso.

Organiza un menú semanal simple para los primeros días (no innoves en esta etapa).

Reduce progresivamente el uso de pantallas en la noche para facilitar el sueño.

Ajusta rutinas de estudio y tareas de forma breve y acotada, solo para volver a tomar el ritmo.

Primeros días de regreso

Prioriza el descanso por sobre el rendimiento. Es esperable que el cansancio sea mayor.

Evita agendar actividades extraescolares durante la primera semana.

Mantén las tardes más livianas, con tiempo para conversar y bajar la intensidad del día.

Observa cambios en el ánimo, el sueño o el apetito sin alarmarte de inmediato.

Durante las primeras dos semanas

Evalúa la rutina: ajusta lo que no está funcionando en lugar de insistir rígidamente.

Refuerza los logros pequeños (levantarse a tiempo, cumplir horarios, asistir al colegio).

Mantén horarios estables de sueño incluso los fines de semana.

Si el malestar se intensifica o no disminuye, considera pedir orientación profesional.

Para los adultos

No exijas productividad máxima desde el primer día.

Planifica la semana dejando márgenes para imprevistos.

Recuerda que tu estado emocional influye directamente en el de los niños.