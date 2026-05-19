Inseguridad infantil: más de la mitad de niños y adolescentes no se siente seguro en su barrio

La sensación de inseguridad en los barrios se está instalando como una de las principales amenazas para el bienestar de niños, niñas y adolescentes en Chile. Así lo evidencia un estudio realizado por World Vision Chile, donde más de la mitad de los participantes afirmó que nunca o solo a veces se siente seguro en el lugar donde vive.

El levantamiento, desarrollado entre octubre y diciembre de 2025, consideró 405 encuestas y grupos focales aplicados a niños, niñas y adolescentes de las comunas de Cerro Navia, Alto Hospicio, Coronel y Temuco. Los resultados revelan que la violencia en espacios públicos, el consumo de drogas, los robos, las balaceras y el deterioro urbano forman parte de las preocupaciones cotidianas de la infancia, afectando directamente su bienestar, salud mental y participación comunitaria.

Uno de los aspectos que más inquieta a la organización es la pérdida de los espacios públicos como entornos seguros para jugar, convivir y participar. “No nos sentimos seguros en las plazas ni en las calles cerca de la casa”. “Necesitamos más espacios para jugar, descansar y sentirnos tranquilosˮ, fueron algunas de las frases que más se repitió entre los niños participantes del estudio.

Entre los principales hallazgos del informe, se identificó que el 51,6% de los niños y adolescentes nunca o solo a veces se siente seguro en su barrio. Aunque el hogar (81%) y la escuela (78%) siguen siendo percibidos como los espacios más seguros, el estudio advierte crecientes tensiones en ambos entornos. Además, 1 de cada 2 participantes declaró que nunca ha recibido talleres o información sobre protección y denuncia, mientras que el 36,37% reconoció no saber siempre dónde acudir frente a una vulneración o problema de seguridad.

El informe también revela una baja percepción del barrio como espacio de participación, ya que solo el 2,7% lo identifica de esa manera. A ello se suma que plazas, calles y espacios públicos son asociados principalmente a violencia, robos, consumo de drogas y balaceras. En paralelo, más del 30% de los niños y adolescentes afirmó que su opinión nunca genera cambios reales en su comunidad.

Para Martha Yaneth Rodríguez, Directora Ejecutiva de World Vision, los resultados reflejan cómo la crisis de seguridad también está impactando profundamente la vida cotidiana de la niñez. “Lo preocupante es que niños y niñas crecen normalizando vivir con miedo, violencia y consumo de drogas en sus barrios. Cuando los espacios públicos dejan de ser lugares seguros para jugar o compartir, lo que se deteriora no es solo la seguridad, sino también la vida comunitaria, la salud mental y las oportunidades de desarrollo de la infancia”.

El estudio también identificó que las principales demandas de niños y adolescentes apuntan a contar con mayor seguridad en espacios públicos, lugares adecuados para jugar y recrearse, instancias reales de participación comunitaria, programas deportivos accesibles y apoyo en salud mental.

Precisamente, la salud mental aparece como una de las preocupaciones más recurrentes entre los participantes, especialmente por el estrés, el miedo y la inseguridad presentes en sus entornos cotidianos.

El informe concluye que la percepción de inseguridad manifestada por niños, niñas y adolescentes no responde únicamente al debate público sobre delincuencia, sino también a experiencias concretas vinculadas a violencia, abandono urbano y falta de infraestructura comunitaria.