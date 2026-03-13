Deepfakes sexuales: alertan por nueva forma de ciberacoso contra niños y adolescentes

El avance acelerado de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar imágenes hiperrealistas está dando origen a nuevas formas de violencia digital. Una de ellas es la creación y difusión de imágenes sexuales falsas mediante deepfakes, una práctica que puede afectar gravemente a niños, niñas y adolescentes.

El fenómeno genera especial preocupación en el contexto digital chileno. Según el estudio Radiografía Digital Claro 2025, cerca de uno de cada dos adolescentes en Chile ha tenido alguna experiencia relacionada con ciberacoso en internet, mientras alrededor de un 30% reconoce haber sido víctima de acoso digital al menos una vez.

En este escenario, especialistas advierten que la inteligencia artificial está ampliando las formas en que se ejerce este tipo de violencia. Hoy es posible manipular fotografías reales para generar imágenes sexualizadas falsas que luego pueden difundirse rápidamente a través de redes sociales u otras plataformas digitales.

“El riesgo hoy es mucho mayor que hace algunos años. Cualquier persona con herramientas básicas de inteligencia artificial puede manipular imágenes y crear contenido falso de carácter sexual. Cuando esto involucra a menores, estamos frente a una situación extremadamente grave que puede constituir abuso o explotación sexual digital”, explica Oscar Araya, subdirector de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC y experto en ciberseguridad.

A nivel internacional, diversas investigaciones han advertido que millones de imágenes sexualizadas de menores generadas con inteligencia artificial ya circulan en internet, lo que ha encendido alertas entre especialistas en seguridad digital y protección de la infancia.

El impacto de estos casos puede ser profundo. El especialista advierte que el contenido puede viralizarse rápidamente en plataformas digitales, generando consecuencias psicológicas, sociales y reputacionales para las víctimas. A esto se suma que muchas familias desconocen que, incluso cuando una imagen es falsa o generada mediante inteligencia artificial, su difusión puede constituir delito cuando involucra a menores.

Qué hacer si una imagen íntima falsa circula en internet

Frente a este tipo de situaciones, los expertos recomiendan actuar con rapidez y resguardar evidencia digital antes de realizar una denuncia. Entre las primeras medidas se sugiere no enfrentar ni contactar a quien difundió el contenido, evitar compartir la imagen —incluso para pedir ayuda— y guardar capturas de pantalla, enlaces y datos del perfil que publicó el material.

Existen también herramientas internacionales que permiten solicitar la eliminación de este contenido mediante la generación de una huella digital del archivo, lo que ayuda a evitar que vuelva a circular en distintas plataformas.

En el caso de menores de edad, una de las plataformas habilitadas es Take It Down, sistema que genera un identificador digital de la imagen sin almacenar el archivo original, permitiendo bloquear su difusión en diversas redes y sitios web.

No obstante, los especialistas recalcan que eliminar el contenido no reemplaza la denuncia formal, la que debe realizarse ante la Policía de Investigaciones o el Ministerio Público.

Un desafío creciente en la era de la inteligencia artificial

El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la protección de niños y adolescentes en internet. Por ello, expertos advierten que el uso responsable de estas tecnologías debe ir acompañado de mayor educación digital, regulación y herramientas efectivas de apoyo para las víctimas.

En el marco del Día Nacional contra el Ciberacoso, que se conmemora el 14 de marzo en Chile, especialistas hacen un llamado a reforzar la educación digital tanto en los hogares como en las comunidades educativas, además de promover el uso seguro de redes sociales entre niños, niñas y adolescentes.